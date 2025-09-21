Ritual con laurel para atraer fortuna en primavera: cómo hacerlo y qué significa 

Con la llegada de la primavera, estación asociada al renacer y la prosperidad, los rituales para atraer fortuna y abundancia cobran un lugar especial. Entre ellos, el ritual del laurel se destaca por su sencillez y su simbolismo, ya que esta planta ha sido considerada desde la antigüedad como un amuleto de éxito, protección y buena suerte.

Según las creencias populares y las prácticas esotéricas, el laurel potencia la energía de los nuevos comienzos y ayuda a atraer prosperidad económica y material.

Cómo hacer el ritual con laurel en primavera 2025

Elegí tres hojas de laurel secas y escríbelas con un marcador dorado o rojo: en una poné “abundancia”, en otra “fortuna” y en la tercera “éxito”.

Enciende una vela verde o dorada (colores asociados a la prosperidad) y colocá las hojas alrededor.

Cerrá los ojos y repetí una afirmación, como: “La prosperidad fluye hacia mí y me abre nuevas oportunidades”.

Podés guardar las hojas en tu billetera o en un frasco en la cocina para mantener la energía de la abundancia todo el año.

El significado del laurel en la abundancia

En distintas culturas, el laurel fue símbolo de victoria y expansión. Los griegos lo utilizaban para coronar a los campeones olímpicos y, en la tradición popular, se lo asocia a la protección contra la envidia y la apertura de caminos económicos.

Los especialistas en astrología y feng shui recomiendan aprovechar el inicio de la primavera para realizar este tipo de prácticas, ya que el equinoccio marca un tiempo de equilibrio y renovación donde las intenciones tienen más fuerza.