El Horóscopo de Mhoni Vidente para el comienzo de la primavera, signo por signo 

Mhoni Vidente reveló lo que le depara el destino a todos los signos del zodiaco en la semana que irá del 21 al 26 de septiembre 2025. Esta es la semana del eclipse solar y del equinoccio de otoño (en el hemisferio norte) o de primavera (en el hemisferio sur).

En un video publicado en su canal oficial de YouTube -Canal Oficial Mhoni Vidente– la famosa astróloga y tarotista -conocida por sus acertadas predicciones- destaca qué se viene en los próximos días. En esta oportunidad, también, nos revela cuál es el objetivo semanal que las cartas nos dejan en sus mensajes.

Mhoni Vidente: horóscopo semanal del 21 al 26 de septiembre 2025

Aries

Carta de la semana: El Mundo.

Día de la suerte: Jueves.

Colores: Blanco y Negro.

Números de la suerte: 10, 19 y 48 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Leo y Capricornio.

Viajes, nuevas condiciones de vida y cambios positivos. Semana de mucho trabajo, de pagar deudas y de pensar en éxito y triunfo. Contrato con el exterior. Estudien idiomas y sigan preparándose. Reciben dinero extra y hacen una compra importante. No se metan en problemas que no son ni carguen situaciones negativas; corten con las personas tóxicas. Mantengan buenos hábitos y vivan mejor. Arreglan papeles. Resuelven problemas importantes: la solución llega a ustedes. Traten de arreglar su casa para vivir mejor y más ordenadamente. Es tiempo de tener pareja, un hogar o formar una familia; es tiempo de crecer en todas las formas. Cuídense de envidias, brujerías y mal de ojo. No confíen en nadie y sean cautelosos. Una persona joven se acerca a ustedes por negocios, compromiso o viajes. En esta semana tendrán 4 días de experimentar cambios positivos, nuevos comienzos y de hacer negocios con gente de poder. Conecten con la naturaleza. Vivan en armonía y no den consejos ni se metan en problemas ajenos.

Mensaje de las cartas: Liderazgo total; son líderes naturales, aprovechen eso. Piensen en grande pero caminen con humildad.

Tauro

Carta de la semana: El Juicio.

Día de la suerte: Lunes.

Colores: Rojo y Blanco.

Números de la suerte: 08, 17 y 29 (4 golpes de suerte).

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Arreglen todos los asuntos y situaciones que tengan pendientes. Tienen el triunfo y la victoria en sus manos. Resuelven temas legales y de herencias. Semana de reuniones laborales y cambios de proyectos o autoridades. Vivan mejor y con más calidad de vida: hagan cosas positivas. Sean más flexibles. Hagan compras personales y para su hogar. Viaje corto en puerta; posible cambio de casa, ciudad o país. Nuevas oportunidades de tener un negocio propio: trabajen más para ustedes. Sigan estudiando. Si están en pareja, cuidado con pleitos, divorcios o separaciones: no exageren ni sean tan dramáticos. No vuelvan atrás, avancen con la decisión de ser felices. Cuidado con vicios o excesos. Triunfo, estabilidad y crecimiento. Compromisos o reuniones con gente del exterior por un nuevo trabajo o contrato que los hará felices.

Mensaje de las cartas: Están en el camino correcto, atrévanse a ser diferentes para lograr el éxito.

Géminis

Carta de la semana: El Emperador.

Día de la suerte: Miércoles.

Colores: Amarillo y Rojo.

Números de la suerte: 13, 24 y 38 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Son fuertes, dinámicos e inteligentes pero muy volátiles: sean más constantes y determinados para llegar a sus objetivos. Terminen lo que empiecen. No se saboteen, no piensen cosas negativas y alejen a todos los malintencionados e interesados que los rodean. No se limiten, están hechos para ser grandes y dirigir. Semana para retomar buenos hábitos, vivir mejor y no cargar pensamientos negativos. Salgan, disfruten de la vida y de su dinero: no todo es estudio o trabajo, vale divertirse. Vivirán un movimiento poderoso en lo laboral: confíen más en ustedes. Cuidado con fraudes e inversiones. No se metan en problemas ajenos o chismes. Cuidado con pleitos, enojos y rencores; no sirve enojarse ni pelear. No le den tanta importancia a lo que dicen de ustedes. Los busca un amor del pasado: cierren ese capítulo, avancen, vivan el aquí y ahora e idealicen el futuro.

Mensaje de las cartas: Tiempo para decidir. Es tiempo de decidir, de ser felices y de empezar a crecer. Tomen la decisión de avanzar y buscar cambios positivos.

Cáncer

Carta de la semana: El Carro.

Día de la suerte: Martes.

Colores: Amarillo y Verde.

Números de la suerte: 21, 22 y 36.

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Piscis.

Sigan avanzando, no se detengan y no tengan miedo. Es tiempo de formar patrimonio y de comprar cosas nuevas. Gasten en ustedes, es la mejor inversión. Semana de reuniones laborales para un reconocimiento por su trabajo. Sigan estudiando. Cuídense de brujerías de la familia o amigos cercanos. Transición; ilusión en cuestiones amorosas; transformación a lo positivo. Sean más perfeccionistas y hagan siempre lo mejor desde el principio. Busquen siempre lo bueno en todos los sentidos. Embarazo en puerta. Busquen el equilibrio en su vida y no exageren tanto. Una mujer importante les habla por negocios o trabajo. Determinación y crecimiento. Desconfíen de quienes los rodean. Alguien muy importante de sus vidas se aleja o se va a vivir lejos: enfrenten las despedidas y asimílenlas.

Mensaje de las cartas: Protéjanse de envidias, del mal de ojo y de quienes los quieren dañar. No confíen en nada ni en nadie.

Leo

Carta de la semana: As de Oros.

Día de la suerte: Miércoles.

Colores: Verde y Blanco.

Números de la suerte: 01, 15 y 29 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Piscis, Aries y Sagitario.

Triunfo, determinación y crecimiento. La suerte les sonríe toda la semana; todos los cambios les saldrán bien. Resuelvan temas legales y del pasado. Olviden cosas pasadas y asimílenlas. No tengan prisa, no piensen de más y no busquen pelea con quienes los quieren Semana de mucho trabajo y de volver a estudiar. Atentos con los gastos: paguen deudas y administren mejor. Quédense solo con quienes los quieren. Los busca una ex pareja y resuelven problemas con ella. Mantengan buenos hábitos. Cambios positivos en lo laboral. Reuniones. Abundancia, riqueza y estabilidad. Cuidado con chismes o habladurías en su escuela o trabajo. Triunfo y determinación. Hagan el negocios que planeaban que funcionará bien.

Mensaje de las cartas: Fuerza y poder: todo se les dará. Determinación a tener éxito y crecimiento económico. No tengan miedo al qué dirán ni a los cambios. Busquen nuevos rumbos.

Virgo

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna.

Día de la suerte: Viernes.

Colores: Blanco y Rojo.

Números de la suerte: 05, 12 y 31 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro.

Regalos y felicidad inesperada. Fiestas y reuniones. Disfruten. Semana de hacer un viaje corto. Mejoren sus hábitos. Demuestren más sus sentimientos. Es tiempo de casarse, tener hijos o formar un hogar. Nueva contratación laboral. Un amigo o familiar los busca por apoyo económico: ustedes sabrán si se lo dan. Cambien patrones de comportamiento; sean más tranquilos y no se enojen tanto. Suerte en una compra-venta. Arreglen papeles pendientes. Llamada sorpresiva; contrato nuevo. Abundancia sin límites. Arreglen todo lo pendiente.

Mensaje de las cartas: Infinita abundancia. Llega dinero a manos llenas; tendrán infinita abundancia. Disfruten. Uriel los ayudará a tener la estabilidad que necesitan.

Libra

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte:

Lunes. Colores: Amarillo y Azul.

Números de la suerte: 17, 30 y 33.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Aries.

No tengan miedo a brillar o a cambiar. Lograrán lo que deseen: no tengan pensamientos negativos. Abundancia, felicidad y determinación. Los invitan a un viaje; días de fiesta. Mejoren sus hábitos. Los busca un ex jefe o un ex compañero de trabajo: no cambien ni dejen su trabajo actual. Pongan sus cuentas al día, no presten ni gasten por gastar. Regalos. Entiendan que hay gente a la que no necesitan: no les tengan lástima ni sientan culpa y aléjense. Protéjanse de malas vibras y del mal de ojo con una veladora blanca. Embarazo en puerta. Piensen bien antes de decidir vivir en pareja, si se los ofrecen. Arreglen papeles. Reciben dinero extra. Embarazo o nacimiento cercano que les dará alegría.

Mensaje de las cartas: Justicia kámica en su vida. Dios les regresa el karma bueno y la justicia divina. Todos sus propósitos se cumplirán. Protéjanse de las energías negativas.

Escorpio

Carta de la semana: El Diablo.

Día de la suerte: Martes.

Colores:Verde y Rojo .

Números de la suerte: 11, 16 y 35 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Piscis.

Abran bien los ojos, cuídense de malas vibras, de gente tóxica y de las personas que no los dejan ser felices. Semana de mucho progreso laboral y reuniones. Los busca un nuevo amor que les ofrece vivir juntos y estabilidad: acepten. Vuelvan a estudiar: tengan una carrera y un oficio. Traten de poner un negocio propio. Les llegarán nuevos ingresos económicos. Todo ritual les funcionará bien. No se rodeen de gente negativa. Regalo, amor, propuesta de matrimonio o embarazo en puerta. Gente de poder se les acerca por negocios o trabajo.

Mensaje de las cartas: Viajar. El propósito de estos días implica un viaje que les traerá felicidad, tranquilidad y un nuevo comienzo en todos los sentidos.

Sagitario

Carta de la semana: El Mago.

Día de la suerte: Miércoles.

Colores: Amarillo y Rojo.

Números de la suerte: 01,23 y 49.

Signos compatibles: Capricornio, Aries y Leo.

Pidan que se les dará. Tiempo de crecimiento y de mirar al futuro. Desarrollo y nuevas oportunidades de crecimiento. Terminen todo lo que empiecen y sean constantes. Programan un viaje para su cumpleaños: gasten en ustedes. Semana de muchas ocupaciones laborales, estrés y energías encontradas (disgustos, pleitos o toxicidad): abran bien los ojos y enfrentes esas situaciones. Les llega dinero extra. Determinaciones en cuestiones laborales: no tengan miedo a los cambios, siempre piensen en positivo. Emociones nuevas, se vuelven a enamorar. Crecimiento. Resuelvan trámites y papeles pendientes. Si están en pareja, cuidado con celos, pleitos o malos pensamientos. Compatibilidad, se acerca gente positiva para ustedes.

Mensaje de las cartas: Libertad total. Aman la libertad. Las decisiones que tomen son muy importantes ya que no podrán volver atrás. Piensen antes de actuar.

Capricornio

Carta de la semana: As de Espadas.

Día de la suerte: Jueves.

Colores: Blanco y Rojo.

Números de la suerte: 03, 30 y 32 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Virgo, Cáncer y Tauro.

Triunfo, determinación y conquista sobre todo lo negativo. Buena vibra, sonrisa, se les dan las cosas. Arreglan papeles. Nuevos contratos. No confíen en nadie y sigan determinando que están haciendo las cosas bien. Paguen deudas. Reuniones laborales que mejoran su posición. Mantengan buenos hábitos. Les ofrecen trabajo en el exterior: acepten. Son tiempos de cambiar y crecer. Arreglen su hogar para vivir mejor. No vuelvan al pasado ni piensen cosas que no son. No ayuden a quien no lo merece. Sigan estudiando. Ahorren y formen patrimonio. Cuidado con celos y gastos imprevistos. Trabajo nuevo, comercio y contactos con el exterior.

Mensaje de las cartas: La confianza en ustedes mismos será su mayor fortaleza. No duden en ningún momento de lo que les pueda pasar en cuestiones de éxito y triunfo. No vuelvan con amores del pasado que los buscan.

Acuario

Carta de la semana: El Loco.

Día de la suerte: Lunes.

Colores: Blanco y Rojo.

Números de la suerte: 02, 04 y 25 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Libra.

Semana de triunfos, crecimiento y éxito. Están haciendo mejor las cosas; se están quitando de encima personas, trabajos o situaciones que no les servían: esto los ayuda a reinventarse y vivir mejor. Avanzan. Semana de mucho trabajo, de pagar deudas, de planificar cambios. Arreglan papeles. Reciben una recompensa económica o laboral. Inicien un negocio propio. Cualquier ritual, les funcionará muy bien. Protéjanse de envidias y malas vibras. Piensen en grande, caminen con humildad y tengan ambiciones en todos los sentidos. Dinero extra. Semana de fiestas y reuniones: renuévense y brillen.

Mensaje de las cartas: Deseos de ser grandes. Los arcángeles los apoyarán en todas sus decisiones y los protegerán. Traten de ser discretos y no hablen de sus planes.

Piscis

Carta de la semana: As de Bastos.

Día de la suerte: Martes.

Colores: Naranja y Rojo.

Números de la suerte: 18, 26 y 27 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Cáncer.

Poder, fuerza y determinación. Propuesta de amor verdadero, casamiento o estabilidad amorosa. Están entendiendo que ser prácticos y tomar decisiones rápidas les dio mejores resultados que exagerar o dramatizar. Avanzan en lo laboral; crecimiento económico. Semana de mucho trabajo y exámenes. Paguen deudas y sanen su economía. Nueva propuesta de crecimiento jerárquico de dirección, jefatura o coordinación: se lo merecen. Inicien un negocio propio. Semana de pasión verdadera o amores nuevos. No vuelvan con amores del pasado. Mantengan buenos hábitos. Si están en pareja, embarazo en puerta. Estabilidad amorosa, amor verdadero y crecimiento personal. Desconfíen de todo y de todos: no presten nada. Gente joven se acerca por nuevos proyectos o trabajo.

Mensaje de las cartas: Sanación energética. Deben alinearse con Dios y lo espiritual para estar mejor. No piensen cosas que no son y busquen un propósito de vida para ser felices. Sanación energética: caminen, mediten hablen con Dios y vivan mejor.