Roca RC quedó afuera y habrá clásico Neuquén – Marabunta en las semifinales del Patagónico

Roca RC perdió con Bigornia y quedó afuera del Regional Patagónico de Rugby. (Foto: Daniel Feldman - Diario Jornada)

En la última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Patagónico de Rugby, Roca RC perdió contra Bigornia en Rawson y no pudo clasificar a las semifinales.

El equipo rojo tenía un mano a mano con los chubutenses y cayó por 46 a 29 en un partido parejo que se definió en el último tramo.

El primer tiempo terminó igualado en 17. El visitante anotó por medio de dos tries de Matías Morales, convertidos por Rodrigo Natalini que también metió un penal.

Roca pasó al frente en el arranque del complemento con un try de Franco Righi que lo puso 24 a 17 arriba. Bigornia respondió y convirtió cuatro tries que resolvieron el encuentro. Morales sumó el tercero de su cuenta personal sobre el final, ya lejos en el marcador.

Así quedaron las semifinales del Regional Patagónico de Rugby

En semifinales, se volverán a ver las caras Neuquén RC y Marabunta en el clásico. En la última fecha, el Azul no tuvo piedad con Las Águilas y se impuso 96 a 0. El Verde derrotó por 53 a 7 a Deportivo Portugués.

Los neuquinos clasificaron invictos con tres triunfos mientras que los cipoleños ganaron dos y perdieron uno, contra Bigornia, que los dejó en el segundo lugar.

La otra semifinal será Bigornia – Chenque RC. Las dos series se jugarían el fin de semana del 23 y 24 de mayo. El campeón tendrá boleto al repechaje para el Torneo del Interior 2027.