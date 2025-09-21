El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de septiembre, signo por signo
Los signos sentirán los efectos de los movimientos Sol y la posición de la Luna; la astróloga mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno.
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 21 hasta el domingo 28 de septiembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones de Jimena La Torre para cada signo del Zodíaco en el comienzo de la primavera
- Aries
A los arianos se les encaminan las cuestiones del trabajo en la luna nueva en eclipse que se acerca y se presentan oportunidades para demostrar lo que valen.
Carta de la suerte: La Fuerza. “Además, tus esfuerzos empiezan a ser reconocidos y atraés la atención de quienes pueden impulsarte”.
- Tauro
A los nacidos en Tauro se les dan sus proyectos fácilmente con la luna nueva en eclipse. Todo lo que siembren ahora, crecerá con firmeza.
Carta de la suerte: As de Oros. “Se abre un ciclo para afianzar estabilidad y avanzar en logros concretos. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos”.
- Géminis
Los geminianos, con el eclipse, la luna nueva, se ven impulsados a analizar demasiado, pero también aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Es un tiempo ideal para ordenar su mente y comunicar con mayor claridad.
Carta de la suerte: La Estrella. “Tu comunicación es clara y precisa”.
- Cáncer
Los cancerianos, en este eclipse de luna nueva, ven activo el movimiento laboral, con buenas comunicaciones y resultados. También los invita a tomar decisiones prácticas que favorecen su seguridad económica.
Carta de la suerte: Nueve de Oros. “Ordenás tu vida económica”.
- Leo
Los nacidos en Leo, rearman un nuevo equipo en el trabajo gracias a la luna nueva con eclipse, que les permite ir por nuevos caminos. Su liderazgo se fortalece y brillan como referente para los demás.
Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Eres la suerte de la empresa en la que trabajás”.
- Virgo
Los nacidos en Virgo ven aparecer nuevas opciones laborales en ese lugar en el que nunca se animan a enfrentar, con la luna transitando el eclipse. Es momento de confiar más en sí mismos y lanzarse a lo que desean.
Carta de la suerte: Nueve de Copas. “Te sentís bien personalmente y acorde a tu exigencia”.
- Libra
Los libranos dedican su tiempo a sus planes laborales y se animan a abrir nuevas puertas. La creatividad y las alianzas serán claves para que todo fluya mejor.
Carta de la suerte: As de Oros. “Una inversión o compra te activan esta luna nueva”.
- Escorpio
Los escorpianos reciben respuestas laborales y están abiertos a propuestas. La luna nueva este eclipse también impulsa transformaciones en su manera de amar.
Carta de la suerte: Seis de Oros. “Ordenás tu vida para que la justicia te acompañe”.
- Sagitario
Los nacidos en Sagitario tendrán novedades en las relaciones con la luna nueva y eclipse surgen cambios que se adaptan a sus proyectos. Su entusiasmo los ayudará a enfrentar desafíos con éxito.
Carta de la suerte: Ocho de oros. “El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material”.
- Capricornio
Para los nacidos en Capricornio es tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea con la luna nueva en Virgo con eclipse. Se avecinan cambios importantes. Su disciplina hará que puedan capitalizar cada oportunidad.
Carta de la suerte: Diez de oros. “Es prioridad que sumes un bien material nuevo”.
- Acuario
Los acuarianos tienen pendientes en su trabajo, pero sus ideas se renuevan con esta luna nueva con eclipse.
Carta de la suerte: Reina de Espadas. “Es ideal que retomes planes postergados y sumes proyectos innovadores”.
- Piscis
A los piscianos, la luna nueva con eclipse, les da un cambio en su pareja. Lo nuevo viene de afuera y hay que permitirle la entrada. Se abren también oportunidades de colaboración laboral con buenos resultados.
Carta de la suerte: Dos de Oros. “Llegás a un buen acuerdo con tu socio y planificas un viaje laboral”.
