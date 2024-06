Horóscopo de hoy domingo 30 de junio, signo por signo

Bienestar: Buscarás explicación a ciertas actitudes de ensañamiento contigo por parte de terceros. Lamentablemente este interrogante no siempre tiene respuesta.

Bienestar: Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

Bienestar: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.

Bienestar: No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener las voces del corazón calladas, al menos por un momento.

Hoy: Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Necesitas serenarte en todos los ámbitos. Tendrás problemas para comunicar tu entusiasmo en tu vida sentimental.

Amor: Tus emociones serán intensas. Puedes vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades.

Riqueza: Poca eficiencia pese a tu organización. Ya tendrás tu oportunidad de hacer negocios y viajar, por el momento invierte.

Bienestar: Pueden presentarse malos entendidos entre tus amigos, así que no des pie a chismes. Cuídate de no hablar de lo que no sabes.