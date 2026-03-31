Horóscopo de abril: los eventos astrológicos que marcarán el mes y cómo impactan en cada signo
Luna nueva en Aries, Luna llena en Escorpio, ingreso del Sol en Tauro y Mercurio retrógrado: cuáles son los eventos astrológicos de abril y qué decisiones conviene tomar.
Abril llega con una combinación de energías que pueden marcar un antes y un después. No es un mes más: el calendario astrológico anticipa movimientos intensos, decisiones clave y momentos de revisión que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero.
Entre impulsos de cambio y necesidad de estabilidad, el desafío será claro: avanzar, pero con conciencia.
Luna nueva en Aries: el impulso para empezar de nuevo
El mes se activa con una Luna nueva en Aries, uno de los eventos más potentes para iniciar etapas.
Esta energía impulsa:
- Nuevos proyectos
- Decisiones importantes
- Cambios personales
Es un momento ideal para animarse a dar el primer paso, aunque con una advertencia: evitar actuar desde la impulsividad.
Mercurio retrógrado: revisiones, demoras y aprendizajes
Uno de los fenómenos más conocidos vuelve a ser protagonista: Mercurio retrógrado.
Durante este período, pueden aparecer:
- Problemas en la comunicación
- Malentendidos
- Retrasos o cambios de planes
También es una etapa clave para revisar decisiones, retomar proyectos pendientes y replantear estrategias.
Sol en Tauro: foco en el dinero y la estabilidad
Hacia la segunda parte del mes, el ingreso del Sol en Tauro cambia el clima energético.
Se activa:
- La búsqueda de seguridad
- El orden económico
- La construcción a largo plazo
Es un momento ideal para tomar decisiones financieras, organizar gastos y apostar a lo seguro.
Luna llena en Escorpio: emociones intensas y cierres
El mes culmina con una Luna llena en Escorpio, que trae intensidad emocional y definiciones.
Este evento impacta en:
- Relaciones
- Procesos internos
- Verdades que salen a la luz
Será un período para cerrar ciclos, soltar lo que ya no funciona y transformar lo necesario.
Qué significa todo esto para tu signo
La combinación de estos eventos genera un escenario particular:
- Inicio (Aries) → impulso para avanzar
- Revisión (Mercurio retrógrado) → freno y replanteo
- Estabilidad (Tauro) → orden y construcción
- Transformación (Escorpio) → cierres y cambios profundos
En otras palabras, abril no es lineal: es un mes de avance con pausas, donde cada decisión tendrá más peso de lo habitual.
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