Horóscopo de hoy lunes 22 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Algunos miembros de tu familia son algo cínicos y te pueden causar molestias. No los tomes en cuenta, sácalos del medio de inmediato. Amor: Sensual y persuasivo. Ve con cuidado porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados. Riqueza: Debes cuidarte de robos, gastos imprudentes y discusiones por motivos económicos. Preserva tu intimidad ante extraños. Bienestar: Intenta volver a conectarte con tu intimidad. Regálate una cena, cambia el vestuario o escucha una música tranquilizadora para renovar tus energías.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Una combinación de estrés y mal humor te puede llevar a hacer cosas que luego lamentarás. Trata de relajarte y evaluar las cosas. Amor: Por más que quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal momento para anteponer los problemas personales a los laborales. Riqueza: Una inversión no programada te ocasiona gastos inesperados, trata de ser precavido. A este paso no llegarás a fin de mes y deberás pedir prestado. Bienestar: Nadie te pide que te agotes en actos sociales pero puedes asumir algunos riesgos sin problemas y tendrás nuevos sitios para divertirte y pasarla bien.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se dan condiciones de libertad que te permitirán manifestar tus ideas con total desinhibición. Cuida las tendencias impulsivas. Amor: Exigirás definiciones inmediatas ofreciendo a cambio tu tiernísimo corazón. El intercambio con los demás será satisfactorio. Riqueza: Hoy puedes tener una gran repercusión en tu vida económica y laboral dependiendo de tu propia actitud. Te están mirando. Bienestar: Corres el riesgo de desgastarte. Haz un alto en tu vida social y disfruta un poco de tiempo tranquilo en compañía de aquellos en quienes confías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión. Amor: La comunicación ha resultado difícil o casi nula en tu pareja. No dejes que esa disputa alcance importancia a mayor escala. Riqueza: Gracias a tu convicción, irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas. Bienestar: Le puedes pedir un consejo a diez personas diferentes y tener diez opiniones distintas, pero la que solamente cuenta es la tuya. Escúchate.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya. Amor: Necesitas un enfoque pragmático en amor y romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo. Riqueza: Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente. No dejes pasar una oportunidad y mantén abiertos los ojos. Bienestar: Sé dinámico, toma la iniciativa y recuerda mostrar respeto por rivales y colegas. Si te ajustas a las reglas del juego recto, evitarás daños.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo. Amor: Sentirás la necesidad de recuperar tus encuentros con amigos o allegados que te permitan despejarte. Tu pareja lo entenderá. Riqueza: Tus progresos se pueden ver entorpecidos por cierta relación negativa. Concilia intereses con los que siguen tu camino. Bienestar: A veces uno tiene quién lave los platos y a veces no. Lo más importante es que se han ensuciado porque tienes qué comer.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo. Amor: Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo. Riqueza: Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones. Sabes cómo abrirte camino entre los demás. Eres hábil, organizador. Bienestar: En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Etapa de maduración basada en aceptar la realidad. Restricciones, más responsabilidades, organiza con sentido práctico tu trabajo. Amor: Decisiones. No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón. Riqueza: Intenta buscar algunas alternativas ventajosas que te aporten nuevos ingresos. Estás lleno de recursos e ideas nuevas. Bienestar: No es el momento de falsos orgullos. Nadie duda de tu determinación e independencia, no perderás la cara si pides una pequeña ayuda.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia. Amor: Si te ponen en una encrucijada, lo inteligente será ganar tiempo. En muy pocos días la calma volverá a la pareja. Riqueza: Una persona agresiva y dominante puede complicarte, sobre todo si hay dinero de por medio. Sé astuto y cuida lo tuyo. Bienestar: Es importante que tengas algo más de ambición y desaparezca tu aspecto conformista. Debes tomar en consideración lo que sea más útil para ti.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente. Amor: Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas. Riqueza: Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades solamente en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte. Bienestar: Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Vas a tener un espíritu divertido y vital que te va a ayudar muchísimo a soltar la rigidez y los problemas que se puedan presentar. Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas. Riqueza: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances. Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo. Sin embargo, considera lo que a otros les ha dado resultado para lograr el éxito.