Horóscopo Chino lunes 22 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

Con la llegada de la primavera 2025, la energía de la naturaleza florece y se renueva. Para guiarte en este nuevo ciclo, te traemos las predicciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino de hoy, lunes 22 de septiembre 2025.

Descubrí acá qué le depara el futuro a tu signo del Horóscopo Chino y cómo esta poderosa energía afectará tu camino.

Horóscopo Chino lunes 22 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Este lunes 22 de septiembre 2025, Ludovica Squirru comparte sus predicciones del Horóscopo Chino para recorrer la primavera con la mejor energía. A continuación, la reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Lunes 22 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

Casarse.

Cortarse el pelo.

Adoptar hijos.

Visitar familia y amigos.

Instalar gas y electricidad.

Lunes 22 de septiembre 2025. Mal día para:

Inaugurar.

Construir.

Cavar.

Sembrar.

Horóscopo Chino: energía de este lunes 22 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este lunes 22 de septiembre 2025 es:

Madera Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este lunes 22 de septiembre 2025 es: