Horóscopo de hoy domingo 1 de febrero: prediciones para Aries, Piscis, Virgo, Libra y los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te permitirán ser por momentos el centro de atención en reuniones o salidas. Disfrútalo sin preocupaciones, estás en lo mejor. Amor: Buenas oportunidades en lo afectivo y mucha necesidad de compañía. No te refugies en tu aislamiento, te provocará dolor. Riqueza: Los progresos serán muchos y en tiempo récord. Toma con buen humor el exceso de responsabilidades y la falta de tiempo. Bienestar: Aunque sueles resistirte a los cambios, esta vez los harás gustoso. Deja que el instinto te guíe, porque de lo que elijas dependerá el mañana.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te encontrarás con alguien que te hará interesantes propuestas. No te resultará difícil conseguir la información que necesitas. Amor: Precaución, estarás con deseos de festejar todo lujuriosamente y los excesos pueden producir escándalos. Cuida tu pareja. Riqueza: Tienes dinero y bastante. Hoy sientes que la vida te sonríe y que puedes lograr todo lo que te propongas. Bienestar: Es un día para dejar que tu mente hable, estás seguro de lograr lo que pides aunque tengas que esperar para tener respuesta. Di lo que piensas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy. Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado. Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil. Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los problemas afectivos absorberán gran parte de tu energía mental y emocional. Defender la independencia se te hará cuesta arriba. Amor: En tu relación afectiva, sé realista viviendo el presente. De nada sirve escarbar en errores pasados, olvídate y disfruta. Riqueza: Un poquito de dinero que inviertas hoy, te traerá beneficios. El tiempo es esencial y tienes que moverte rápido. Bienestar: Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones y trata de ser lo más sensato posible frente a las circunstancias.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Situaciones fuera de control. En cuestión de días tendrás que definir buena parte de tu futuro, aprovecha para analizar. Amor: Equilibra tu centro emocional, dado que la irritación y los celos en tu relación amorosa te pueden alterar, y te quedarás solo. Riqueza: Mientras otros están ocupados en hacer números, tú te dedicarás a liberarte de situaciones financieramente complicadas. Bienestar: Si estás estancado y fastidiado de la rutina, es una señal para hacer el cambio que necesitas y dar el primer paso hacia lo que deseas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Disfrutas de la compañía de tus amigos. Como procuras un aumento de tu vida social, asistirás a reuniones y eventos culturales. Amor: Tu frialdad no permite el acercamiento, solo te relacionarás con personas de intereses intelectuales similares. Riqueza: Vale la pena correr el riesgo de explorar nuevos caminos si tienes un negocio, pero recuerda que no hay enemigo pequeño. Bienestar: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con caminatas o paseos en bicicleta en contacto con la naturaleza.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable. Amor: Creatividad, originalidad y fidelidad, serán las tres características que busques cuando conozcas a alguien. Espero que tengas paciencia. Riqueza: La relación profesional con personas incompetentes podría acarrear ciertos contratiempos. Mejor revisa tu entorno laboral. Bienestar: Aprovecha la energía de este día para aprender algo nuevo. También podrías comunicarte con tus familiares para llenarte de buenas energías.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia. Amor: Se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás. Riqueza: El día está signado por la abundancia de suerte y dinero. Buen momento para negociar una compra importante. Bienestar: Si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Día ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte. Amor: Acude sin vacilar a un amigo con el que tengas un viejo entendimiento para hablar de lo que te preocupa, te sentirás mejor. Riqueza: Están por darte ese tan ansiado aumento por el que vienes luchado desde hace tanto tiempo. Pero deberás tener un poquito más de paciencia. Bienestar: Si te concentras en detalles menores, peligras de perderte la visión general. Hay muchas cosas en juego y debes tomarte tiempo para decidir.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es posible que tu estado de ánimo fluctúe, así que no debes dar demasiada importancia a las reacciones emocionales en este momento. Amor: Sabrás gestionar bien tu relación y conquistarás las atenciones de tu pareja. Un consejo: ten cuidado con tu entorno. Riqueza: Todo lo que emprendas durante la jornada se verá beneficiado, lo importante es perseverar con convicción en tus propósitos. Bienestar: Excelente para dedicarte a tu cuerpo y a tu salud, haciendo un cambio de alimentación, una nueva rutina de ejercicios y arreglos en tu imagen.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Los astros señalan que recibirás grandes compensaciones y disfrutarás de días intensamente felices. Planifica alguna reunión. Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, así podrás arreglarlo todo. Riqueza: Sin dejar de lado tu vida personal, es tiempo de esforzarte para que prosperen las finanzas. Beneficios a largo plazo. Bienestar: Cuando te tomes algún tiempo para ti, no te olvides dedicarlo a tus objetivos y sueños. Unos cuantos pasitos hacia esas metas te dejarán colmado.