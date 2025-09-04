Horóscopo chino: las predicciones de Susy Forte para la primera semana de septiembre 2025

Susy Forte difundió las predicciones del horóscopo chino para la primera semana de septiembre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada animal entre el lunes 1° y el domingo 7. A continuación, los detalles.

Horóscopo chino: las predicciones de Susy Forte para los primeros días de septiembre 2025

Rata

Empieza una etapa de realizaciones. Sabrás hacer algunos cambios en el trabajo para poner en acción el ingenio y fuerza, propios del signo de la Rata. Es un buen momento para animarte a nuevos desafíos, ya que contarás con un impulso que te mantendrá optimista y activo.

Búfalo

Comenzarás una nueva etapa personal que permitirá determinar detalladamente los objetivos que tenés en mente y planificar los pasos a seguir para conseguirlos a corto plazo. La influencia del momento actuará como un relámpago de comprensión.

Tigre

Esta semana el Tigre tendrá suerte con las finanzas. Podrás recibir un cobro atrasado, una mejora laboral o un dinero extra que traiga alivio al bolsillo. Encontrarás soluciones provechosas en temas inmobiliarios. Sin embargo, el entendimiento con los demás puede ser problemático.

Gato

Ciertas novedades se anuncian prometedoras y estimulantes para el Gato. Se incrementa la vitalidad y surgen oportunidades; es posible que consigas algo estable si es que estás buscando empleo. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos estancados.

Dragón

El Dragón vivirá una etapa que será ideal para despegar de viejos planes laborales y embarcarse en nuevas propuestas. Excelente para tomar decisiones, planificar futuras inversiones y organizarte. Se resaltarán tus aptitudes en cuanto a la comunicación y los negocios.

Serpiente

Esta semana, la Serpiente podría sentirse apremiada por las exigencias y los excesivos compromisos. Conseguirás encarrilar las cosas si actúas de manera realista y responsable. Algo se ilumina en cuanto a lo laboral, poniendo de manifiesto asuntos que eran confusos.

Caballo

El Caballo encontrará un gran estímulo en el trabajo, con grandes perspectivas de mejoras. Se incrementan las ventas y, si trabajás en relación de dependencia, es probable que pronto lleguen interesantes novedades.

Cabra

Cambios alentadores en cuanto a la economía permitirán a la Cabra revertir una situación compleja y avanzar. Deberás estar atento y no desaprovechar lo que ahora se presente: es posible que surjan reuniones, entrevistas o traslados que traerán importantes beneficios.

Mono

La confianza y fuerza de voluntad de progresar, propias del Mono, lo llevarán a concretar nuevas metas. Tomarás importantes decisiones, aunque no deberás descuidar los detalles que a veces te cuesta ver. Lograrás prosperar y encontrar la calma y estabilidad económica que estás buscando alcanzar.

Gallo

Organizado y seguro, el Gallo transitará una etapa de crecimiento y transformación que será el pilar de las grandes decisiones que tomará próximamente. Es momento de ocupar el rol protagónico. Pero para ello, deberás saber descartar aquello que ya cumplió su ciclo.

Perro

Las circunstancias llevarán al Perro a lugares impensados y a renovar varios aspectos de su vida. Pero deberás controlar los impulsos, sobre todo en cuanto a situaciones que dependen de terceros. Todo te inclina a la acción, pero también a la prudencia.

Chancho

Habrá buenas oportunidades en el terreno profesional. Sin embargo, una excesiva impetuosidad podría malograr las cosas. Resultará prudente que cada Chancho proceda con un mayor grado de paciencia, a fin de no irritarse, provocar problemas o perder oportunidades.

Con información de La Nación