Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para este martes 13 de enero de 2026, signo por signo

Este martes 13 de enero de 2026, la energía del Horóscopo Chino se manifiesta bajo la influencia del Fuego Yin, con el Chancho como signo regente del día y un Ki diario 6, una combinación que invita a actuar con sensibilidad, prudencia y conciencia kármica.

Según el horóscopo Chino, la jornada propone revisar decisiones, ordenar emociones y avanzar solo en aquello que esté alineado con el bienestar a largo plazo. No es un día para forzar, sino para elegir con inteligencia espiritual.

Predicciones del horóscopo chino signo por signo para este martes 13

Rata

El karma del día te pide bajar la velocidad. Escuchar antes de hablar será clave para evitar conflictos innecesarios. Buen momento para ordenar temas económicos y cerrar pendientes.

Búfalo

Energía favorable. Podés avanzar con decisiones prácticas, especialmente laborales. El orden y la constancia que pongas hoy tendrán recompensa a futuro.

Tigre

Día para canalizar la intensidad emocional con conciencia. Evitá discusiones impulsivas. Las decisiones tomadas desde la calma serán las más acertadas.

Conejo

Jornada armoniosa. Se activan oportunidades vinculadas al hogar y los vínculos. Ideal para conversaciones sinceras y acuerdos que aporten paz.

Dragón

El martes 13 te invita a ceder el control. No todo depende de vos hoy. Confiar y delegar aliviará tensiones y abrirá nuevas posibilidades.

Serpiente

Signo en choque del día. El karma aconseja no tomar decisiones definitivas. Evitá confrontaciones y cuidá tu energía física y emocional.

Caballo

Momento para revisar rumbos. No es un día de grandes avances, sino de ajustes finos. Escuchá tu intuición antes de actuar.

Cabra

Energía protectora. Buen día para el trabajo interior, decretos y visualizaciones. Lo que siembres hoy en silencio dará frutos más adelante.

Mono

La jornada pide cautela con las palabras. Evitá promesas que no puedas cumplir. Mejor observar y aprender antes de moverte.

Gallo

Día ideal para ordenar, planificar y cerrar ciclos. Las decisiones conscientes tomadas hoy te darán estabilidad en el corto plazo.

Perro

Energía favorable para vínculos y acuerdos. El karma se equilibra cuando actuás desde la honestidad y el compromiso real.

Chancho

Protagonista del día. Tenés la energía a favor si actuás con coherencia emocional. Ideal para iniciar algo nuevo sin apuro, pero con convicción.

Clave kármica del martes 13

Para Ludovica Squirru, este martes 13 no es una fecha negativa, sino un día que exige elecciones conscientes. Avanzar donde hay claridad y postergar donde hay duda será la mejor forma de armonizar el karma y evitar bloqueos energéticos.

Consejo final: hoy gana quien respeta los tiempos y escucha las señales. Elegir bien es el verdadero acto de protección.