Horóscopo de hoy domingo 30 de marzo, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No busques conflictos donde no existen. Mejor concéntrate en lo realmente importante y no te detengas en nimiedades.

Amor: Tienes lo necesario para que cualquiera caiga ante tus encantos, pero te cuesta ser fiel. Así no lograrás una relación seria.

Riqueza: Los caprichos de algunos colegas hacen que el clima laboral esté muy denso. No te involucres en peleas ni discusiones.

Bienestar: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitas para estar en buen estado. Compleméntala con deportes.