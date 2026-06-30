Servicio a la comunidad: CALF programó cuatro cortes de luz para este miércoles 1 de julio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 1 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 1 de julio
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:
- De 08:30 a 11:00 h
- PIN: Zona aledaña a esquina de El Topacio y El Zafiro.
- Mantenimiento y renovación de equipamiento eléctrico para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
- De 08.30 a 09.15 h y de 11.30 a 12.15 h
- Área Centro Oeste: Desde Jujuy hasta Las Heras entre 12 de Septiembre y Belgrano.
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
- Maniobras operativas para permitir tareas de análisis y mantenimiento de transformadores.
- De 8.30 A 12.30 h
- Desde Las Heras hasta Brentana entre Carlos C. Rodríguez y 12 de Septiembre.
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
- Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
- De 14:30 a 16:30 h
- San Antonio 1109
- Colocar bornera y extender conductor en Baja Tensión.
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