Horóscopo Chino: predicciones kármicas viernes 21 de noviembre 2025

Este viernes 21 de noviembre, la energía del Horóscopo Chino invita a revisar decisiones, ordenar prioridades y abrir espacio para nuevas oportunidades. Bajo la influencia de un día marcado por la introspección y los movimientos lunares, cada signo experimentará cambios, avances y revelaciones en lo emocional, lo laboral y lo personal.

A continuación, las predicciones completas signo por signo para este viernes.

Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para cada signo hoy, viernes 21 de noviembre 2025

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

Día ideal para enfocarte en lo práctico. Evitá dispersarte y cerrá asuntos pendientes. En el amor, una conversación honesta trae claridad. Financieramente, se activa una oportunidad inesperada.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

Tu paciencia será clave. No fuerces resultados: dejá que las cosas se acomoden solas. Buen momento para organizar tus finanzas y revisar hábitos. En lo emocional, necesitás más descanso.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

La energía del día te impulsa a tomar decisiones importantes. Confianza en alza. Un proyecto laboral empieza a moverse mejor. En el amor, evitá actuar por impulso.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).

Buen día para la creatividad y las soluciones inteligentes. Te sentirás más liviano/a. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. En lo afectivo, llega un gesto que te devuelve ilusión.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).

Se abre una jornada intensa pero positiva. La clave será medir tus palabras. En lo económico, un acuerdo o pago se destraba. En el amor, posible reconciliación o reencuentro.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).

Tu intuición estará más afilada que nunca. Seguí ese presentimiento que no te falla. En lo laboral, cuidá tus energías: no te sobreexijas. En lo sentimental, avances lentos pero firmes.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Día activo, con movimientos y noticias. Aprovechá para retomar metas olvidadas. En el amor, más conexión y menos dudas. Es buen momento para actividades físicas o aire libre.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Necesitás silencio y claridad. Evitá reuniones o decisiones apresuradas. En lo financiero, moderación. En el amor, se acerca un momento de ternura y contención.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

La suerte está de tu lado este viernes. Negocios, entrevistas o negociaciones favorecidas. En lo personal, te sentirás más seguro/a. En el amor, un mensaje cambia tu humor.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

Orden y estrategia: esa es la energía que te acompaña. Podés resolver un conflicto laboral con diplomacia. En lo afectivo, dejá de sobreanalizar. A veces, fluir es la mejor opción.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Día para cuidar tu ánimo. No tomes decisiones desde el enojo. En lo laboral, una propuesta podría sorprenderte. En el amor, claridad después de un malentendido.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).