El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de septiembre, signo por signo 

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 21 hasta el domingo 28 de septiembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones de Jimena La Torre para cada signo del Zodíaco en el comienzo de la primavera

Aries

A los arianos se les encaminan las cuestiones del trabajo en la luna nueva en eclipse que se acerca y se presentan oportunidades para demostrar lo que valen.

Carta de la suerte: La Fuerza. “Además, tus esfuerzos empiezan a ser reconocidos y atraés la atención de quienes pueden impulsarte”.

Tauro

A los nacidos en Tauro se les dan sus proyectos fácilmente con la luna nueva en eclipse. Todo lo que siembren ahora, crecerá con firmeza.

Carta de la suerte: As de Oros. “Se abre un ciclo para afianzar estabilidad y avanzar en logros concretos. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos”.

Géminis

Los geminianos, con el eclipse, la luna nueva, se ven impulsados a analizar demasiado, pero también aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Es un tiempo ideal para ordenar su mente y comunicar con mayor claridad.

Carta de la suerte: La Estrella. “Tu comunicación es clara y precisa”.

Cáncer

Los cancerianos, en este eclipse de luna nueva, ven activo el movimiento laboral, con buenas comunicaciones y resultados. También los invita a tomar decisiones prácticas que favorecen su seguridad económica.

Carta de la suerte: Nueve de Oros. “Ordenás tu vida económica”.

Leo

Los nacidos en Leo, rearman un nuevo equipo en el trabajo gracias a la luna nueva con eclipse, que les permite ir por nuevos caminos. Su liderazgo se fortalece y brillan como referente para los demás.

Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Eres la suerte de la empresa en la que trabajás”.

Virgo

Los nacidos en Virgo ven aparecer nuevas opciones laborales en ese lugar en el que nunca se animan a enfrentar, con la luna transitando el eclipse. Es momento de confiar más en sí mismos y lanzarse a lo que desean.

Carta de la suerte: Nueve de Copas. “Te sentís bien personalmente y acorde a tu exigencia”.

Libra

Los libranos dedican su tiempo a sus planes laborales y se animan a abrir nuevas puertas. La creatividad y las alianzas serán claves para que todo fluya mejor.

Carta de la suerte: As de Oros. “Una inversión o compra te activan esta luna nueva”.

Escorpio

Los escorpianos reciben respuestas laborales y están abiertos a propuestas. La luna nueva este eclipse también impulsa transformaciones en su manera de amar.

Carta de la suerte: Seis de Oros. “Ordenás tu vida para que la justicia te acompañe”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario tendrán novedades en las relaciones con la luna nueva y eclipse surgen cambios que se adaptan a sus proyectos. Su entusiasmo los ayudará a enfrentar desafíos con éxito.

Carta de la suerte: Ocho de oros. “El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio es tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea con la luna nueva en Virgo con eclipse. Se avecinan cambios importantes. Su disciplina hará que puedan capitalizar cada oportunidad.

Carta de la suerte: Diez de oros. “Es prioridad que sumes un bien material nuevo”.

Acuario

Los acuarianos tienen pendientes en su trabajo, pero sus ideas se renuevan con esta luna nueva con eclipse.

Carta de la suerte: Reina de Espadas. “Es ideal que retomes planes postergados y sumes proyectos innovadores”.

Piscis

A los piscianos, la luna nueva con eclipse, les da un cambio en su pareja. Lo nuevo viene de afuera y hay que permitirle la entrada. Se abren también oportunidades de colaboración laboral con buenos resultados.

Carta de la suerte: Dos de Oros. “Llegás a un buen acuerdo con tu socio y planificas un viaje laboral”.