ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Horóscopo Chino lunes 22 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

Ludovica Squirru comparte sus predicciones diarias del Horóscopo Chino este lunes 22 de septiembre 2025. Te contamos qué esperar de esta jornada, según la astrología oriental.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Ludovica Squirru.-

Ludovica Squirru.-

Con la llegada de la primavera 2025, la energía de la naturaleza florece y se renueva. Para guiarte en este nuevo ciclo, te traemos las predicciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino de hoy, lunes 22 de septiembre 2025.

Descubrí acá qué le depara el futuro a tu signo del Horóscopo Chino y cómo esta poderosa energía afectará tu camino.

Horóscopo Chino lunes 22 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Este lunes 22 de septiembre 2025, Ludovica Squirru comparte sus predicciones del Horóscopo Chino para recorrer la primavera con la mejor energía. A continuación, la reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Lunes 22 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

  • Casarse.
  • Cortarse el pelo.
  • Adoptar hijos.
  • Visitar familia y amigos.
  • Instalar gas y electricidad.

    Lunes 22 de septiembre 2025. Mal día para:

    • Inaugurar.
    • Construir.
    • Cavar.
    • Sembrar.

    Horóscopo Chino: energía de este lunes 22 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

    La energía que rige este lunes 22 de septiembre 2025 es:

    • Madera Yang.

    El signo del Horóscopo Chino de este lunes 22 de septiembre 2025 es:

    • El Caballo.

    Temas

    Horóscopo Chino

    Ludovica Squirru

    Predicciones

    Con la llegada de la primavera 2025, la energía de la naturaleza florece y se renueva. Para guiarte en este nuevo ciclo, te traemos las predicciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino de hoy, lunes 22 de septiembre 2025.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Certificado según norma CWA 17493
    Journalism Trust Initiative     Nuestras directrices editoriales
    <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

    Comentarios