Ludovica Squirru detalló cómo será septiembre 2025 para cada uno de los animales del horóscopo chino. La especialista reveló que este será un mes marcado por la energía del gallo, que se combina con la intensidad del año de la serpiente. Los detalles en esta nota.

Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para septiembre 2025

Rata

La primera mitad del mes será ideal para sanar viejas heridas y empezar terapias o actividades que te fortalezcan. Tu vida social se potencia gracias a un magnetismo especial, y podrías recibir buenas noticias que cambiarán el rumbo de tu año.

Búfalo

El consejo es claro: no espíes ni te obsesiones con redes sociales de tu pareja o ex. Esa curiosidad puede traerte problemas en lo laboral y en lo personal. Especial cuidado para los búfalos de 1973 y 1997.

Tigre

Será un mes de disciplina y recuperación de valores. Los tigres del norte encontrarán concentración y estabilidad, mientras que los del sur vivirán más conflictos sociales y políticos. Cuidado con la exposición física innecesaria.

Conejo

Llegó el momento de hacerse cargo: habrá consecuencias en lo laboral y en deudas pendientes. Los conejos de 2011 y 2023 recibirán reprimendas, y los de 1951 y 1963 deberán cuidar su salud respiratoria. Evitá compañías conflictivas.

Dragón

Un mes positivo para fortalecer vínculos afectivos y practicar la empatía. Tu agenda social estará muy demandada: elegí bien tus tiempos. Buen momento para dejar un vicio y retomar la terapia o el ejercicio.

Serpiente

La calma regresa poco a poco. Tu voz y tu claridad para comunicarte te pondrán en el centro de la escena. Es probable que asumas roles de liderazgo en temas políticos o sociales.

Caballo

La tentación de formalizar relaciones será fuerte, pero no es el momento para casarse ni comprometerse de forma definitiva. Los caballos de 2014 estarán más protegidos, pero deberán ser cuidados por su entorno cercano.

Cabra

Las cabras impulsivas deberán enfrentar consecuencias: problemas de salud, deudas o castigos escolares. Las más tranquilas también sentirán limitaciones, aunque podrán resolver conflictos ajenos con éxito.

Mono

Un mes favorable: mejoran tus conexiones sociales y tu estado de ánimo. Vas a estar creativo, servicial y con capacidad de aconsejar a otros. Ideal para actividades solidarias o de comunidad.

Gallo

Intranquilidad al inicio, pero grandes descubrimientos más adelante. Puede salir a la luz información familiar delicada, aunque los gallos que trabajan en investigación o enseñanza harán aportes valiosos.

Perro

Mes neutral, pero con riesgo de caer en teorías conspirativas. Necesitás verificar la información antes de actuar y evitar la impulsividad.

Chancho

La mala racha continúa: la energía del gallo y de la serpiente complica el panorama. Lo mejor es descansar, evitar excesos y cumplir con pagos pendientes. La meditación y la terapia serán tus aliadas.

Con información de Para Ti