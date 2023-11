Horóscopo de hoy domingo 5 de noviembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Bienestar: No te dejes vencer por la timidez, explica tranquilamente tus sentimientos, verás que serás correspondido por una persona muy interesada en ti.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tu temperamento de fuego arde a la menor provocación. Si ves amenazados tus intereses, es correcta esta actitud para enfrentarlos.

Amor: Te sorprenderán tormentas afectivas y pasionales que se disiparán con cierto grado de dificultad. Toma los recaudos necesarios.

Riqueza: Óptimo resultado con el mínimo esfuerzo. Tal vez tengas que enfrentarte con un socio o un colaborador indolente.

Bienestar: Que el signo pesos no gobierne tu vida. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor o la salud. Trabaja para vivir, no al revés.