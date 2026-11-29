Horóscopo de hoy 29 de noviembre: las predicciones en el último domingo del mes
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 29 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Comienzas el día con el pie derecho, con un espíritu optimista que desde muy dentro de ti dice que las cosas van por buen camino.
Amor: Vuelve la armonía a la relación y recuperan el placer de estar juntos. Aumentas las demostraciones de afecto.
Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.
Bienestar: Aprecia el éxito de los esfuerzos que has realizado. Si los demás no te lo reconocen, no importa, no des lugar a que opaquen tu alegría.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Sentirás que la vida no te está dando en la misma proporción en la que tú le das a ella. Reconsidera tus metas.
Amor: Ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas, no escuches a los otros.
Riqueza: Te mostrarás más divertido y jovial con las personas de tu entorno, y estarás dispuesto a participar en grupos de trabajo.
Bienestar: Dale vida a tu imaginación y sorpréndete del potencial creativo que tienes. Retoma o termina tus proyectos. Genera aliados importantes.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Pese al miedo, le darás batalla al destino. Basta de diplomacia, lo tuyo es la franqueza, les guste o no a los demás.
Amor: Por momentos, las exigencias crecientes de tu pareja te sobrepasarán. Deberás apelar a la tolerancia y a la paciencia.
Riqueza: No pidas préstamos que luego no puedas devolver, es mejor que renuncies a gastos innecesarios y no caer en deudas.
Bienestar: Sentirte aburrido o frustrado, o desear actuar de manera auto-destructiva, son signos seguros de que necesitas ampliar tus horizontes y ver algo nuevo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Estarás muy concentrado, pero sin la suerte necesaria. Trata bien a la gente, porque puedes tener algunos malentendidos hoy.
Amor: Tu temperamento vivo te abrirá puertas y mantendrás excelentes relaciones con tu pareja. Da todo de ti para estar bien.
Riqueza: Si tienes problemas financieros, quizás deberías aceptarlo y tomar cartas en el asunto. Aunque debes tener cuidado con algunos colegas.
Bienestar: En la guerra y en el amor todo vale, pero esto no significa que debas dejar que otros se aprovechen de ti. Lucha por tus derechos y que gane el mejor.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tu visión progresista abrirá perspectivas que no habías visto antes. Visitas inesperadas irrumpen en tu vida, generando tensión.
Amor: Tu individualismo puede suponer un problema en las relaciones de pareja, intenta que tu pareja participe en tus propuestas.
Riqueza: La sagacidad comercial de estos días te permitirá beneficiarte a través de ventajosas inversiones y proyectos en marcha.
Bienestar: Hoy será un buen día para que analices detenidamente la forma que tienes de relacionarte con los demás, porque podría no ser la conveniente.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares.
Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción.
Riqueza: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio para poder atender responsabilidades referentes al trabajo. Sé paciente.
Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Que tu baja autoestima no te lleve a una relación en la que vivas más que desengaños y sufrimientos. Continúa a ese ritmo laboral.
Amor: La pareja no es el lugar indicado para las competencias. Los éxitos y las desventuras deben ser compartidos, no comparados.
Riqueza: El camino al éxito está plagado de sinsabores y desengaños. No hay lugar para cobardes en la cima del mundo.
Bienestar: Mantente alejado de todo tipo de actividades en tu entorno laboral que no tengan que ver exclusivamente con tu trabajo. Abstráete de tu entorno.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Los planes a largo plazo se hacen visibles, pero no te apresures, mejor avanza paso a paso y con prudencia.
Amor: No te faltarán las emociones intensas, tu pasión surgirá, pero no te olvides de mantener los problemas fuera de tu recámara.
Riqueza: No tendrás la bendición de la fortuna en el día de hoy. Las inversiones que hagas en la jornada no darán buenos resultados.
Bienestar: La confianza, la sinceridad y el saber escuchar a los demás, serán puntos claves para mantener la armonía en tus relaciones afectivas.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te sentirás aprisionado completamente por la rutina continua del trabajo y el hogar. No desesperes, busca la variedad.
Amor: Será conveniente que durante la jornada de hoy evites todo tipo de conversaciones con tu pareja. Tendencia clara a pleitos.
Riqueza: Inicio de semana francamente caótico. Problemas parecerán estar esperándote en cada rincón. Mucha precaución.
Bienestar: Aprovecha cada segundo que tengas libre para compartir algún buen momento con tu pareja, sea con una salida espontánea o simplemente en el hogar.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Jornada propicia para iniciar todo tipo de diálogos en la familia que tengan que ver con acontecimientos recientes.
Amor: Una reciente falta en el comportamiento de tu pareja ha desatado una verdadera batalla campal. No tomes determinaciones.
Riqueza: Comenzarás la jornada de hoy completamente despojado de la voluntad que te caracteriza. Mejorará con el curso del día.
Bienestar: La imagen que proyectamos sobre nuestro entorno afecta en gran medida la forma en la que este responde hacia nosotros. Toma esto en cuenta.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Atravesarás un trayecto bastante positivo, pero hay que saber canalizar tanta energía para que no termine por desbordarte.
Amor: Después de la reconciliación viene la calma y la seguridad. Ten cuidado con tu relación de pareja, no dejes que se resienta.
Riqueza: Has transitado un largo camino que te llevará al éxito, porque el proyecto en el que has trabajado tiene posibilidades de triunfar.
Bienestar: Usa la crisis para crecer y aprender, si lo haces, tendrás posibilidades de una realización social y profesional. Anímate a romper estructuras.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Los reencuentros y los festejos entre parientes serán oportunos en este momento, donde no todo es color de rosa en el núcleo familiar.
Amor: El trabajo y la rutina están trayendo problemas en tu pareja, no permitas que esto pase. Acércate y demuéstrale tu amor.
Riqueza: La adaptabilidad es una cualidad de gran importancia a la hora de nuevos emprendimientos. Sé proactivo al cambio.
Bienestar: Busca el bienestar en las cosas simples de la vida. La familia, los amigos y los seres queridos te lo brindarán con el corazón y sin retaceos.
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