ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo de hoy domingo 1 de febrero: prediciones para Aries, Piscis, Virgo, Libra y los doce signos

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 1 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_imgInfórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Te permitirán ser por momentos el centro de atención en reuniones o salidas. Disfrútalo sin preocupaciones, estás en lo mejor.

Amor: Buenas oportunidades en lo afectivo y mucha necesidad de compañía. No te refugies en tu aislamiento, te provocará dolor.

Riqueza: Los progresos serán muchos y en tiempo récord. Toma con buen humor el exceso de responsabilidades y la falta de tiempo.

Bienestar: Aunque sueles resistirte a los cambios, esta vez los harás gustoso. Deja que el instinto te guíe, porque de lo que elijas dependerá el mañana.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Te encontrarás con alguien que te hará interesantes propuestas. No te resultará difícil conseguir la información que necesitas.

Amor: Precaución, estarás con deseos de festejar todo lujuriosamente y los excesos pueden producir escándalos. Cuida tu pareja.

Riqueza: Tienes dinero y bastante. Hoy sientes que la vida te sonríe y que puedes lograr todo lo que te propongas.

Bienestar: Es un día para dejar que tu mente hable, estás seguro de lograr lo que pides aunque tengas que esperar para tener respuesta. Di lo que piensas.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy.

Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado.

Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil.

Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Los problemas afectivos absorberán gran parte de tu energía mental y emocional. Defender la independencia se te hará cuesta arriba.

Amor: En tu relación afectiva, sé realista viviendo el presente. De nada sirve escarbar en errores pasados, olvídate y disfruta.

Riqueza: Un poquito de dinero que inviertas hoy, te traerá beneficios. El tiempo es esencial y tienes que moverte rápido.

Bienestar: Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones y trata de ser lo más sensato posible frente a las circunstancias.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Situaciones fuera de control. En cuestión de días tendrás que definir buena parte de tu futuro, aprovecha para analizar.

Amor: Equilibra tu centro emocional, dado que la irritación y los celos en tu relación amorosa te pueden alterar, y te quedarás solo.

Riqueza: Mientras otros están ocupados en hacer números, tú te dedicarás a liberarte de situaciones financieramente complicadas.

Bienestar: Si estás estancado y fastidiado de la rutina, es una señal para hacer el cambio que necesitas y dar el primer paso hacia lo que deseas.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Disfrutas de la compañía de tus amigos. Como procuras un aumento de tu vida social, asistirás a reuniones y eventos culturales.

Amor: Tu frialdad no permite el acercamiento, solo te relacionarás con personas de intereses intelectuales similares.

Riqueza: Vale la pena correr el riesgo de explorar nuevos caminos si tienes un negocio, pero recuerda que no hay enemigo pequeño.

Bienestar: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con caminatas o paseos en bicicleta en contacto con la naturaleza.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.

Amor: Creatividad, originalidad y fidelidad, serán las tres características que busques cuando conozcas a alguien. Espero que tengas paciencia.

Riqueza: La relación profesional con personas incompetentes podría acarrear ciertos contratiempos. Mejor revisa tu entorno laboral.

Bienestar: Aprovecha la energía de este día para aprender algo nuevo. También podrías comunicarte con tus familiares para llenarte de buenas energías.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia.

Amor: Se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás.

Riqueza: El día está signado por la abundancia de suerte y dinero. Buen momento para negociar una compra importante.

Bienestar: Si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Día ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte.

Amor: Acude sin vacilar a un amigo con el que tengas un viejo entendimiento para hablar de lo que te preocupa, te sentirás mejor.

Riqueza: Están por darte ese tan ansiado aumento por el que vienes luchado desde hace tanto tiempo. Pero deberás tener un poquito más de paciencia.

Bienestar: Si te concentras en detalles menores, peligras de perderte la visión general. Hay muchas cosas en juego y debes tomarte tiempo para decidir.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Es posible que tu estado de ánimo fluctúe, así que no debes dar demasiada importancia a las reacciones emocionales en este momento.

Amor: Sabrás gestionar bien tu relación y conquistarás las atenciones de tu pareja. Un consejo: ten cuidado con tu entorno.

Riqueza: Todo lo que emprendas durante la jornada se verá beneficiado, lo importante es perseverar con convicción en tus propósitos.

Bienestar: Excelente para dedicarte a tu cuerpo y a tu salud, haciendo un cambio de alimentación, una nueva rutina de ejercicios y arreglos en tu imagen.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Los astros señalan que recibirás grandes compensaciones y disfrutarás de días intensamente felices. Planifica alguna reunión.

Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, así podrás arreglarlo todo.

Riqueza: Sin dejar de lado tu vida personal, es tiempo de esforzarte para que prosperen las finanzas. Beneficios a largo plazo.

Bienestar: Cuando te tomes algún tiempo para ti, no te olvides dedicarlo a tus objetivos y sueños. Unos cuantos pasitos hacia esas metas te dejarán colmado.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: No intentes modificar tu rutina durante la jornada de hoy o te verás expuesto a contratiempos. Apégate a lo que funciona.

Amor: Día propicio para inducir cambios en la tediosa rutina de la pareja. Busca sorprender con regalos o una salida inesperada.

Riqueza: Buscarás la solución fácil a tus problemas y esto los complicará aún más. Pon más empeño en tu desempeño laboral.

Bienestar: Experimentarás diversos tipos de experiencias con las personas que te rodean. Aprende a sacar lo mejor de cada una y descartar lo demás.


Temas

Horóscopo

signos del zodíaco

signos predicciones

Últimas noticias

Comentarios