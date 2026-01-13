Martes 13: qué hacer y qué no hacer hoy, según Ludovica Squirru para evitar bloqueos energéticos

Lejos de ser solo una fecha asociada a supersticiones, el martes 13 tiene una lectura energética particular desde el Horóscopo Chino, que permite entender qué decisiones están favorecidas y cuáles es mejor postergar para evitar bloqueos o contratiempos.

Según el análisis de Ludovica Squirru, la jornada se rige por la energía Fuego Yin, con el Chancho como signo del día y un Ki diario 6, una combinación que potencia la intuición, la sensibilidad y los movimientos ligados al hogar, los vínculos y los acuerdos conscientes.

Qué energía trae este martes 13

El Fuego Yin no impulsa acciones impulsivas, sino decisiones meditadas, tomadas desde la emoción equilibrada y la claridad interna. Es un día para activar cambios que ordenen la vida, pero sin forzar procesos que aún no están maduros.

El Chancho aporta una vibración de protección, honestidad y cierre de ciclos, ideal para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que apunten a la estabilidad.

Consejo energético del día

El clima general es favorable para inaugurar, firmar contratos, hacer negocios, mudarse o cambiar de lugar la cama, acciones que ayudan a renovar la energía personal y material. También es un buen momento para orar, decretar y concebir ideas o proyectos, ya que la vibración acompaña los inicios conscientes.

En contrapartida, se recomienda evitar sembrar, cortarse el pelo, realizar instalaciones de gas o electricidad y comenzar construcciones, ya que son actividades que pueden generar contratiempos o desgaste innecesario.

Decisiones favorecidas hoy

Ordenar y planificar : ideal para estructurar proyectos, reorganizar rutinas y poner límites claros.

: ideal para estructurar proyectos, reorganizar rutinas y poner límites claros. Firmas y acuerdos : la energía acompaña compromisos formales y decisiones tomadas con calma.

: la energía acompaña compromisos formales y decisiones tomadas con calma. Mudanzas y cambios de espacio : mover objetos, cambiar la disposición del dormitorio o iniciar traslados favorece la renovación.

: mover objetos, cambiar la disposición del dormitorio o iniciar traslados favorece la renovación. Trabajo interior: decretos, visualizaciones y pedidos conscientes tienen mayor fuerza.

Decisiones que conviene postergar

Tareas que implican cortes o rupturas : tanto simbólicas como físicas.

: tanto simbólicas como físicas. Obras e instalaciones : pueden traer demoras o problemas técnicos.

: pueden traer demoras o problemas técnicos. Acciones impulsivas: especialmente en personas del signo Serpiente.

Martes 13: mito o oportunidad

Para Ludovica Squirru, el martes 13 no es un día “negativo”, sino una jornada que exige conciencia y elección inteligente. Cuando se respetan los ritmos energéticos, puede transformarse en una oportunidad de orden, limpieza emocional y nuevos comienzos bien pensados.

Clave del día

Para Ludovica Squirru, este martes invita a elegir con sensibilidad y sentido práctico, aprovechando lo que fluye sin forzar los tiempos. La energía acompaña a quienes actúan con conciencia, respeto por los ciclos y foco en el bienestar a largo plazo.

Consejo final: hoy es mejor iniciar con intención y frenar lo que implique desgaste. Elegir bien qué hacer —y qué no— marca la diferencia.