Inocencia Fiscal: la oposición pide excluir a funcionarios del régimen tras la maniobra de Manuel Adorni

La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, de solicitar la incorporación al régimen simplificado del impuesto a las ganancias generó un fuerte rechazo en el arco político opositor. En medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito debido al crecimiento exponencial de su patrimonio, la maniobra del funcionario libertario para ampararse en la Ley de Inocencia Fiscal derivó en duras críticas y en la presentación de un proyecto legislativo para excluir de esta normativa a funcionarios, jueces y rectores.

El pedido formal fue elevado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en las últimas horas, desatando una controversia sobre la transparencia del Gobierno. Fuentes oficiales aseguraron al sitio Infobae que en el trámite, que ya realizó el funcionario junto a su esposa, no hubo un «blanqueo» o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad.

A su vez aclararon que la explicación sobre el origen de fondos para la compra de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía.

El periodista Hugo Alconada Mon, que sigue de cerca la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, anticipó el martes por la noche que Angeletti se adhirió al régimen el 31 de mayo para el periodo fiscal 2025. Esta información fue confirmada después por fuentes oficiales a Infobae, quienes sumaron que no solo ella se sumó a la medida, sino que también lo realizó el jefe de Gabinete.

Al respecto, señalaron: «El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal«.

Tras esto, aclararon que «no va a ser para blanquear dinero» y apuntaron: «Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso». Desde el entorno de Manuel Adorni reiteraron que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. En cuanto a la justificación de los fondos con los que el matrimonio compró inmuebles, se explicarían por tenencia de criptomonedas.

Las repercusiones por la maniobra de Manuel Adorni

Una de las voces que se refirió al caso Adorni fue la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, quien apuntó que el problema de Adorni no es la evasión fiscal, sino el origen de los fondos.

En este sentido, advirtió que el crecimiento patrimonial de la pareja ocurrió desde su llegada a la función pública, por lo que ningún régimen puede legitimar ingresos cuyo origen resulta inexplicable.

Ante esta situación, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un proyecto en la Cámara baja para reformar el artículo 38 de la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa propone excluir del beneficio a presidentes, vicepresidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, magistrados y funcionarios de alto rango, así como también a sus cónyuges y convivientes.

“Un límite a la avivada de los Adornis. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública”, expresó el legislador.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro advirtió que esta normativa fue diseñada «a medida» de personas con poder, recordando que en marzo ya benefició al empresario Lázaro Báez en una causa por evasión. Por su parte, el diputado Martín Lousteau calificó la medida como un blanqueo para los más ricos que perdona el pasado sin investigar el origen del patrimonio, mientras que el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, exigió que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada si realmente no tiene nada que esconder.

El radicalismo también apuntó contra otros integrantes del Gobierno. El diputado Pablo Juliano aseguró que el bloque oficialista diseñó una Argentina «para negocios turbios» y adelantó que figuras como Federico Sturzenegger seguirán el mismo camino que Adorni, beneficiando a narcos y lavadores de dinero.

En paralelo, desde Unión por la Patria, legisladores como Nicolás Trotta y Victoria Tolosa Paz cuestionaron la falta de transparencia del oficialismo, acusando al Gobierno de garantizar impunidad para los propios mientras pregonan el fin de la casta.

Curiosamente, mientras el peronismo y los sectores dialoguistas multiplicaron sus críticas, en el bloque del PRO -liderado por Mauricio Macri- se mantuvo un estricto silencio sobre la situación del jefe de Gabinete.