Horóscopo de hoy domingo 12 de octubre, signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: No permitas que la rutina te supere. Busca incentivos que te hagan valorar la vida. La diversión será de gran ayuda.
Amor: No intentes que todo sea racional y lógico en tu vida amorosa, pues muchas veces lo más interesante es lo que menos te esperas.
Riqueza: Iniciarás proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata.
Bienestar: Cada paso que des evalúalo, podrás evitar caer en una pileta vacía. Reflexiona cuidadosamente sobre los resultados de tus acciones.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Un acontecimiento agradable te pondrá feliz y te hará afrontar esta fase de manera positiva. Todo se soluciona en el corto plazo.
Amor: Los cambios de humor tan repentinos hacen que tu pareja se sienta un poco desorientada. El diálogo será fundamental.
Riqueza: Gracias al trabajo podrían darse nuevos y mejores ingresos económicos. Cuídate, un superior te está mirando.
Bienestar: Necesitas disciplinarte. Cuida de tu salud, que es un bien fundamental. No caigas en falsas dietas, aliméntate sanamente y verás buenos resultados.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Estarás en sintonía mental y afectiva con la gente de tu entorno, tu carisma y buen humor te harán popular con tus amistades.
Amor: Si tu relación es rutinaria y sin estímulos, busca alternativas. Tu imaginación está elevada y podrás encontrar una solución.
Riqueza: Si delegas una tarea delicada toma las precauciones del caso, en especial si tienes gente atolondrada en el entorno.
Bienestar: Tómate un respiro antes de sumergirte por completo en la rutina. Las ocupaciones diarias te están estresando, rompe con la rutina.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Buscarás conocer gente a través de internet. Te incentivarán los contactos por chat y la idea de poder charlar de cosas que no lo haces normalmente.
Amor: Necesitarás independencia. Intentarás perseguir tus objetivos personales, y dejarás a tu pareja mayor libertad para sus aficiones.
Riqueza: Debes tener cuidado cuando hablas con otras personas sobre tus asuntos económicos. Podrían robarte ideas muy lucrativas.
Bienestar: No pienses tanto en tus compromisos familiares, debes dar prioridad a tu vida privada. Explota tu sensualidad, haz que cada encuentro sea placentero.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Te sentirás un poco desbordado con muchos acontecimientos en el hogar. Una disputa doméstica podría causarte algún dolor de cabeza.
Amor: Tu actitud abierta sobre el amor será refrescante. No pedirás explicaciones ni permitirás que te las pidan a vos. El ambiente será relajado.
Riqueza: Tendrás conversaciones con personas cercanas que te llevarán a una comprensión más clara sobre temas financieros del futuro. Presta mucha atención.
Bienestar: Sé fiel a ti mismo, porque si traicionas tus ideales, no lograrás perdonártelo jamás. Sabes que hay cosas que no se compran ni venden.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Conseguirás enfrentarte con quienes te frenan y hacer alianzas con quienes te apoyan. No dejes pasar una oportunidad interesante.
Amor: Dedicas tiempo para conversar con alguien que te agrada mucho, descubres que tienen más cosas en común de lo que imaginabas.
Riqueza: Acepta el presente en vez de esperar en vano que se den todas las condiciones. Es un momento complicado para los negocios.
Bienestar: Eres un líder natural, demuéstralo con claridad y fuerza. Posees la capacidad de mediar en situaciones que resultan conflictivas.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Lucharás fieramente contra la adversidad, pero en realidad te mantendrás inamovible. Novedades sentimentales.
Amor: Vivirás una sensación de molestia intermitente. Pero te sentirás comprendido después de una discusión.
Riqueza: Es tu mejor momento, no adelantes tus proyectos. Esfuérzate pero con moderación y lograrás obtener grandes réditos.
Bienestar: No tomes partido, evita los enfrentamientos cuando tus ideas no son claras y la contienda no es tuya. No debes luchar en todo momento.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Renacerás de tus cenizas. Pese a los contratiempos tendrás una sensación de fuerza y bienestar que te ayudarán a reponerte.
Amor: Toma las riendas de la relación o renuncia. No puedes quedarte sentado esperando que todo cambie. Sé partícipe de tu destino.
Riqueza: Tendrás efectivo gracias a un proveedor poderoso. Si nada parece cambiar, lucha con tu mejor arma, la inteligencia.
Bienestar: Abandona tu profesión de educador dogmático, enseña sin el ejemplo que es en verdad la única lección posible a otros.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Corren tiempos de poca acción, resiste, no te desalientes. Por fortuna te irá bien por más que se presente una semana agitada.
Amor: Los momentos de intimidad son indispensables para sostener el vínculo. Planea compartir con tu ser querido momentos de ocio.
Riqueza: Conocerás a personalidades muy acomodadas que te permitirán ingresar a un mercado de excelentes oportunidades.
Bienestar: Estás en riesgo de enfermarte por las dietas rigurosas para mejorar tu cuerpo. Busca el consejo de un buen nutricionista.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Cuídate de los excesos emocionales y de las palabras que puedan ofender. Evita conflictos por ser imprudente.
Amor: Estás sensible y con las defensas altas, intenta expresar lo que sientes y darte tiempo para escuchar a tu pareja.
Riqueza: No te costará sostener un ritmo activo de trabajo. Suerte y tesón para quienes deban emprender nuevas aventuras financieras.
Bienestar: No te dejes llevar por los dichos de los demás, apela a tu propia apreciación de las situaciones. Confía en tu racionalidad.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No puedes ocuparte de tantas cosas a la vez, enfócate primero en lo más urgente. Dudas que surgen a último momento.
Amor: Evita discutir con tu pareja por dinero, esto ocasiona ciertas fricciones en la relación. Prudencia, manejen cuentas separadas.
Riqueza: Desorden interno te obligará a delegar el manejo de tus asuntos. Cancelarás deudas pendientes. Hallarás talentos ocultos.
Bienestar: No te anules. Privilegiar los deseos de otras personas no siempre es lo mejor. Escucha tu voz interior, esta te aconsejará de maravillas.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Estarás incentivado por tus fantasías e invitarás a tus amigos a llevarlas a cabo. Ve despacio y con cautela, no todos apoyarán tus propuestas.
Amor: Confía en tu intuición para recobrar el equilibrio en tu relación. Ocurrirá algo intensamente privado y personal en tu vida.
Riqueza: Tomarás las decisiones justas y podrás planificar mejor. Serán favorecidas las inversiones referentes a la compra de bienes.
Bienestar: Planifica para el hoy, el mañana es incierto. No gastes tiempo en ideales, pisa suelo firme y construye desde los cimientos.
