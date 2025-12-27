Horóscopo Chino: predicciones para el último sábado del 2025, signo por signo

Horóscopo Chino hoy. Estamos ante el último sábado del 2025, un día regido por la introspección y el cierre de ciclos. Mientras la Serpiente de Madera prepara su retirada para dar paso a las nuevas energías, el zodiaco oriental nos invita a limpiar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Según los expertos en cosmovisión china, este sábado 27 de diciembre 2025 es el momento ideal para los balances finales y la planificación estratégica. ¿Qué tiene el destino preparado para vos?

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para este sábado 27 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es sábado de socialización. Los astros indican que una reunión con amigos cercanos te traerá una propuesta inesperada para el verano. La clave: no busques el control, dejá que las cosas fluyan. El misterio se revelará solo.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tu disciplina te ha traído lejos este año. Este sábado, permitite el lujo de no hacer nada. La energía de la tierra te pide contacto con la naturaleza para recargar pilas antes de los festejos de Año Nuevo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sentirás una oleada de nostalgia, pero no te detengas ahí. Usá esa emoción para escribir tus metas para el 2026. Un mensaje de alguien del pasado llegará para cerrar una herida que todavía estaba abierta.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Día de armonía en el hogar. Aprovechá para realizar una limpieza energética en tus espacios: sahumar con sándalo será ideal para vos este sábado. La paz que generes hoy será tu escudo para la semana entrante.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tu brillo natural está en su punto máximo. Si tenés un evento social, serás el alma de la fiesta. En lo económico, una noticia sobre un cobro pendiente te dará la tranquilidad que necesitabas para el brindis final.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Como regente del año, este sábado sentís el peso del ciclo que termina. Es un día de silencio y sabiduría. Escuchá tu intuición; esa «corazonada» sobre un negocio o cambio de casa es totalmente acertada.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

¡Movimiento! El sábado te pide acción. Un viaje corto o una salida no planificada te conectará con personas que serán clave en tu próximo año laboral. Mantené la mente abierta y el paso firme.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Tu lado creativo reclama atención. Dedicá este día a algo que te apasione. El horóscopo sugiere que una charla profunda con tu pareja o un ser querido fortalecerá los cimientos para el 2026.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Cuidado con los malentendidos. Tu rapidez mental a veces puede sonar sarcástica. Este sábado, usá tu ingenio para resolver conflictos familiares en lugar de crearlos. La risa será tu mejor medicina.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Momento de cosechar lo sembrado. Recibirás un reconocimiento o un regalo que simboliza tu esfuerzo anual. Disfrutá del éxito sin pensar en el «qué vendrá». El presente es tu mejor aliado.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La lealtad hacia vos mismo es la prioridad hoy. Decí «no» a esos planes que no te entusiasman. Necesitás tiempo a solas para conectar con tus verdaderos deseos de cara al nuevo ciclo.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)