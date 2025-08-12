Horóscopo chino: las predicciones para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Susy Forte difundió las predicciones del horóscopo chino para la segunda semana de agosto 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada animal entre el lunes 11 y el domingo 17. A continuación, los detalles.

Horóscopo chino: predicciones para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Rata

Con una sensibilidad dispuesta siempre a proteger y abrigar a quienes ama, la vida emocional y los grandes desafíos son clave para la Rata esta semana. En este período, la rueda moverá tu vida con momentos de alegría y otros más inestables. La practicidad te alejará de situaciones difíciles y permitirá el avance hacia tus metas.

Quiénes son Rata: los nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Búfalo

Se presentarán desafíos o cierta tensión que obligarán al Búfalo a realizar algunos cambios. Tal vez te conviene tomarte todo con más calma, aprender a confiar y delegar o bien bajar en el nivel de exigencia, propio de tu naturaleza. Las relaciones laborales pueden entorpecerse, por lo cual será bueno no ceder ante provocaciones y alejarse de cualquier intriga que pueda circular en el ambiente.

Quiénes son Búfalo: los nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre

Avanzarás en el desarrollo de tus talentos y recursos. El vuelo creativo del Tigre permitirá ganar dinero con cierta facilidad. Un lento mejoramiento hará saborear pequeños éxitos cotidianos en la vida de este signo. Defenderás con fuerzas tus iniciativas y no permitirás que nada se interponga en tu camino. El sentido del humor ayudará a sortear posibles conflictos.

Quiénes son Tigre: los nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Gato

La bondad es uno de los atributos que distingue a las personas nacidas en un año del Gato. Solícito, empático y siempre dispuesto a dar una mano, en este período podrás recoger los frutos de tus buenas acciones, avanzar y sentir mayor confianza y vitalidad. Es un tiempo excelente para trazar planes a futuro, los cuales serán ambiciosos y expansivos.

Quiénes son Gato: los nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragón

Podrás sobresalir en tu profesión o recibir una buena noticia que esperabas. Es momento de consolidación y tal vez un logro importante para el Dragón: puede que se concrete una asociación laboral, un nuevo negocio o un provechoso acuerdo. Seguramente habrá encargos de intenso trabajo mental, donde la capacidad personal parecerá ponerse a prueba.

Quiénes son Dragón: los nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente

La incidencia del momento imprime grandes cambios y renovación para la Serpiente. Podrás tomar decisiones definitivas o bien darle un giro positivo a tus actividades. Publicitar, actualizar métodos y modernizarte traerán grandes beneficios, con los cuales podrás brillar con luz propia y lograr todo aquello que te propongas.

Quiénes son Serpiente: los nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo

Será una semana propicia para planificar y decidir, conectar con los demás y salir al mundo. Observar y ordenar cada asunto será la clave para resurgir. Ante ciertos temas, la espera no será una opción, sino una necesidad que cada Caballo deberá saber aceptar. Estás viviendo un proceso que te llevará a reconocer tus verdaderas necesidades y sentirte más seguro en tus propósitos.

Quiénes son Caballo: los nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra

Será un excelente momento para la economía y la vida de la Cabra. Esta semana se favorecen las finanzas, con la posibilidad de recibir dinero que tendrá influencia en algunas decisiones que deberás tomar próximamente. Convendrá estar atento a las circunstancias del entorno, como también a tus reacciones. Es un tiempo de asumir responsabilidades, tanto en lo laboral como en lo personal.

Quiénes son Cabra: los nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Mono

Surgen buenas posibilidades de éxito en emprendimientos personales y profesionales. Surgirán nuevos objetivos que serán estimulantes para quien haya nacido un año del Mono. Podrás recibir una buena noticia laboral que te llenará de entusiasmo y renovará la esperanza. En tanto, se activan las energías para dar inicio a un verdadero renacer.

Quiénes son Mono: los nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo

Se abrirá un campo de acción que podrá ayudar a encontrar tu vocación, cambiar la elegida o bien nutrir la que ejerzas. El trabajo y la economía se mantendrán estables y, aunque no habrá muchos cambios en lo material, sentirás que tus pasos son más firmes y el camino se ilumina. La familia siempre es protagonista en la vida del Gallo.

Quiénes son Gallo: los nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro

Se espera crecimiento y buena suerte para el Perro en esta semana. Una etapa de incertidumbre y falta de energía llega a su fin para dar paso a un ciclo de acciones concretas. Este signo contará con buena fortuna en lo que emprenda, aunque será preciso manifestar una fuerte determinación y evitar la tendencia a la indecisión que lo caracteriza.

Quiénes son Perro: los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Chancho

Las condiciones para realizar negocios se presentan favorables para el Chancho. Se activa la vida social y te resultará sencillo conquistar la simpatía de las personas y todo aquello que te propongas. Tu sentido artístico y creativo, así como los estudios y asuntos intelectuales, estarán exaltados y serán motivo de grandes satisfacciones.

Quiénes son Chancho: los nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Con información de La Nación