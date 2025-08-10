Horóscopo de hoy domingo 10 de agosto, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Decaen tus operaciones comerciales y los encuentros románticos escasean. Descontrol. Paciencia, no durará mucho tiempo. Amor: Ciertos comentarios que llegarán a los oídos de tu pareja pueden provocar conflictos. Evita malentendidos, recurre a la comunicación. Riqueza: Tendrás que prepararte muy bien si debes rendir exámenes o presentar trabajos. En los contratos, lee la letra chica. Bienestar: Las relaciones afectivas pueden ser obsesivas y manipuladoras hasta extremos inconvenientes. Debes rechazar sentimientos vengativos y agresivos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Las dificultades no te frenarán, pero deberás ir a contramano del presente. Mil contratiempos que te hacen difícil mantener la calma. Amor: Necesitas más atención de tu pareja. Plantéale tus necesidades sin resquemores, es el momento correcto para evidenciar tus deseos. Riqueza: Si la competencia es feroz, lo más importante es mantenerse alerta en todo momento. Tiempo de plasmar tus ideas. Bienestar: Presta más atención a los detalles y no creas en todo lo que te dicen. Si mientes para salir de apuros, no solucionarás nada.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Experimentarás una sensación de expansión que no dudarás en compartir con tu entorno inmediato. Ocupado con planes e ideas. Amor: No subestimes a tu pareja. Debes ser cuidadoso con tus acciones, nunca sabes cuando el destino te puede jugar una mala pasada. Riqueza: Aunque prefieres la comodidad al riesgo, esta semana le darás más espacio a la aventura. Apuesta fuerte a la vocación. Bienestar: Tienes propensión a padecer dolores de cabeza, mayormente por cuestiones nerviosas. La relajación es lo que realmente puede mejorar la situación.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los desplazamientos de largas distancias abrirán nuevas puertas y propiciarán encuentros. Desafíos nuevos que tomarás sin pensarlo. Amor: Excelente momento para hacer una revisión de tu conducta, objetivos y sentimientos. Tu pareja te hará una propuesta especial. Riqueza: Tendrás que confiar en tu intuición para seguir adelante, de manera distinguida, con un cargo que te ha dado un superior. Bienestar: Mantén apartados el amor y el dinero. No mezcles placer con negocios y asegúrate que esas dos partes de tu vida sean claras y distintas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ciertas complicaciones de último momento te obligarán a repensar algunos planes que tenías para la jornada. Amor: No permitas que terceros malintencionados estropeen tu relación. Evita comentarios acerca de tu vida privada. Riqueza: No puedes tener control sobre absolutamente cada factor que te afecte. Resígnate y delega responsabilidades. Bienestar: No podrás solucionar ciertos problemas que te atormentaran durante largo tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Todo cambio profundo lleva su tiempo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No lograrás hacer nada de lo planeado para la jornada de hoy, puesto que recibirás una visita sorpresa durante el día. Amor: Deberás comenzar a imponerte debidamente en la pareja. Evita ser manipulado por caprichos y juegos mentales. Riqueza: Tus problemas sentimentales y amorosos están comenzando a afectar seriamente tu desempeño laboral. Busca un remedio a esto. Bienestar: No hay lugar para el desprecio y el abuso en una relación saludable que se pretenda proyectar hacia el futuro. Medita esto profundamente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu familia va a ser una de tus preocupaciones primordiales. Una relación buena con los tuyos te equilibrará para seguir adelante. Amor: Tomarás con asombro las trabas que pondrá tu pareja a la hora de concretar proyectos. Debes aprender a comprender sus temores. Riqueza: Tendrás un gasto extra que no estaba dentro de tus planes. Evita pedir un crédito para afrontarlo. Bienestar: Será un día inmejorable. Te sobrará energía y te sentirás con fuerza para realizar el largo itinerario que tienes preparado.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No descartes aquellos pensamientos que difieran de los tuyos, ya que podrías aprender de ellos. Amor: No lograrás por el momento el equilibrio emocional deseado. Aparecerá alguien en tu vida que te dirá palabras que te ayudarán. Riqueza: Hoy será un día en el que no te faltará trabajo. Es muy posible que se retrasen pagos que esperabas para estos días. Bienestar: Podrás recobrar la calma si te tomas un tiempo para descansar la mente. Debes lograr una armonía interior más allá del apuro del mundo exterior.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Una situación que parece estancada te está causando frustración, quédate tranquilo, porque es verdad que vale la pena intentarlo. Amor: En lo amoroso habrá mucho romanticismo. Tu gran tendencia a idealizar puede conducirte a indeseadas decepciones. Riqueza: Administra tus gastos e invierte algo de dinero en embellecer tu hogar. Renovar la casa te dará satisfacciones. Bienestar: Genérate la posibilidad de un viaje o de que te incorpores a estudiar algún idioma extranjero, filosofía o tradición de otra cultura.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Día para vivir hermosos momentos junto al amor de tu vida. Defiende tus ideales con puño de hierro, no te arrepentirás. Amor: No dejes que tu pareja juegue con tu necesidad de afecto. Evalúa las prioridades de la relación y aclara que no lo tolerarás. Riqueza: Aprovecha la jornada de hoy, libre de responsabilidades para racionalizar mejor tus ideas para invertir capital. Bienestar: Juntarás la entereza necesaria para ponerle punto final a una relación que desde hace mucho no te brinda satisfacciones o buenos momentos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Aprenderás que un régimen de cero tolerancia en la pareja no conduce a ningún lado. Deberás dejar de lado las irracionalidades. Amor: La desconfianza en la pareja no es buena consejera. Busca conciliar el diálogo para desvanecer temores infundados. Riqueza: Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante la jornada de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar de largo. Bienestar: Tomate veinte minutos diarios para mejorar tu condición física. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo a la hora de la conquista.