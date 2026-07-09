Murió Ramiro Agulla, el creador de campañas icónicas como «La llama que llama»

El mundo de la publicidad argentina atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse este miércoles la muerte de Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes del país y responsable de algunas de las campañas comerciales y políticas más recordadas de las últimas décadas.

La noticia fue confirmada por personas de su entorno y generó una inmediata repercusión entre colegas y referentes de la industria.

La emotiva despedida de Carlos Baccetti

Uno de los primeros en expresar su dolor fue Carlos Baccetti, su histórico socio y compañero de trabajo, con quien construyó una de las agencias más exitosas de la Argentina.

A través de un mensaje cargado de emoción, lo despidió con una frase que rápidamente se viralizó: «Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha».

El creativo detrás de campañas que marcaron una época

Ramiro Agulla dejó una huella imborrable en la publicidad nacional. Junto a Baccetti fundó la emblemática Agulla & Baccetti, agencia desde la que desarrolló piezas que trascendieron el ámbito comercial para instalarse en la cultura popular.

Entre sus trabajos más recordados aparecen «La llama que llama», creada para Telecom, y «Gueropa», para Renault Clio, dos campañas que aún hoy son recordadas como referentes de la creatividad publicitaria argentina.

A lo largo de su carrera también trabajó para marcas como Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF, entre muchas otras, consolidándose como uno de los creativos más prestigiosos del país.

Su aporte al marketing político

Además de revolucionar la publicidad comercial, Agulla también tuvo un rol destacado en la comunicación política.

En 1999 fue uno de los responsables del recordado spot «Dicen que soy aburrido», pieza central de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa.

Con el paso de los años, ese aviso se convirtió en uno de los mensajes políticos más emblemáticos de la democracia argentina y en un caso de estudio dentro del marketing electoral.

Quién fue Ramiro Agulla

Nacido en Río Gallegos y criado en la ciudad de Buenos Aires, Agulla estudió publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad.

Tras iniciar su carrera en distintas agencias, formó sociedad con Carlos Baccetti, con quien dio origen a una de las firmas creativas más importantes de la historia de la publicidad argentina.

Su legado quedó plasmado en campañas que marcaron generaciones y redefinieron la forma de comunicar de numerosas marcas y figuras pública.

Con información de TN, La Nación y medios