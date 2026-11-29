Ante las dificultades para colocar deuda en dólares en el mercado local por la suba del riesgo país, el Gobierno nacional resolvió activar un tramo de US$5.000 millones del swap de monedas con China. La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca cubrir el bache financiero de corto plazo en un escenario donde el respaldo desde Estados Unidos mostró límites tras los últimos resultados electorales en ese país.

Según se pudo conocer, la administración de Javier Milei reorientó su estrategia externa hacia Beijing ante la ausencia de nuevos desembolsos vinculados al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

En Washington, la única señal reciente fue un mensaje a título personal del embajador Peter Lamelas, quien ratificó la alianza política con Donald Trump.

Para destrabar la asistencia financiera, el gobierno de Xi Jinping espera gestos políticos concretos. El principal requisito es concretar una reunión bilateral entre Milei y el mandatario chino durante la cumbre del G20 en Miami, prevista para el 14 y 15 de diciembre, instancia de la que debería surgir el anuncio de un viaje oficial del presidente argentino al gigante asiático.

Las condiciones de Beijing y el avance comercial con China

La activación del swap no es automática y depende de gestiones diplomáticas encabezadas por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, principal interlocutor con las autoridades chinas, junto al canciller Pablo Quirno, quien en septiembre participó en primera fila de la celebración por el aniversario de la República Popular China en la Bolsa de Cereales. En paralelo, Beijing mantiene abierta una invitación oficial para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabece una misión diplomática aún sin fecha.

El acercamiento financiero acompaña un intercambio comercial en expansión que contrasta con las políticas proteccionistas de Estados Unidos:

Comercio electrónico: los consumidores argentinos destinan US$100 millones mensuales a compras en las plataformas chinas Temu y Shein .



los consumidores argentinos destinan a compras en las plataformas chinas y . Sector automotriz: los vehículos de origen chino cuentan con un cupo de ingreso con arancel cero de hasta 50.000 unidades .



los vehículos de origen chino cuentan con un cupo de ingreso con . Antecedente del swap: el instrumento ya había sido utilizado durante la gestión de Sergio Massa en Economía, aunque un segundo tramo quedó frenado en la previa electoral de 2023 ante las declaraciones de campaña de Milei sobre el cierre del Banco Central.

Recesión técnica, cobertura cambiaria y recortes en el Presupuesto

El giro externo coincide con la confirmación estadística de una recesión técnica en el tercer trimestre del año. Según señaló la consultora Vectorial, dirigida por Haroldo Montagú, incluso tras las revisiones al alza del Indec para julio (de -2,9% a -2,5%) y agosto (de +0,1% a +0,4%), los indicadores muestran un deterioro simultáneo: «Una recesión no es un fenómeno estadístico sino una caída simultánea de la actividad económica, del empleo y de los ingresos, y las tres están medidas y las tres ocurren en simultáneo en Argentina».

El informe de Vectorial precisó que la actividad económica se ubica 2,9% por debajo de su pico de marzo y 2,4% por debajo de diciembre de 2025, con 11 de los 16 rubros del EMAE en terreno negativo, una pérdida acumulada de casi 468.000 empleos formales desde noviembre de 2023 y una caída de 14 puntos en el ingreso disponible de los asalariados privados. Para octubre, consultoras privadas también proyectaron contracciones: Equilibra estimó una baja de 0,5% mensual (-1% interanual), Orlando Ferreres de 0,3% (-2,3% interanual) y Analytica de 0,3% (-1% interanual), mientras CP Consultores advirtió que los sectores ganadores dejaron de traccionar.

En el frente cambiario, la demanda privada de divisas oscila entre US$2.000 y US$3.000 millones mensuales a 46 domingos de las elecciones, mientras la consultora 1816 calculó que la cobertura en instrumentos dollar linked y futuros superó los US$17.000 millones. En este contexto, analistas del sector mencionan entre las alternativas oficiales la moderación de tarifas y prepagas, esquemas de desdoblamiento o eventuales ajustes en las restricciones cambiarias.

El ajuste fiscal también quedó plasmado en el proyecto de Presupuesto 2027, que incluye recortes del 25,2% en subsidios a la energía y del 16,2% en transporte. En el área de discapacidad, la ejecución del programa Incluir Salud alcanzó el 56% a noviembre —con $529.000 millones retenidos— y el texto presupuestario no prevé nuevas partidas ni altas de pensiones para el próximo año, mientras el Ejecutivo anticipa cambios por vía reglamentaria en la ley de prevención de la ludopatía, sancionada con impulso de la Iglesia y el papa León XIV.