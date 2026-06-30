Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para este martes 30 de junio

La reconocida astróloga compartió las energías del día y reveló cuáles son los signos con mayor afinidad, qué actividades favorece la jornada y qué conviene evitar.

Ludovica Squirru volvió a compartir en sus redes sociales las predicciones del horóscopo chino para este martes 30 de junio, una jornada marcada por la energía Madera Yin y con el Chancho como signo protagonista del día.

Como es habitual, la especialista también indicó cuáles son las compatibilidades más favorables, el número de la jornada y las actividades recomendadas para aprovechar al máximo esta energía.

La energía del martes 30 de junio, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la publicación de la astróloga, este martes estará regido por la energía Madera Yin, asociada al crecimiento, la sensibilidad, la creatividad y la búsqueda de armonía.

El signo del día es el Chancho, mientras que el Xi diario es el 7.

En cuanto a las afinidades, la jornada favorecerá especialmente a los nacidos bajo los signos de Búfalo, Tigre, Conejo, Dragón, Cabra y Perro, que podrían encontrar mayor fluidez en sus vínculos y proyectos.

Qué actividades son favorables este martes

Según el calendario compartido por Ludovica Squirru, la energía de este martes resulta propicia para:

Comprometerse con nuevos proyectos o acuerdos.

con nuevos proyectos o acuerdos. Realizar servicio social o acciones solidarias.

o acciones solidarias. Orar o decretar objetivos personales.

objetivos personales. Viajar .

. Cavar o iniciar trabajos relacionados con la tierra.

o iniciar trabajos relacionados con la tierra. Cimentar construcciones.

construcciones. Demoler estructuras.

estructuras. Instalar puertas o realizar mejoras en el hogar.

Qué conviene evitar durante la jornada

La especialista también advirtió que hay actividades que es preferible postergar durante este martes 30 de junio.

En ese sentido, recomendó evitar casarse o realizar inauguraciones, ya que la energía del día no sería la más favorable para este tipo de comienzos importantes.

Como ocurre habitualmente, estas recomendaciones forman parte de la interpretación del calendario del horóscopo chino que Ludovica Squirru comparte diariamente con sus seguidores para orientar las actividades según la energía de cada jornada.