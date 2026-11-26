Si hay un activo que se ganó un lugar en las rutinas faciales es la vitamina C. Y no es casualidad: ayuda a combatir los radicales libres, estimula la producción de colágeno y contribuye a conseguir un aspecto más luminoso, uniforme y saludable.

Sus beneficios van más allá de prevenir los signos del envejecimiento. También ayuda a proteger frente a las agresiones externas y a mantener un aspecto fresco. Aunque suele asociarse con las pieles maduras, no es exclusiva de esa etapa. “La vitamina C la podemos usar a cualquier edad”, explicó Lorena Lower, formadora de ISDIN, durante una charla en Farmacias Global.

Pero no todas las formas de este ingrediente actúa de la misma manera. Algunas tienen una acción más superficial, mientras que otras favorecen su llegada a capas más profundas. Además, es un activo sensible que puede oxidarse al entrar en contacto con el aire, por lo que la estabilidad de la fórmula y su conservación son fundamentales.

En este contexto, Flavo-C Intense, el nuevo sérum de ISDIN, propone combinar tres tipos de vitamina C con diferentes mecanismos de acción y tres potenciadores antioxidantes. Una fórmula pensada para potenciar sus beneficios y cuidar la estabilidad de sus componentes.

Una fórmula con tres formas de vitamina C

El sérum reúne ácido L-ascórbico, la forma pura de vitamina C, que ayuda a neutralizar los radicales libres; ácido 3-O-etil ascórbico, un derivado estabilizado que favorece una mejor penetración y una acción prolongada; y tetraisopalmitato de ascorbilo, una variante liposoluble que puede alcanzar capas más profundas de la epidermis.

A esta combinación se suman tres potenciadores: hinokitiol, ácido levulínico y tocoferol (vitamina E), que complementan la acción antioxidante de la fórmula.

Otro diferencial está en su envase: Flavo-C Intense incorpora un sistema de doble válvula que mantiene separados los componentes hasta el momento de la aplicación. De esta manera, ayuda a preservar la estabilidad del producto y proteger sus activos.

Cómo incorporar la vitamina C a la rutina

La vitamina C puede incorporarse a la rutina de la mañana. Para aprovechar sus beneficios, el orden de aplicación también importa. ISDIN propone acompañar el sérum con dos productos que completan el cuidado diario:

Empezar por la limpieza: el primer paso es retirar las impurezas acumuladas durante la noche. Essential Purifier es una espuma facial de uso diario que ayuda a eliminar el exceso de sebo, el sudor, la polución y los restos de productos.

Incorporar el sérum: con el rostro limpio y seco, llega el turno de Flavo-C Intense. Se aplican dos pulsaciones en la palma de la mano, se mezclan ambas fases hasta obtener un color homogéneo y se distribuye sobre el rostro. Su combinación de tres tipos de vitamina C y potenciadores antioxidantes busca mejorar la luminosidad y ayudar a proteger frente al estrés oxidativo.

Finalizar con hidratación: el último paso es A.G.E. Reverse Day, una crema facial con triple acción antipolución, remodelante y antiglicación. Su fórmula combina Exo-P, que ayuda a proteger la superficie frente a la polución, carnosina, ácido hialurónico reticulado y Syn-Hycan. Con el uso continuado, contribuye a redefinir el óvalo facial y mejorar el aspecto general del rostro.