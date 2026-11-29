Diciembre llega con novedades para lectores de distintos intereses. La narrativa convive con el ensayo, la filosofía, la historia y las exploraciones sobre el cuerpo y la escritura. Entre los lanzamientos del mes aparecen nombres reconocidos de la literatura internacional, como Anne Carson, Sándor Márai y Jon Fosse, junto con autores argentinos que abordan el fútbol, la política y las experiencias de escritura.

Anne Carson, entre la tragedia y el deseo

La editorial La Pollera publica Elektra, de Anne Carson, en una nueva traducción de Bernardita Bolumburu. La poeta canadiense vuelve sobre la tragedia de Sófocles para ofrecer una versión contemporánea que conserva la trama original y trabaja con la potencia de su lenguaje. Electra vive como sirvienta en la casa de su padre, asesinado por su propia esposa, y espera el regreso de su hermano Orestes para concretar la venganza. En esta versión, los personajes hablan con ironía y los gritos de Electra permanecen en griego, como si el dolor no pudiera expresarse en otra lengua.

Por su parte, Lumen publica Eros dulce y amargo, un ensayo en el que Carson indaga en las contradicciones del deseo y en la relación entre amor y odio. Desde Safo de Lesbos y Platón hasta Madame Bovary, Ana Karenina y La Regenta, recorre distintas representaciones de Eros para pensar los orígenes culturales del deseo y las formas del enamoramiento. Un libro que también funciona como puerta de entrada a la obra de una de las voces más singulares de la literatura contemporánea.

Fútbol, política y revolución

Falta muchísimo para el próximo Mundial, pero el fútbol siempre está presente. Tajante publica La selección de los valientes, de Lucas Zalduendo, autor de Fútbol y política. El libro reúne las historias de 26 futbolistas y tres entrenadores que se negaron a aceptar que el fútbol y la política no se mezclan. Sócrates y la Democracia Corinthiana, Obdulio Varela y la huelga de 1948, el activismo de Marta en el Mundial de 2019 y la figura de Diego Maradona son algunos de los protagonistas de este recorrido por las luchas que también se disputan fuera de la cancha. Las ilustraciones de Tacho acompañan cada historia. Pedro Saborido firma el texto de presentación.

También en el terreno político, Martín Caparrós publica La revolución ya no es lo que era, por Random House. El escritor y periodista se pregunta qué significa hoy la revolución y si es posible separarla del ejercicio del poder. A partir de los grandes cambios que transformaron la vida humana desde fines del siglo XVIII, el libro examina las diferencias entre revoluciones y evoluciones y discute cómo se produjeron las transformaciones sociales, políticas y culturales que modificaron nuestro presente.

Nuevas narraciones y mundos extraños

Reservoir Books suma Las aventuras de Cliff Booth, la nueva novela de Quentin Tarantino, director de Pulp Fiction, y Kill Bill, entre otros. Ambientada en Hollywood en 1977, tiene como protagonista al personaje que Brad Pitt interpretó en Érase una vez en Hollywood. Clifford Booth, veterano de guerra y doble de acción, ha tenido distintos oficios y ahora también presta servicios clandestinos a sus amigos. Tarantino vuelve así sobre uno de sus personajes más reconocibles para expandir el universo de su película. A su vez, el libro es una película, producida por Netflix, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher que se verá por dos semanas en las salas Imax y desde el 23 de diciembre estará disponible en la plataforma.

Otra de las novedades es El milagro de San Genaro, del escritor húngaro Sándor Márai. Publicada originalmente en 1957, la novela está ligada a la experiencia del exilio del autor, que abandonó Hungría en 1948 y encontró en Nápoles un escenario atravesado por las ruinas de la posguerra y una religiosidad persistente. La llegada de una pareja de refugiados de Europa Oriental a un barrio de la ciudad despierta rumores y expectativas. Mientras los habitantes esperan el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, la historia avanza hacia una muerte misteriosa y una investigación que deja abiertas varias preguntas.

Jon Fosse, por su parte, regresa con Hotel Vaim, segunda entrega del tríptico ambientado en el pueblo ficticio de Vaim. Un huésped llega a un hotel casi siempre vacío, regentado por Brita, una mujer que parece reconocerlo aunque él no recuerda haberla visto antes. El visitante se instala en la habitación 307 con un bolso de cuero y dos maletas, sin saber exactamente qué lleva ni cuánto tiempo permanecerá allí. A medida que pierde el control de sus pertenencias y de su propia voluntad, también empieza a desdibujarse su identidad. El Nobel noruego construye una historia de misterio, con toques de humor, en la que las certezas y las reglas de la realidad se vuelven inestables.

La escritura, el cuerpo y la experiencia

Entre las novedades de editoriales independientes también hay libros que exploran otras formas de conocimiento y creación. Red Editorial publica Lo personal y lo sagrado, de Simone Weil, con prefacio y traducción de Alejandro Kaufman. El volumen reúne reflexiones de la filósofa francesa sobre la verdad, la desgracia y la necesidad de encontrar palabras para quienes no consiguen hacer oír su sufrimiento. Una escritura que interroga la relación entre pensamiento, justicia y experiencia.

Club Hem publica La nutria, de Francisco Magallanes, un libro de narrativa que juega con la repetición y sus posibilidades. La figura de la nutria vuelve una y otra vez, pero cada aparición parece contar una historia distinta, o quizá prolongar la misma. El texto propone una reflexión sobre la escritura y sus mecanismos, sobre aquello que se repite y, sin embargo, nunca termina de ser igual.