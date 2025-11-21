Horóscopo Chino: predicciones kármicas viernes 21 de noviembre 2025
Horóscopo Chino. Este viernes 21 de noviembre 2025, la energía se suaviza pero no pierde profundidad. La astrología oriental nos introduce en la influencia del Conejo de Metal (Xin Mao), una vibración que pide diplomacia, arte y conexiones sutiles.
Este viernes 21 de noviembre, la energía del Horóscopo Chino invita a revisar decisiones, ordenar prioridades y abrir espacio para nuevas oportunidades. Bajo la influencia de un día marcado por la introspección y los movimientos lunares, cada signo experimentará cambios, avances y revelaciones en lo emocional, lo laboral y lo personal.
A continuación, las predicciones completas signo por signo para este viernes.
Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para cada signo hoy, viernes 21 de noviembre 2025
Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).
- Día ideal para enfocarte en lo práctico. Evitá dispersarte y cerrá asuntos pendientes. En el amor, una conversación honesta trae claridad. Financieramente, se activa una oportunidad inesperada.
Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).
- Tu paciencia será clave. No fuerces resultados: dejá que las cosas se acomoden solas. Buen momento para organizar tus finanzas y revisar hábitos. En lo emocional, necesitás más descanso.
Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).
- La energía del día te impulsa a tomar decisiones importantes. Confianza en alza. Un proyecto laboral empieza a moverse mejor. En el amor, evitá actuar por impulso.
Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).
- Buen día para la creatividad y las soluciones inteligentes. Te sentirás más liviano/a. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. En lo afectivo, llega un gesto que te devuelve ilusión.
Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).
- Se abre una jornada intensa pero positiva. La clave será medir tus palabras. En lo económico, un acuerdo o pago se destraba. En el amor, posible reconciliación o reencuentro.
Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).
- Tu intuición estará más afilada que nunca. Seguí ese presentimiento que no te falla. En lo laboral, cuidá tus energías: no te sobreexijas. En lo sentimental, avances lentos pero firmes.
Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
- Día activo, con movimientos y noticias. Aprovechá para retomar metas olvidadas. En el amor, más conexión y menos dudas. Es buen momento para actividades físicas o aire libre.
Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
- Necesitás silencio y claridad. Evitá reuniones o decisiones apresuradas. En lo financiero, moderación. En el amor, se acerca un momento de ternura y contención.
Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).
- La suerte está de tu lado este viernes. Negocios, entrevistas o negociaciones favorecidas. En lo personal, te sentirás más seguro/a. En el amor, un mensaje cambia tu humor.
Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).
- Orden y estrategia: esa es la energía que te acompaña. Podés resolver un conflicto laboral con diplomacia. En lo afectivo, dejá de sobreanalizar. A veces, fluir es la mejor opción.
Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).
- Día para cuidar tu ánimo. No tomes decisiones desde el enojo. En lo laboral, una propuesta podría sorprenderte. En el amor, claridad después de un malentendido.
Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).
- La energía del día te favorece para avanzar, firmar acuerdos y abrir nuevas etapas. En el hogar, noticias positivas. En el amor, mayor armonía y complicidad.
