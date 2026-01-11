Horóscopo de hoy domingo 11 de enero: las predicciones signo por signo, aries, piscis, libra y escorpio
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 11 de enero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, inscríbete en el gimnasio y comienza una dieta.
Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No hagas caso a las promesas de cambio que te hará, son mentiras.
Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no titubear ni fracasar en los negocios.
Bienestar: No intentes luchar contra el destino, eres testarudo y siempre lo serás. Sólo trata de abrir un más tu mente a nuevas experiencias.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy puede ser un día muy bueno, todo depende de cómo lo comiences. Trata de estar relajado o la jornada será dura.
Amor: No inventes excusas poco creíbles para justificar tus mentiras. Tu pareja no es tonta y ya descubrió tu juego.
Riqueza: Si atraviesas un momento crítico en cuanto a tus finanzas, no dudes en pedir ayuda. Pero no a tu familia, mejor a un amigo.
Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que no logras hallar. Sería bueno que realices algún viaje para contactarte contigo mismo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Día de replanteos y cuestionamientos continuos debido a ciertos momentos de introspección que vivirás durante la jornada.
Amor: Atravesarás por una etapa de irritabilidad e impaciencia. Procura que esta no complique tu recién formada relación.
Riqueza: Deberás dejar pasar una gran oportunidad laboral debido a que se contradice con tus principios morales, no te desilusiones.
Bienestar: No importa cuán cansado te sientas, lo importante es ir avanzando a paso constante. No te permitas cejar en la búsqueda de tus ideales.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Comenzarás a buscar la manera de solucionar ciertos inconvenientes crónicos que has experimentado por largo tiempo.
Amor: No le des la espalda a tu pareja en este momento difícil que está atravesando, más allá de las recientes discusiones.
Riqueza: El camino de lo correcto siempre está plagado de dificultades. Deberás aceptar esto como una ley inquebrantable de la vida.
Bienestar: Aprende a utilizar las situaciones que vives cotidianamente a tu favor para alcanzar tus metas personales. De esta manera obtendrás grandes logros.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Si quieres tener un día en calma, lo mejor es que hoy no te involucres en debates sobre política. Déjalos para otro momento.
Amor: No estés todo el tiempo pasándole facturas a tu pareja por hechos del pasado. Vive el presente y no seas tan rencoroso.
Riqueza: La soberbia sólo logrará que la gente que confiaba en ti ya no lo haga. Trata de ser más humilde, así te irá mejor.
Bienestar: No te dejes dominar por las circunstancias externas. Tú cuentas con la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades. Actúa.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: El día se presenta con problemas que aparecen desde distintos frentes. No desesperes, con calma encontrarás soluciones a todos.
Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas de tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar nada. Habla con ella.
Riqueza: No escuches los consejos de los demás, en algunas oportunidades pueden servir, pero ahora no te ayudarán en mucho.
Bienestar: Es necesario tener mucho coraje para reconocer los propios errores. Eres una persona de bien, así que pide disculpas cuando sea necesario.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy no podrás cumplir con todo, así que delega algunas tareas. Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta.
Amor: No creas en los sentimientos de la persona que está a tu lado, no son sinceros. Tú mereces alguien que te valore y te respete.
Riqueza: Tu claridad mental te ayudará a la hora de los negocios. Pero no te abuses de esta virtud porque terminarás fracasando.
Bienestar: Sólo disfrutando de los buenos momentos en familia, lograrás hallar esa paz interior que tanto necesitas. Organiza una comida en tu casa.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Día de suerte. Hoy hallarás un objeto de valor que creías perdido. Será importante para ti haberlo recuperado.
Amor: Reprimir lo que sientes para evitar conflictos no es la solución. Expresa sinceramente tus sentimientos, tu pareja te entenderá.
Riqueza: Sabes descubrir los aspectos positivos y negativos de los negocios, pero te falta capacidad para reaccionar ante los cambios.
Bienestar: Sientes que cada decisión que tomas es una ruta directa al fracaso. Trata de evaluar mejor cada oportunidad antes de decidir.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Saldrán a relucir durante la jornada de hoy ciertos temores encerrados por largo tiempo dentro tuyo. No desesperes.
Amor: Aprende a tener más en consideración los sentimientos de la persona que tienes a tu lado. Se más comprensivo.
Riqueza: La situación en tu ambiente laboral dará un giro inesperado, poniéndote en grandes aprietos. Mantén la calma y estarás bien.
Bienestar: Existen ciertas características de nosotros mismos que son imposibles de cambiar, y con las que deberemos combatir de por vida.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Caerás en cuenta que ciertos problemas domésticos no tienen por qué pasar a mayores, y lograrás disfrutar del amor.
Amor: Te será imposible recuperar el amor de tu pareja habiendo atravesado algunos eventos que cambiaron radicalmente tu perspectiva.
Riqueza: No puedes esperar que un recién llegado a su puesto laboral se desempeñe sin falla alguna. Asegúrate de ser paciente.
Bienestar: No encontrarás una forma de saciar tus necesidades emotivas en los brazos de conquistas pasajeras. Deberás buscar en otro lado.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Sabes que tienes un carácter bastante complicado, pero alguien logrará que demuestres una faceta que ni tú conocías.
Amor: No juzgues a tu pareja por la relación que tiene con su familia. Para ella son muy importantes, así que respétala.
Riqueza: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto de tu éxito.
Bienestar: Trata de relajarte un poco más durante estos días, porque grandes cambios están por llegar. Te haría bien practicar yoga.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Nadie está esperando un cambio radical en tu vida, pero sí al menos que mejores tu ánimo. No seas tan pesimista.
Amor: No busques más excusas para evitar la intimidad con tu pareja. Es hora de que le hables con el corazón y no le sigas escapando.
Riqueza: Tu situación económica vuelve a su cauce normal. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte de la crisis.
Bienestar: Disminuye la intensidad de tus actividades, el exceso de trabajo comenzará a afectar tu bienestar.
Comentarios