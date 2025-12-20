Horóscopo semanal del lunes 22 al domingo 28 de diciembre de 2025: qué dicen las predicciones

El horóscopo de la semana del lunes 22 al domingo 288 de diciembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 22 al domingo 28 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana ideal para ordenar pendientes y bajar un cambio. En el trabajo pueden aparecer definiciones importantes antes de fin de año. En el amor, evitá discusiones innecesarias: escuchar será clave. Buen momento para planificar el verano.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los vínculos toman protagonismo. Reencuentros, charlas profundas y decisiones que fortalecen relaciones. En lo económico, cuidado con gastos impulsivos. El fin de semana invita al descanso y a disfrutar de lo simple.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Días de mucha actividad mental y movimiento. Puede surgir una propuesta interesante o una conversación que destrabe un problema. En el amor, claridad y sinceridad para evitar malos entendidos. Buen cierre semanal.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Semana sensible y emotiva. Balance del año y necesidad de cuidar tu energía. En lo laboral, reconocimiento por esfuerzos recientes. En el plano afectivo, apoyo y contención. Ideal para pasar tiempo en familia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se activan proyectos y ganas de encarar nuevos desafíos. La semana trae motivación y buenas noticias. En el amor, pasión y decisiones claras. Fin de semana favorable para encuentros sociales.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Momento de ordenar, cerrar etapas y pensar en el futuro con mayor claridad. En el trabajo, resultados concretos. En lo emocional, buscá no exigirte de más. El descanso será fundamental.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana equilibrada si lográs poner límites. En el amor, definiciones importantes y acuerdos. En lo económico, estabilidad. Buen momento para organizar celebraciones y compromisos sociales.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Se despiertan emociones intensas. Tiempo de transformación y cierre de ciclos. En el trabajo, intuición afinada para tomar decisiones. En el amor, sinceridad total: lo que no suma, se va.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía positiva y ganas de disfrutar. Semana ideal para viajes cortos, encuentros y planes al aire libre. En lo laboral, tranquilidad. En el amor, optimismo y buen clima para compartir.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Semana clave para vos: balance del año y proyección del próximo. En el trabajo, responsabilidad y resultados. En lo afectivo, necesitás bajar la guardia y disfrutar más del presente.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Buen momento para soltar estructuras que ya no funcionan. En el amor, sorpresas agradables. Fin de semana ideal para actividades distintas.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Semana introspectiva y emocional. Tiempo de escuchar tu intuición y cerrar el año con calma. En el amor, gestos sinceros fortalecen vínculos. Buen momento para el descanso y la reflexión.