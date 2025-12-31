ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo Chino 2026: predicciones de Ludovica Squirru para un año de grandes cambios

Horóscopo Chino 2026. El ciclo del Caballo llega para limpiar y abrir caminos: descubrí qué le depara el destino a tu signo en el amor, el trabajo y la salud en este nuevo período, según las predicciones de Ludovica Squirru.

Bajo la influencia del Caballo, la energía del Horóscopo Chino nos invita a soltar los estancamientos del pasado y tomar decisiones con una consciencia renovada. Según las visiones de Ludovica Squirru, este ciclo promete ser un renacer personal donde la claridad le ganará la pulseada a la incertidumbre.

Horóscopo Chino 2026: ¿un año para grandes cambios y apuestas a futuro?

Las predicciones de Ludovica Squirru señalan que el 2026, año del Caballo de Fuego según la astrología oriental, será un período para jugársela y apostar a grandes cambios, necesarios para avanzar personalmente y en comunidad.

Especialmente, desde mitad de año en adelante: será el momento ideal para profundizar los cambios, ya que la energía se vuelve más clara y estable.

Horóscopo Chino 20206: Rata, Búfalo, Tigre y Conejo, los signos entre la fluidez y los límites

  • Para la Rata, el estancamiento llega a su fin; la fluidez profesional y una reorganización emocional profunda marcarán su norte.
  • El Búfalo, por su parte, deberá aprender la lección de la humildad: soltar la autoexigencia y permitir que los vínculos sean su sostén será la clave de su equilibrio.
  • El Tigre experimentará un resurgir creativo tras años de lucha, enfocando su energía solo en lo que suma.
  • En tanto, el Conejo transitará un camino de sanación; el 2026 es el año para iluminar viejas heridas familiares y aprender a poner límites sin rastro de culpa.

Horóscopo Chino 2026: Dragón, Serpiente, Caballo y Cabra los signos con expansión y nuevos cimientos

  • El Dragón se prepara para un año de brillo y liderazgo absoluto, aunque el éxito dependerá de saber equilibrar la ambición con el descanso.
  • Para la Serpiente, el año propone un viaje hacia adentro: es tiempo de depurar hábitos y vínculos que ya no vibran en su misma frecuencia para dar lugar a lo nuevo.
  • Como protagonista del año, el Caballo sentirá una inyección de vitalidad que se traducirá en viajes, mudanzas y una madurez afectiva inédita.
  • La Cabra, tras varios desbordes, encontrará finalmente la estructura y seguridad necesarias para construir proyectos sólidos a largo plazo.

Horóscopo Chino 2026: Mono, Gallo, Perro y Chancho, los signos con creatividad y cosecha de éxitos

  • El Mono navegará un ciclo de oportunidades inesperadas donde la reinvención será su estado natural, siempre y cuando logre evitar la dispersión.
  • El Gallo, tras tanto esfuerzo, entrará en su etapa de cosecha: llegan los ascensos, el reconocimiento y una seguridad interna inquebrantable.
  • Para el Perro, el 2026 será un bálsamo para el corazón, recuperando la liviandad y soltando el peso del juicio ajeno.
  • Finalmente, el Chancho vivirá una expansión total; con una energía fértil para los nuevos comienzos, este signo está llamado a animarse a lo grande y disfrutar de la abundancia recuperada.

El Horóscopo Chino nos anticipa que el 2026 no será un año más; se presenta como un período de movimiento vibrante, diseñado para ordenar el caos y recuperar el rumbo, según nos adelanta Ludovica Squirru en sus predicciones.

