Horóscopo de hoy lunes 22 de septiembre 2025: predicciones signo por signo
Repasá acá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 22 de septiembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Algunos miembros de tu familia son algo cínicos y te pueden causar molestias. No los tomes en cuenta, sácalos del medio de inmediato.
Amor: Sensual y persuasivo. Ve con cuidado porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados.
Riqueza: Debes cuidarte de robos, gastos imprudentes y discusiones por motivos económicos. Preserva tu intimidad ante extraños.
Bienestar: Intenta volver a conectarte con tu intimidad. Regálate una cena, cambia el vestuario o escucha una música tranquilizadora para renovar tus energías.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Una combinación de estrés y mal humor te puede llevar a hacer cosas que luego lamentarás. Trata de relajarte y evaluar las cosas.
Amor: Por más que quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal momento para anteponer los problemas personales a los laborales.
Riqueza: Una inversión no programada te ocasiona gastos inesperados, trata de ser precavido. A este paso no llegarás a fin de mes y deberás pedir prestado.
Bienestar: Nadie te pide que te agotes en actos sociales pero puedes asumir algunos riesgos sin problemas y tendrás nuevos sitios para divertirte y pasarla bien.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Se dan condiciones de libertad que te permitirán manifestar tus ideas con total desinhibición. Cuida las tendencias impulsivas.
Amor: Exigirás definiciones inmediatas ofreciendo a cambio tu tiernísimo corazón. El intercambio con los demás será satisfactorio.
Riqueza: Hoy puedes tener una gran repercusión en tu vida económica y laboral dependiendo de tu propia actitud. Te están mirando.
Bienestar: Corres el riesgo de desgastarte. Haz un alto en tu vida social y disfruta un poco de tiempo tranquilo en compañía de aquellos en quienes confías.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tu salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.
Amor: La comunicación ha resultado difícil o casi nula en tu pareja. No dejes que esa disputa alcance importancia a mayor escala.
Riqueza: Gracias a tu convicción, irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas.
Bienestar: Le puedes pedir un consejo a diez personas diferentes y tener diez opiniones distintas, pero la que solamente cuenta es la tuya. Escúchate.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya.
Amor: Necesitas un enfoque pragmático en amor y romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo.
Riqueza: Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente. No dejes pasar una oportunidad y mantén abiertos los ojos.
Bienestar: Sé dinámico, toma la iniciativa y recuerda mostrar respeto por rivales y colegas. Si te ajustas a las reglas del juego recto, evitarás daños.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo.
Amor: Sentirás la necesidad de recuperar tus encuentros con amigos o allegados que te permitan despejarte. Tu pareja lo entenderá.
Riqueza: Tus progresos se pueden ver entorpecidos por cierta relación negativa. Concilia intereses con los que siguen tu camino.
Bienestar: A veces uno tiene quién lave los platos y a veces no. Lo más importante es que se han ensuciado porque tienes qué comer.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo.
Amor: Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo.
Riqueza: Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones. Sabes cómo abrirte camino entre los demás. Eres hábil, organizador.
Bienestar: En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Etapa de maduración basada en aceptar la realidad. Restricciones, más responsabilidades, organiza con sentido práctico tu trabajo.
Amor: Decisiones. No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón.
Riqueza: Intenta buscar algunas alternativas ventajosas que te aporten nuevos ingresos. Estás lleno de recursos e ideas nuevas.
Bienestar: No es el momento de falsos orgullos. Nadie duda de tu determinación e independencia, no perderás la cara si pides una pequeña ayuda.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia.
Amor: Si te ponen en una encrucijada, lo inteligente será ganar tiempo. En muy pocos días la calma volverá a la pareja.
Riqueza: Una persona agresiva y dominante puede complicarte, sobre todo si hay dinero de por medio. Sé astuto y cuida lo tuyo.
Bienestar: Es importante que tengas algo más de ambición y desaparezca tu aspecto conformista. Debes tomar en consideración lo que sea más útil para ti.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente.
Amor: Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas.
Riqueza: Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades solamente en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte.
Bienestar: Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Vas a tener un espíritu divertido y vital que te va a ayudar muchísimo a soltar la rigidez y los problemas que se puedan presentar.
Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas.
Riqueza: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances.
Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo. Sin embargo, considera lo que a otros les ha dado resultado para lograr el éxito.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tendrás ganas de frecuentar nuevos lugares y es probable un largo viaje exótico. Posibilidad de aclarar una incomprensión en la familia.
Amor: No te equivoques, un impulso de momento puede poner en riesgo esa amistad de toda la vida. Familiares te respaldan al máximo.
Riqueza: Inicias actividades, generas proyectos, viajas, amplías tus contactos y relaciones laborales. Así, seguramente te irá bien.
Bienestar: Tus energías pueden estar flaqueando debido a recuerdos de épocas pasadas que no fueron las mejores. Deja pasar este momento y actúa con decisión.
