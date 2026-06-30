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Servicio a la comunidad: CALF programó cuatro cortes de luz para este miércoles 1 de julio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Servicio a la comunidad de CALF.

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 1 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 1 de julio

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:

  • De 08:30 a 11:00 h
    • PIN: Zona aledaña a esquina de El Topacio y El Zafiro.
    • Mantenimiento y renovación de equipamiento eléctrico para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
  • De 08.30 a 09.15 h y de 11.30 a 12.15 h
    • Área Centro Oeste: Desde Jujuy hasta Las Heras entre 12 de Septiembre y Belgrano.
    • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
    • Maniobras operativas para permitir tareas de análisis y mantenimiento de transformadores.
  • De 8.30 A 12.30 h
    • Desde Las Heras hasta Brentana entre Carlos C. Rodríguez y 12 de Septiembre.
    • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
    • Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
  • De 14:30 a 16:30 h
    • San Antonio 1109
    • Colocar bornera y extender conductor en Baja Tensión.

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Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 1 de julio.

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