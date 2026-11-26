El horóscopo chino de este jueves 26 de noviembre de 2026 estará marcado por la energía de la Madera Yang y el Dragón, una combinación que, según las interpretaciones de la astrología oriental, invita a impulsar cambios, renovar espacios y fortalecer compromisos personales.

De acuerdo con el calendario astrológico compartido por Ludovica Squirru, la jornada estará acompañada por el Ki diario número 2, asociado simbólicamente con la cooperación, los vínculos y la construcción de estabilidad.

Horóscopo chino: los seis signos favorecidos este jueves 26 de noviembre

Las concordias y afinidades del día beneficiarán especialmente a los siguientes animales del zodíaco chino:

Rata: oportunidades para fortalecer vínculos.

oportunidades para fortalecer vínculos. Dragón: impulso para avanzar con proyectos personales.

impulso para avanzar con proyectos personales. Serpiente: momento propicio para organizar cambios.

momento propicio para organizar cambios. Mono: energía favorable para iniciar nuevas etapas.

energía favorable para iniciar nuevas etapas. Gallo: posibilidades de renovar su entorno.

posibilidades de renovar su entorno. Chancho: una jornada positiva para los compromisos afectivos.

Por el contrario, el Perro será el signo en choque con la energía del día, por lo que se recomienda actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas.

Las recomendaciones de Ludovica Squirru para este jueves

Según el calendario oriental, será un día favorable para casarse, comprometerse, viajar, limpiar la casa, mudarse y sembrar.

En cambio, la especialista recomienda evitar las excavaciones, la colocación de cimientos, la instalación de puertas, gas o electricidad, las inauguraciones y los negocios.

La propuesta de la astrología china para este jueves es aprovechar la energía de renovación para ordenar los espacios, fortalecer los vínculos y dar lugar a nuevos comienzos.