Horóscopo de hoy 5 enero, primer lunes del 2026: Leo, Capricornio, Acuario, y los 12 signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si no sabes cómo enfrentar los problemas que te aquejan, busca el consejo de algún amigo. No es signo de debilidad pedir ayuda. Amor: Sigues intentando por todos los medios que la pareja funcione, pero es inútil. Evalúa la posibilidad de terminar la relación. Riqueza: No dejes que se metan con tu trabajo. Tú te esfuerzas demasiado para ganar tu dinero y no es justo que te juzguen. Bienestar: Los chocolates y los dulces son tu debilidad, pero si no dejas de lado tu ansiedad por ellos, tu estómago terminará pasándote factura.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es posible que hoy surjan discusiones por temas de dinero. Trata de solucionarlas en el momento, antes de que sea tarde. Amor: No busques el amor en cada lugar que pisas. La persona para ti está donde menos lo imaginas, y pronto aparecerá. Prepárate. Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas sólo el momento, ten una perspectiva a largo plazo con tu dinero. Bienestar: Tu familia y tus amigos te reclaman más tiempo, pero tú sólo te dedicas al trabajo. Hazte un tiempo en tu agenda para dedicárselo a los tuyos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu ánimo cambiante hace que los demás no sepan cómo acercarse a ti. Demuéstrales que tienes mejor carácter del que aparentas. Amor: La relación que siempre soñaste no es exactamente la que hoy tienes. Replantéate sinceramente si quieres seguir con tu pareja. Riqueza: No seas tan obsecuente con tus superiores, con esa actitud no lograrás ascender. Sólo con trabajo obtendrás un mejor puesto. Bienestar: Acepta lo que has logrado en la vida y no estés todo el tiempo pensando en lo que hubiese sucedido si elegías otras opciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Si empiezas a mirar tu vida desde otra óptica encontrarás las soluciones a muchos de los problemas que te quitan el sueño. Amor: Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras nadie que te enamore. Calma, el amor está más cerca de lo que crees. Riqueza: Si eres capaz de revertir los problemas y transformarlos en oportunidades, lograrás que tus proyectos avancen hacia el éxito. Bienestar: No seas tan caprichoso, ya no tienes edad para actuar como un niño. Compórtate según la edad que tienes y en base al sentido común.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean. Considera la posibilidad de cambiar. Amor: No puedes esperar que la confianza que defraudaste recientemente en la pareja regrese mágicamente, dale un poco de tiempo. Riqueza: Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti. Bienestar: No insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabes no funciona en la pareja. Busca intentar otras aproximaciones alternativas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se te presentarán ciertas oportunidades que no se repetirán. Deberás tomar una determinación bajo una gran presión. Amor: La fidelidad representará un escollo casi imposible de sortear para ti, deberás madurar más para comprometerte. Riqueza: Maneja tus comentarios con el recato necesario para no caer en inconvenientes con pares laborales innecesariamente. Bienestar: Existen barreras que es conveniente no cruzar en lo que a la relación se refiere, pues no tienen vuelta atrás. Manéjate con más cuidado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que tus colegas te pierdan el respeto. Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera ostensiblemente diferente a la tuya. Compréndela, pero no la juzgues. Riqueza: Tu soberbia le dará un golpe muy duro a tu orgullo. Necesitas ayuda y deberás recurrir a la misma gente de la que te burlaste. Bienestar: El deporte es una buena alternativa para renovar energías. Trata de hacerte un tiempo para practicar alguna actividad.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No hagas de tu trabajo tu segundo hogar. Es bueno que te guste lo que haces, pero no olvides que también tienes una vida social. Amor: Tu relación de pareja va en caída libre. Las soluciones que intentaron han fracasado y el final de la pareja es la única opción. Riqueza: Surge la posibilidad de un negocio familiar. No te sumes a la propuesta porque serán más los problemas que los beneficios. Bienestar: Siempre pesimista, a todo le encuentras algo negativo. Deja de ver la mitad vacía del vaso y verás que la realidad no es tan caótica.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Lo mejor que te puede pasar el día de hoy es compartir un grato momento con tu familia. Hazles una visita sorpresa. Amor: Tu pareja intuye que hay algo que te tiene preocupado. Habla con ella que te aportará una visión distinta de las cosas. Riqueza: No hagas caso a los consejos que te den, ya que pretenden hacerte fracasar. Sólo guíate por tu instinto, no fallarás. Bienestar: Debes descansar un poco más. Regálate un baño de inmersión y unas cuantas horas de sueño porque vienes trabajando demasiadas horas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No trates de acelerar el ritmo de los hechos. Si no controlas tu ansiedad, ésta te jugará una mala pasada. Amor: Si no eres capaz de ser sincero y hablar con tu pareja sobre su infidelidad, entonces no te enfurezcas con ella por lo que hizo. Riqueza: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto que todos anhelan, pero ten cuidado porque te lo quieren usurpar. Bienestar: No seas tan exigente contigo mismo. Aprende a aceptar tus limitaciones y a enfocarte en las potencialidades que tienes para enfrentar la vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Los días pasan y aún sigues sin terminar esos trabajos que debes. Pon más energía porque ya no te queda demasiado tiempo. Amor: Es hora de que comiences a incluir a tu pareja en tu grupo de amigos, como ella hace contigo. Así, se sentirá integrada. Riqueza: Deja de lado tu orgullo, acércate a ese colega con el que discutiste y pídele perdón. No te conviene estar peleado con él. Bienestar: Tu imaginación ha trabajado demasiado y necesita un descanso. Lo mejor es que te tomes un tiempo para descansar y reponer energías.