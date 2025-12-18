Horóscopo Chino: la predicción de Ludovica Squirru para este jueves 18 de diciembre de 2025

Horóscopo Chino hoy: este jueves 18 de diciembre 2025, la reconocida astróloga Ludovica Squirru Dari compartió su «hoja de ruta» energética para atravesar la mitad de la semana. Con la precisión que la caracteriza, la escritora advierte que hoy no es un día para grandes riesgos, sino para el orden y la introspección doméstica.

Según el Horóscopo Chino, en el tramo final de diciembre, la astróloga Ludovica Squirru invita a transitar este jueves 18 de diciembre con una mirada más consciente y estratégica. La energía del día, influida por el Mes de la Rata, propone bajar el ritmo, ordenar prioridades y administrar mejor los recursos personales antes del cierre del año.

La energía del día: equilibrio y enfoque para este jueves 18 de diciembre

Según la especialista en astrología china, este jueves se presenta como una jornada propicia para revisar planes, reorganizar agendas y ganar claridad sobre qué vale la pena sostener y qué conviene soltar de cara al cierre del año.

La energía del Metal Yin invita a actuar con sutileza, precisión y prudencia, por lo que no es un día indicado para decisiones impulsivas, sino para ajustar el rumbo con inteligencia y mirada estratégica.

Este clima energético favorece la planificación consciente y las conversaciones profundas, especialmente aquellas orientadas a ordenar vínculos, aclarar situaciones pendientes y resolver malentendidos desde un lugar más reflexivo.

Trabajo, vínculos y emociones

En el plano laboral, Ludovica Squirru recomienda avanzar con pasos firmes pero medidos. Es un buen momento para cerrar acuerdos, revisar proyectos en marcha y preparar el terreno para lo que vendrá, sin forzar resultados inmediatos.

En cuanto a los vínculos, el horóscopo chino sugiere bajar defensas emocionales y priorizar el diálogo sincero. Escuchar antes de reaccionar será clave para evitar tensiones innecesarias.

Horóscopo Chino: los beneficiados hoy con concordias y afinidades este 18 de diciembre

En contraste, hay signos que logran armonizar mejor con la energía disponible del día:

Signos en concordia:

Rata: afinidad natural con el pensamiento estratégico y la planificación.

afinidad natural con el pensamiento estratégico y la planificación. Búfalo (Buey): encuentra estabilidad y orden en la energía Metal Yin.

encuentra estabilidad y orden en la energía Metal Yin. Gallo: se potencia con la precisión y el enfoque mental del día.

Estos signos pueden avanzar con mayor claridad en temas laborales, organizativos y personales, siempre que mantengan una actitud mesurada.

Afinidades energéticas:

Mono y Dragón también se ven favorecidos si utilizan la jornada para planificar, negociar o cerrar asuntos pendientes, evitando la dispersión.

El Consejo energético de Ludovica Squirru para el jueves

La clave de este jueves 18 de diciembre está en equilibrar acción y descanso. Ordenar el entorno, cuidar la energía personal y respetar los propios tiempos permitirá transitar el día con mayor armonía y claridad mental.

Para Ludovica Squirru, este jueves funciona como una jornada bisagra: menos impulso y más conciencia, una combinación ideal para cerrar el año con mayor estabilidad y foco interno.

Qué conviene hacer hoy, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la lectura energética del día, Ludovica recomienda aprovechar este jueves para:

Cortarse el pelo , un gesto simbólico de renovación que ayuda a soltar cargas y abrir una nueva etapa.

, un gesto simbólico de renovación que ayuda a soltar cargas y abrir una nueva etapa. Cambiar de lugar la cama , una acción que impacta directamente en el descanso y en la circulación de la energía vital.

, una acción que impacta directamente en el descanso y en la circulación de la energía vital. Instalar o revisar gas y electricidad , tareas vinculadas al elemento Metal, asociadas al orden, la estructura y la seguridad.

, tareas vinculadas al elemento Metal, asociadas al orden, la estructura y la seguridad. Limpiar la casa en profundidad, para liberar energía estancada y favorecer mayor claridad mental y emocional.

Estas acciones, aunque simples, funcionan como rituales cotidianos que permiten acomodar el entorno y preparar el terreno para lo que viene.

Qué es mejor evitar hoy, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la lectura diaria de la astróloga, este jueves no es recomendable: