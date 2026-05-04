Conocé el santoral católico de mayo 2026: fechas clave y figuras de la Iglesia

Con la llegada del quinto mes del año, la comunidad creyente inicia un período de especial sensibilidad espiritual. El santoral católico de mayo 2026 no solo se distingue por estar dedicado tradicionalmente a la Virgen María, sino también por integrar festividades de gran arraigo popular y litúrgico.

Según los registros oficiales del Vaticano, este ciclo combina la memoria de los apóstoles con el reconocimiento a la labor de los trabajadores y la mística de figuras que marcaron la historia de la Iglesia Católica.

La devoción a la Virgen María en el santoral católico de mayo 2026

Tradicionalmente, mayo es reconocido como el «Mes de María», y el santoral católico de mayo 2026 refleja esta centralidad a través de diversas advocaciones y festividades.

Desde la conmemoración de Nuestra Señora de Fátima el día 13, hasta la Visitación de la Santísima Virgen María el día 31, el calendario invita a los fieles de la Iglesia Católica a reflexionar sobre el papel de la madre de Jesús.

Este año, además, la transición hacia el final del Tiempo Pascual otorga un marco de esperanza y renovación a cada una de estas celebraciones marianas.

Mayo 2026: calendario día por día de los santos y figuras de la Iglesia Católica

El listado que compone el santoral católico de mayo 2026 presenta una diversidad de carismas, desde mártires de los primeros siglos hasta papas contemporáneos, organizados de la siguiente manera:

Viernes 1: San José Obrero (Patrono de los trabajadores).

San José Obrero (Patrono de los trabajadores). Sábado 2: San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia.

San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Domingo 3: San Felipe y San Santiago, apóstoles.

San Felipe y San Santiago, apóstoles. Lunes 4: San Florián, mártir.

San Florián, mártir. Martes 5: San Máximo de Jerusalén, obispo.

San Máximo de Jerusalén, obispo. Miércoles 6: San Juan ante la Puerta Latina y Santo Domingo Savio.

San Juan ante la Puerta Latina y Santo Domingo Savio. Jueves 7: San Antonio de Kiev.

San Antonio de Kiev. Viernes 8: Nuestra Señora de Luján (Patrona de Argentina) y San Bonifacio IV.

Nuestra Señora de Luján (Patrona de Argentina) y San Bonifacio IV. Sábado 9: San Geroncio y San Isaías, profeta.

San Geroncio y San Isaías, profeta. Domingo 10: San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos.

San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos. Lunes 11: San Francisco de Jerónimo, presbítero.

San Francisco de Jerónimo, presbítero. Martes 12: San Pancracio y San Nereo, mártires.

San Pancracio y San Nereo, mártires. Miércoles 13: Nuestra Señora de Fátima.

Nuestra Señora de Fátima. Jueves 14: San Matías, apóstol (Elegido para sustituir a Judas).

San Matías, apóstol (Elegido para sustituir a Judas). Viernes 15: San Isidro Labrador (Patrono de los campos).

San Isidro Labrador (Patrono de los campos). Sábado 16: San Simón Stock, religioso carmelita.

San Simón Stock, religioso carmelita. Domingo 17: San Pascual Baylón, patrono de los congresos eucarísticos.

San Pascual Baylón, patrono de los congresos eucarísticos. Lunes 18: San Juan I, papa y mártir.

San Juan I, papa y mártir. Martes 19: San Pedro Celestino, papa.

San Pedro Celestino, papa. Miércoles 20: San Bernardino de Siena, presbítero.

San Bernardino de Siena, presbítero. Jueves 21: San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires.

San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Viernes 22: Santa Rita de Cascia, abogada de los imposibles.

Santa Rita de Cascia, abogada de los imposibles. Sábado 23: San Juan Bautista Rossi, sacerdote.

San Juan Bautista Rossi, sacerdote. Domingo 24: María Auxiliadora.

María Auxiliadora. Lunes 25: San Beda el Venerable y San Gregorio VII, papa.

San Beda el Venerable y San Gregorio VII, papa. Martes 26: San Felipe Neri, el «apóstol de la alegría».

San Felipe Neri, el «apóstol de la alegría». Miércoles 27: San Agustín de Canterbury, obispo.

San Agustín de Canterbury, obispo. Jueves 28: San Emilio y San Justo.

San Emilio y San Justo. Viernes 29: San Pablo VI, papa.

San Pablo VI, papa. Sábado 30: Santa Juana de Arco y San Fernando, rey.

Santa Juana de Arco y San Fernando, rey. Domingo 31: La Visitación de la Virgen María.

Santos destacados del santoral católico de mayo 2026: de San José Obrero a Santa Rita

El santoral católico de mayo 2026 inicia con una jornada de profundo contenido social y religioso: la festividad de San José Obrero.

Esta fecha, instituida por la Iglesia Católica para dignificar el trabajo humano, marca el pulso de un mes que también honra a Santa Rita de Cascia (22 de mayo), cuya devoción en el Cono Sur es masiva debido a su fama como intercesora en causas difíciles.

El equilibrio entre estas figuras de acción social y la vida mística de los santos y la Virgen María constituye la esencia de este calendario litúrgico.