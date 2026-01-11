Horóscopo de hoy domingo 11 de enero: las predicciones signo por signo, aries, piscis, libra y escorpio

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, inscríbete en el gimnasio y comienza una dieta. Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No hagas caso a las promesas de cambio que te hará, son mentiras. Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no titubear ni fracasar en los negocios. Bienestar: No intentes luchar contra el destino, eres testarudo y siempre lo serás. Sólo trata de abrir un más tu mente a nuevas experiencias.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy puede ser un día muy bueno, todo depende de cómo lo comiences. Trata de estar relajado o la jornada será dura. Amor: No inventes excusas poco creíbles para justificar tus mentiras. Tu pareja no es tonta y ya descubrió tu juego. Riqueza: Si atraviesas un momento crítico en cuanto a tus finanzas, no dudes en pedir ayuda. Pero no a tu familia, mejor a un amigo. Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que no logras hallar. Sería bueno que realices algún viaje para contactarte contigo mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Día de replanteos y cuestionamientos continuos debido a ciertos momentos de introspección que vivirás durante la jornada. Amor: Atravesarás por una etapa de irritabilidad e impaciencia. Procura que esta no complique tu recién formada relación. Riqueza: Deberás dejar pasar una gran oportunidad laboral debido a que se contradice con tus principios morales, no te desilusiones. Bienestar: No importa cuán cansado te sientas, lo importante es ir avanzando a paso constante. No te permitas cejar en la búsqueda de tus ideales.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Comenzarás a buscar la manera de solucionar ciertos inconvenientes crónicos que has experimentado por largo tiempo. Amor: No le des la espalda a tu pareja en este momento difícil que está atravesando, más allá de las recientes discusiones. Riqueza: El camino de lo correcto siempre está plagado de dificultades. Deberás aceptar esto como una ley inquebrantable de la vida. Bienestar: Aprende a utilizar las situaciones que vives cotidianamente a tu favor para alcanzar tus metas personales. De esta manera obtendrás grandes logros.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si quieres tener un día en calma, lo mejor es que hoy no te involucres en debates sobre política. Déjalos para otro momento. Amor: No estés todo el tiempo pasándole facturas a tu pareja por hechos del pasado. Vive el presente y no seas tan rencoroso. Riqueza: La soberbia sólo logrará que la gente que confiaba en ti ya no lo haga. Trata de ser más humilde, así te irá mejor. Bienestar: No te dejes dominar por las circunstancias externas. Tú cuentas con la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades. Actúa.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: El día se presenta con problemas que aparecen desde distintos frentes. No desesperes, con calma encontrarás soluciones a todos. Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas de tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar nada. Habla con ella. Riqueza: No escuches los consejos de los demás, en algunas oportunidades pueden servir, pero ahora no te ayudarán en mucho. Bienestar: Es necesario tener mucho coraje para reconocer los propios errores. Eres una persona de bien, así que pide disculpas cuando sea necesario.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy no podrás cumplir con todo, así que delega algunas tareas. Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Amor: No creas en los sentimientos de la persona que está a tu lado, no son sinceros. Tú mereces alguien que te valore y te respete. Riqueza: Tu claridad mental te ayudará a la hora de los negocios. Pero no te abuses de esta virtud porque terminarás fracasando. Bienestar: Sólo disfrutando de los buenos momentos en familia, lograrás hallar esa paz interior que tanto necesitas. Organiza una comida en tu casa.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Día de suerte. Hoy hallarás un objeto de valor que creías perdido. Será importante para ti haberlo recuperado. Amor: Reprimir lo que sientes para evitar conflictos no es la solución. Expresa sinceramente tus sentimientos, tu pareja te entenderá. Riqueza: Sabes descubrir los aspectos positivos y negativos de los negocios, pero te falta capacidad para reaccionar ante los cambios. Bienestar: Sientes que cada decisión que tomas es una ruta directa al fracaso. Trata de evaluar mejor cada oportunidad antes de decidir.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Saldrán a relucir durante la jornada de hoy ciertos temores encerrados por largo tiempo dentro tuyo. No desesperes. Amor: Aprende a tener más en consideración los sentimientos de la persona que tienes a tu lado. Se más comprensivo. Riqueza: La situación en tu ambiente laboral dará un giro inesperado, poniéndote en grandes aprietos. Mantén la calma y estarás bien. Bienestar: Existen ciertas características de nosotros mismos que son imposibles de cambiar, y con las que deberemos combatir de por vida.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Caerás en cuenta que ciertos problemas domésticos no tienen por qué pasar a mayores, y lograrás disfrutar del amor. Amor: Te será imposible recuperar el amor de tu pareja habiendo atravesado algunos eventos que cambiaron radicalmente tu perspectiva. Riqueza: No puedes esperar que un recién llegado a su puesto laboral se desempeñe sin falla alguna. Asegúrate de ser paciente. Bienestar: No encontrarás una forma de saciar tus necesidades emotivas en los brazos de conquistas pasajeras. Deberás buscar en otro lado.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sabes que tienes un carácter bastante complicado, pero alguien logrará que demuestres una faceta que ni tú conocías. Amor: No juzgues a tu pareja por la relación que tiene con su familia. Para ella son muy importantes, así que respétala. Riqueza: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto de tu éxito. Bienestar: Trata de relajarte un poco más durante estos días, porque grandes cambios están por llegar. Te haría bien practicar yoga.