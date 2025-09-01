Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para septiembre 2025

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo mensual, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán en septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para septiembre 2025:

Aries: 06, 15 y 37

Tauro: 05, 09 y 32

Géminis: 06, 11 y 28

Cáncer: 04, 13 y 17

Leo: 03, 08 y 34

Virgo: 02, 29 y 40

Libra: 07, 19 y 48

Escorpio: 07, 19 y 48

Sagitario: 12, 17 y 26

Capricornio: 24, 30 y 36

Acuario: 01, 25 y 27

Piscis: 08, 17 y 23

Mhoni Vidente: los días de la suerte para septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para septiembre 2025:

Aries: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30.

Tauro: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29.

Géminis: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30.

Cáncer: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30.

Leo: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30.

Virgo: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30.

Libra: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30.

Escorpio: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30.

Sagitario: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30.

Capricornio: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27.

Acuario: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30.

Piscis: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30.

Mhoni Vidente: los colores mágicos para septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para septiembre 2025:

Aries: rojo y blanco

Tauro: azul intenso

Géminis: verde y blanco

Cáncer: blanco y negro

Leo: naranja y blanco

Virgo: azul y rojo

Libra: –

Escorpio: –

Sagitario: rojo y naranja

Capricornio: azul y blanco

Acuario: naranja y blanco

Piscis: blanco y verde

