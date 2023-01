Horóscopo de hoy 28 de Enero de 2023, signo por signo

Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.

Amor: Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos.

Hoy: Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista.

Bienestar: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.

Riqueza: Deberás realizar un esfuerzo extra para alcanzar un incremento sustancial en tus ingresos. Las oportunidades no son para ti.

Hoy: Hoy es probable que experimentes estados emocionales difíciles, que te desgarren o perturben. Te encontrarás muy sensible.

Bienestar: Te sientes contrariado sin razón aparente. Crees que todo el mundo te busca los errores y defectos. Deja la paranoia a un lado, no te persigas.

Riqueza: Un esfuerzo conjunto te permitirá obtener beneficios que solo no podrías alcanzar. Un conocido se unirá al equipo.

Bienestar: No dejes que aparezcan piedras o trabas en el camino de tu relación. Habla claro, sin rodeos, y no te dejes llevar por los impulsos.

Riqueza: No desperdicies las buenas influencias, atrévete a iniciar nuevos proyectos financieros o la búsqueda de un empleo.

Amor: No por pensar en aquella persona que conoces tan bien, puedes convertirte en protagonista de un romance con futuro prometedor. Actúa.

Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.

Bienestar: Como no tienes mucho aliciente en tu actual ocupación, te aburres. Ha llegado el momento de valorar si estás en el lugar adecuado.

Hoy: Procura que no todo sea fiesta y diversión en tu vida porque podrías dejar cosas pendientes que después no podrás terminar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tus modales amistosos se ganarán el apoyo de los demás. Encontrarás algo de tu agrado en un negocio al que nunca habías ido antes.

Amor: No permanezcas encadenado a un amor que te ofende y con el cual no eres feliz. Sentirte libre y valorado no tiene precio.

Riqueza: Buen período para crear tras bambalinas y trabajar con ahínco, pero sin beneficios inmediatos. Sé paciente y verás resultados.

Bienestar: Para que eso que tienes en mente se materialice más rápidamente, tienes que decidirte a ir a ver a esa persona o a hacer esa llamada.