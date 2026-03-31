Horóscopo de abril: los eventos astrológicos que marcarán el mes y cómo impactan en cada signo

Abril llega con una combinación de energías que pueden marcar un antes y un después. No es un mes más: el calendario astrológico anticipa movimientos intensos, decisiones clave y momentos de revisión que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero.

Entre impulsos de cambio y necesidad de estabilidad, el desafío será claro: avanzar, pero con conciencia.

Luna nueva en Aries: el impulso para empezar de nuevo

El mes se activa con una Luna nueva en Aries, uno de los eventos más potentes para iniciar etapas.

Esta energía impulsa:

Nuevos proyectos

Decisiones importantes

Cambios personales

Es un momento ideal para animarse a dar el primer paso, aunque con una advertencia: evitar actuar desde la impulsividad.

Mercurio retrógrado: revisiones, demoras y aprendizajes

Uno de los fenómenos más conocidos vuelve a ser protagonista: Mercurio retrógrado.

Durante este período, pueden aparecer:

Problemas en la comunicación

Malentendidos

Retrasos o cambios de planes

También es una etapa clave para revisar decisiones, retomar proyectos pendientes y replantear estrategias.

Sol en Tauro: foco en el dinero y la estabilidad

Hacia la segunda parte del mes, el ingreso del Sol en Tauro cambia el clima energético.

Se activa:

La búsqueda de seguridad

El orden económico

La construcción a largo plazo

Es un momento ideal para tomar decisiones financieras, organizar gastos y apostar a lo seguro.

Luna llena en Escorpio: emociones intensas y cierres

El mes culmina con una Luna llena en Escorpio, que trae intensidad emocional y definiciones.

Este evento impacta en:

Relaciones

Procesos internos

Verdades que salen a la luz

Será un período para cerrar ciclos, soltar lo que ya no funciona y transformar lo necesario.

Qué significa todo esto para tu signo

La combinación de estos eventos genera un escenario particular:

Inicio (Aries) → impulso para avanzar

→ impulso para avanzar Revisión (Mercurio retrógrado) → freno y replanteo

→ freno y replanteo Estabilidad (Tauro) → orden y construcción

→ orden y construcción Transformación (Escorpio) → cierres y cambios profundos

En otras palabras, abril no es lineal: es un mes de avance con pausas, donde cada decisión tendrá más peso de lo habitual.