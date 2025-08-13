Dentro del horóscopo chino hay un animal que se destaca por ser el más “pesimista”: se trata del Perro. Como ocurre en otras tradiciones, cada signo está asociado a determinadas características y en este horóscopo el año de nacimiento es referencia para definir rasgos de personalidad, defectos y virtudes. Acá te dejamos más detalles.

Horóscopo chino: por qué el Perro es considerado un animal “pesimista”

En el horóscopo chino, el Perro sobresale por su tendencia a mantener una visión negativa frente a distintos aspectos de la vida. No es literalmente pesimista, pero suele asociarse con una actitud reservada, realista y desconfiada, que puede interpretarse como pesimismo.

A este signo pertenecen las personas que nacieron en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y por sus características suele asociarse con actitudes como: pensamientos negativos, paranoia y sospecha.

Estas características pueden llegar a estar tan presentes en su forma de ser que son consideras como su mayor defecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta y reconocer que es un signo valorado por su sentido de lealtad y capacidad protectora.

De esta manera, no es que el Perro sea “pesimista” por naturaleza, sino que su actitud precavida y analítica puede parecerlo frente a signos más impulsivos o entusiastas. En resumen, los rasgos típicos del Perro son:

Honesto , leal, justo.

, leal, justo. Protector , a veces serio o melancólico.

, a veces serio o melancólico. Puede ser crítico , reservado o ansioso.

, reservado o ansioso. Muy comprometido con los que ama, pero no ingenuo.

Horóscopo chino: otros signos con tendencia al pesimismo

Si bien el Perro puede ser considerado “pesimista” en el horóscopo chino, no es el único, ya que en esta categoría también se encuentran los siguientes animales:

Cabra: son personas creativas y sensibles. Pero quienes pertenecen a este signo son propensas a enfocarse en lo que puede fallar, sobre todo en el plano emocional y financiero.

Buey: es un signo reconocido por ser trabajador y perseverante. Sin embargo, su rigidez y autoexigencia pueden derivar en pensamientos negativos y pesimistas.

Gallo: son reconocidas por su capacidad de observación y cuidado por los detalles. Como aspecto negativo, está que su alta sensibilidad puede derivar en frustración si las cosas no salen de la manera deseada.

Con información de TN