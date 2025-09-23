Horóscopo Chino martes 23 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

Con la llegada de la primavera 2025, la energía de la naturaleza florece y se renueva. Para guiarte en este nuevo ciclo, te traemos las predicciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino de hoy, martes 23 de septiembre 2025.

Descubrí acá qué le depara el futuro a tu signo del Horóscopo Chino y cómo esta poderosa energía afectará tu camino.

Horóscopo Chino martes 23 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Este martes 23 de septiembre 2025, Ludovica Squirru comparte sus predicciones del Horóscopo Chino para recorrer la primavera con la mejor energía. A continuación, la reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Martes 23 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

Hacer servicio social

Martes 23 de septiembre 2025. Mal día para:

Cavar.

Construir/cimentar

Inaugurar.

Casarse.

Viajar.

Mudarse.



Horóscopo Chino: energía de este martes 23 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este martes 23 de septiembre 2025 es:

Madera Ying.

El signo del Horóscopo Chino de este martes 23 de septiembre 2025 es: