Quiénes eran los turistas que murieron durante una excursión en Tierra del Fuego

La conmoción atraviesa a Ushuaia tras la muerte de dos personas que realizaban una excursión de trekking en el Glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de montaña más visitados y exigentes de Tierra del Fuego.

Quiénes son los turistas que murieron en Tierra del Fuego

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, guía de montaña de la capital fueguina, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.

Ambos fueron hallados sin vida este martes por la Comisión de Auxilio de Ushuaia y efectivos de la Policía de Tierra del Fuego, luego de un intenso operativo de búsqueda que comenzó durante la noche del lunes. La alerta había sido dada por la madre del guía, quien informó que ninguno de los dos había regresado de la excursión prevista.

Feida era un experimentado guía de montaña radicado en Ushuaia y reconocido dentro del ámbito de las actividades al aire libre de la ciudad. Con alrededor de 40 años, desarrollaba tareas vinculadas al turismo de naturaleza y a las excursiones de trekking, una de las actividades más demandadas por los visitantes que llegan al extremo sur del país.

La otra víctima fue identificada como Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años que se encontraba de visita en Tierra del Fuego. De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios locales, participaba de la excursión junto al guía cuando ocurrió el accidente.

Las primeras hipótesis indican que ambas personas habrían sufrido una violenta caída en la zona alta del glaciar. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación y serán determinadas por las pericias correspondientes.

El operativo de búsqueda y rescate se desarrolló en condiciones climáticas adversas y sobre un terreno de difícil acceso. Los rescatistas localizaron los cuerpos en un sector elevado del glaciar, uno de los puntos más complejos del recorrido.

El Glaciar Vinciguerra es una de las excursiones de montaña más conocidas de Ushuaia. El trayecto demanda entre 13 y 14 kilómetros de caminata entre ida y vuelta, atravesando turbales, pendientes pronunciadas, zonas de roca húmeda y sectores con hielo o nieve, dependiendo de la época del año. Por sus características, es considerado un circuito de dificultad media a alta que requiere experiencia, preparación física y equipamiento adecuado.

Con información de NA