De Neuquén al parque más ambicioso de Universal Orlando, Estados Unidos

Lleva la inmersión a otro nivel con mundos inspirados en películas, videojuegos y fantasía. Foto: @viajoconvos.

Desde el primer momento, todo se siente gigantesco. La tecnología, el diseño, la inmersión y el nivel de detalle hacen que uno no tenga la sensación de estar caminando por un parque tradicional, sino directamente dentro de distintos mundos cinematográficos y fantásticos conectados entre sí. Todo está pensado para que dejes de ser un espectador y pases a formar parte de la historia.

Epic Universe está organizado alrededor de un gran núcleo central llamado Celestial Park. Con sus jardines, canales de agua y senderos, devuelve el concepto literal de “parque” al parque temático. Aquí comienzan las emociones fuertes con Stardust Racers, una imponente montaña rusa de lanzamiento dual que alcanza los 100 km/h. Para bajar un poco el ritmo, el área cuenta con decenas de restaurantes, el innovador Constellation Carousel (con movimientos en todas las direcciones) y Astronómica, un área interactiva acuática con forma de brújula gigante.

Desde este corazón se accede a los distintos “portales”. Cada transición está diseñada para que sientas que realmente cambias de dimensión:

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: La nueva expansión mezcla el París mágico de los años 20 con el Ministerio de Magia británico. Las calles adoquinadas y el nivel de detalle te envuelven. Aquí podés lanzar hechizos con varitas interactivas, presenciar el espectáculo Le Cirque Arcanus, probar la increíble crepe de Butterbeer en el Café L’Air De La Sirène y sumergirte en la atracción principal: Harry Potter and the Battle at the Ministry. Mi preferido sin dudas.

Super Nintendo World: Entrar aquí es, literalmente, meterse dentro de un videojuego. Todo tiene movimiento, sonido y color. La gran estrella es Mario Kart: Bowser’s Challenge, que mezcla realidad aumentada con escenografía física. Además, podés subir a Yoshi’s Adventure, sentir el vértigo en Mine-Cart Madness, comer en el Toadstool Cafe y potenciar toda tu visita usando la Power-Up Band para interactuar con los bloques del entorno. Ideal para sacar a jugar a tu niño interior.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk: Un sector inmersivo que recrea la aldea vikinga de Berk. Es el lugar perfecto para conectar con el espíritu de aventura a través de la montaña rusa Hiccup’s Wing Gliders, la vertiginosa Dragon Racer’s Rally, y el deslumbrante espectáculo en vivo The Untrainable Dragon (No se lo pierdan).

Dark Universe: Una atmósfera oscura y gótica inspirada en los monstruos clásicos de Universal. Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo cobran vida en una experiencia intensa y misteriosa. No te podés perder Monsters Unchained en la Mansión Frankenstein, la adrenalina de Curse of the Werewolf, y si te animas, una cena temática en el restaurante Das Stakehaus.

Claves para optimizar tu día

La experiencia cambia drásticamente dependiendo de tu planificación. La demanda es altísima, por lo que revisar la disponibilidad y comprar tickets combinados (Park-to-Park) con anticipación es vital.

Si buscas llevar la experiencia al máximo nivel, el VIP Tour es una inversión que lo cambia todo. Podes comprar un lugar individual y unirte a un grupo, disfrutando de un itinerario personalizado. Incluye valet parking sin costo, desayuno, almuerzo, prioridad en los restaurantes de CityWalk, y un detalle clave: tu credencial VIP se convierte en un Express Pass al finalizar el recorrido guiado.

Alojarse en los hoteles de Universal también marca la diferencia. Te garantizan entrada temprana a los parques (hasta una hora antes), la comodidad de pagar todo con la llave de tu habitación y el envío directo de tus compras al hotel, para que no cargues bolsas mientras exploras.

En mi caso, la base de operaciones para esta experiencia fue el imponente Loews Sapphire Falls Resort. Este hotel temático te transporta directamente al corazón del Caribe desde el momento en que pisas el lobby, gracias a sus imponentes cascadas de piedra, su estética de ruinas isleñas y un clima de relajación total. Es un verdadero oasis tropical que contrasta a la perfección con la adrenalina de los parques, ofreciendo una piscina inmensa con áreas de arena blanca (aunque no la alcance a disfrutar) y opciones gastronómicas vibrantes como la Strong Water Tavern, famosa por sus exclusivas degustaciones de ron.

Pero más allá de su confort, hospedarse aquí es una decisión estratégica. El Sapphire Falls cuenta con acceso directo al servicio de water taxi gratuito. Poder salir del lobby y llegar a los parques o a Universal CityWalk navegando plácidamente por sus canales en cuestión de minutos, le suma un valor enorme a la logística del viaje, transformando los traslados en un paseo más de la estadía.

Universal no creó solamente un parque; creó un nuevo estándar para la industria. Ya no alcanza con mirar una atracción, ahora el desafío es vivirla.

Planificá tu viaje

A la hora de planificar el viaje desde nuestro país, la conectividad aérea juega un papel fundamental. En mi caso, para llegar a la Florida y vivir esta aventura, elegí volar con Arajet. Esta aerolínea ha demostrado ser una alternativa eficiente para los viajeros argentinos, ofreciendo conexiones estratégicas y tarifas competitivas a destinos clave como Orlando. Es un punto de partida que mantiene un gran equilibrio entre servicio y costo.

Costo del pasaje: USD $ 990 Dependerá de la fecha y combinaciones de horarios. Las opciones en https://www.arajet.com/

Costo ingreso: A partir de los USD 140.

Costo del VIP Experience desde USD 250. Los precios y la disponibilidad varían según la fecha y el producto seleccionado. (Valor que se suma al costo de ingreso)

Costo ingreso: A partir de los USD 140. Costo del VIP Experience desde USD 250. Los precios y la disponibilidad varían según la fecha y el producto seleccionado. (Valor que se suma al costo de ingreso) Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel $ 642.623 (para dos)

Sitio Web: www.universalorlando.com

Podés ver más fotos y videos en: https://www.instagram.com/viajoconvos/