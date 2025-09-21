ESCUCHÁ RN RADIO
Ritual con laurel para atraer fortuna en primavera: cómo hacerlo y qué significa 

El laurel fue símbolo de victoria y expansión. Ahora tomó un gran significado desde la holística y el Feng Shui para atraer fortuna, abundancia y nuevas energías.

Laurel para la abundancia en primavera.

Con la llegada de la primavera, estación asociada al renacer y la prosperidad, los rituales para atraer fortuna y abundancia cobran un lugar especial. Entre ellos, el ritual del laurel se destaca por su sencillez y su simbolismo, ya que esta planta ha sido considerada desde la antigüedad como un amuleto de éxito, protección y buena suerte. 

Según las creencias populares y las prácticas esotéricas, el laurel potencia la energía de los nuevos comienzos y ayuda a atraer prosperidad económica y material. 

Cómo hacer el ritual con laurel en primavera 2025

  • Elegí tres hojas de laurel secas y escríbelas con un marcador dorado o rojo: en una poné “abundancia”, en otra “fortuna” y en la tercera “éxito”. 
  • Enciende una vela verde o dorada (colores asociados a la prosperidad) y colocá las hojas alrededor. 
  • Cerrá los ojos y repetí una afirmación, como: “La prosperidad fluye hacia mí y me abre nuevas oportunidades”. 
  • Podés guardar las hojas en tu billetera o en un frasco en la cocina para mantener la energía de la abundancia todo el año. 

El significado del laurel en la abundancia 

En distintas culturas, el laurel fue símbolo de victoria y expansión. Los griegos lo utilizaban para coronar a los campeones olímpicos y, en la tradición popular, se lo asocia a la protección contra la envidia y la apertura de caminos económicos. 

Los especialistas en astrología y feng shui recomiendan aprovechar el inicio de la primavera para realizar este tipo de prácticas, ya que el equinoccio marca un tiempo de equilibrio y renovación donde las intenciones tienen más fuerza. 


