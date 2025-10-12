Horóscopo de hoy domingo 12 de octubre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No permitas que la rutina te supere. Busca incentivos que te hagan valorar la vida. La diversión será de gran ayuda. Amor: No intentes que todo sea racional y lógico en tu vida amorosa, pues muchas veces lo más interesante es lo que menos te esperas. Riqueza: Iniciarás proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata. Bienestar: Cada paso que des evalúalo, podrás evitar caer en una pileta vacía. Reflexiona cuidadosamente sobre los resultados de tus acciones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Un acontecimiento agradable te pondrá feliz y te hará afrontar esta fase de manera positiva. Todo se soluciona en el corto plazo. Amor: Los cambios de humor tan repentinos hacen que tu pareja se sienta un poco desorientada. El diálogo será fundamental. Riqueza: Gracias al trabajo podrían darse nuevos y mejores ingresos económicos. Cuídate, un superior te está mirando. Bienestar: Necesitas disciplinarte. Cuida de tu salud, que es un bien fundamental. No caigas en falsas dietas, aliméntate sanamente y verás buenos resultados.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás en sintonía mental y afectiva con la gente de tu entorno, tu carisma y buen humor te harán popular con tus amistades. Amor: Si tu relación es rutinaria y sin estímulos, busca alternativas. Tu imaginación está elevada y podrás encontrar una solución. Riqueza: Si delegas una tarea delicada toma las precauciones del caso, en especial si tienes gente atolondrada en el entorno. Bienestar: Tómate un respiro antes de sumergirte por completo en la rutina. Las ocupaciones diarias te están estresando, rompe con la rutina.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Buscarás conocer gente a través de internet. Te incentivarán los contactos por chat y la idea de poder charlar de cosas que no lo haces normalmente. Amor: Necesitarás independencia. Intentarás perseguir tus objetivos personales, y dejarás a tu pareja mayor libertad para sus aficiones. Riqueza: Debes tener cuidado cuando hablas con otras personas sobre tus asuntos económicos. Podrían robarte ideas muy lucrativas. Bienestar: No pienses tanto en tus compromisos familiares, debes dar prioridad a tu vida privada. Explota tu sensualidad, haz que cada encuentro sea placentero.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te sentirás un poco desbordado con muchos acontecimientos en el hogar. Una disputa doméstica podría causarte algún dolor de cabeza. Amor: Tu actitud abierta sobre el amor será refrescante. No pedirás explicaciones ni permitirás que te las pidan a vos. El ambiente será relajado. Riqueza: Tendrás conversaciones con personas cercanas que te llevarán a una comprensión más clara sobre temas financieros del futuro. Presta mucha atención. Bienestar: Sé fiel a ti mismo, porque si traicionas tus ideales, no lograrás perdonártelo jamás. Sabes que hay cosas que no se compran ni venden.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Conseguirás enfrentarte con quienes te frenan y hacer alianzas con quienes te apoyan. No dejes pasar una oportunidad interesante. Amor: Dedicas tiempo para conversar con alguien que te agrada mucho, descubres que tienen más cosas en común de lo que imaginabas. Riqueza: Acepta el presente en vez de esperar en vano que se den todas las condiciones. Es un momento complicado para los negocios. Bienestar: Eres un líder natural, demuéstralo con claridad y fuerza. Posees la capacidad de mediar en situaciones que resultan conflictivas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Lucharás fieramente contra la adversidad, pero en realidad te mantendrás inamovible. Novedades sentimentales. Amor: Vivirás una sensación de molestia intermitente. Pero te sentirás comprendido después de una discusión. Riqueza: Es tu mejor momento, no adelantes tus proyectos. Esfuérzate pero con moderación y lograrás obtener grandes réditos. Bienestar: No tomes partido, evita los enfrentamientos cuando tus ideas no son claras y la contienda no es tuya. No debes luchar en todo momento.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Renacerás de tus cenizas. Pese a los contratiempos tendrás una sensación de fuerza y bienestar que te ayudarán a reponerte. Amor: Toma las riendas de la relación o renuncia. No puedes quedarte sentado esperando que todo cambie. Sé partícipe de tu destino. Riqueza: Tendrás efectivo gracias a un proveedor poderoso. Si nada parece cambiar, lucha con tu mejor arma, la inteligencia. Bienestar: Abandona tu profesión de educador dogmático, enseña sin el ejemplo que es en verdad la única lección posible a otros.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Corren tiempos de poca acción, resiste, no te desalientes. Por fortuna te irá bien por más que se presente una semana agitada. Amor: Los momentos de intimidad son indispensables para sostener el vínculo. Planea compartir con tu ser querido momentos de ocio. Riqueza: Conocerás a personalidades muy acomodadas que te permitirán ingresar a un mercado de excelentes oportunidades. Bienestar: Estás en riesgo de enfermarte por las dietas rigurosas para mejorar tu cuerpo. Busca el consejo de un buen nutricionista.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Cuídate de los excesos emocionales y de las palabras que puedan ofender. Evita conflictos por ser imprudente. Amor: Estás sensible y con las defensas altas, intenta expresar lo que sientes y darte tiempo para escuchar a tu pareja. Riqueza: No te costará sostener un ritmo activo de trabajo. Suerte y tesón para quienes deban emprender nuevas aventuras financieras. Bienestar: No te dejes llevar por los dichos de los demás, apela a tu propia apreciación de las situaciones. Confía en tu racionalidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No puedes ocuparte de tantas cosas a la vez, enfócate primero en lo más urgente. Dudas que surgen a último momento. Amor: Evita discutir con tu pareja por dinero, esto ocasiona ciertas fricciones en la relación. Prudencia, manejen cuentas separadas. Riqueza: Desorden interno te obligará a delegar el manejo de tus asuntos. Cancelarás deudas pendientes. Hallarás talentos ocultos. Bienestar: No te anules. Privilegiar los deseos de otras personas no siempre es lo mejor. Escucha tu voz interior, esta te aconsejará de maravillas.