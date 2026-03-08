Horóscopo de hoy domingo 8 de marzo, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si cometes errores en las cosas que eliges, te resultarán más difíciles, pero tendrás un montón de opciones en adelante. Amor: Trata de no actuar sin reflexionar bien las cosas de antemano, ya que una discusión dejará atrás tantos sacrificios realizados. Riqueza: Tus múltiples talentos te abrirán puertas que estuvieron cerradas por diferentes motivos. Se aproximan gratos momentos. Bienestar: Evita abusar del alcohol, de la sal y del azúcar, y en especial de todo lo que intoxica tu organismo. Realiza actividades físicas cuando puedas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Aléjate de compromisos con buenas excusas, no es momento ni lugar para tomar decisiones apresuradas. Podrían no salirte bien. Amor: Se aproxima un período en el cual las relaciones de pareja pasarán a un segundo plano. Evita comentarios inadecuados. Riqueza: Piensa seriamente en tu presente y en tu futuro y analiza qué te hace feliz profesionalmente. No te dejes abatir fácilmente. Bienestar: Recuerda que la mayoría de los males y enfermedades empiezan en la mente, pero luego lo físico se verá afectado. Mantenerte en actividad será lo mejor.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Si tienes tareas pendientes te darán la impresión de que no estarás avanzando en absoluto. Un poco de empeño cambiará la situación. Amor: Época en la cual es mejor dejar de lado esos sentimientos desencontrados. Te evitarás males mucho peores que los actuales. Riqueza: No es el período justo para realizar algún gasto del que te podrías arrepentir. Debes ser más cuidadoso con el dinero, no lo derroches. Bienestar: Si te sientes decaído apóyate en los recuerdos de los momentos pasados que tanta felicidad te han dado, y tu aspecto mejorará de inmediato.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No estás pasando por un momento de éxitos, es por eso que estás preocupado por tu futuro. Trata de darle un giro a tu vida. Amor: Trata de utilizar más la imaginación y el romanticismo en aquellas situaciones de profundo bienestar. Disfrutarás mucho más. Riqueza: En el trabajo no estás pasando por tu mejor momento, todo lo que haces parecería estar equivocado. No decaigas. Bienestar: Ten cuidado en tu alimentación, incorpora hidratos de carbono. Respecto a tu salud es recomendable que realices alguna actividad corporal.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tus colegas no han sabido encontrar lo mejor de ti, pero hoy les demostrarás la clase de persona que eres al sacarlos de un apuro. Amor: Deja que el corazón sea quien dicte los pasos a seguir. No apures a tu pareja porque la asustarás, respeta sus tiempos. Riqueza: No gastes más de lo que tu bolsillo te permite. Deja las excentricidades y gustos caros si no quieres terminar endeudado. Bienestar: Sabes convertir cada error en una nueva oportunidad. Usa tu capacidad para ayudar a los demás y verás cómo te sentirás mejor espiritualmente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deja que los demás hablen de ti lo que se les ocurra, ya tendrás tiempo de tomar revancha, y puede que sea hoy. Amor: Los une el romanticismo y el afecto, pero en la cama no existe química entre ustedes. No se engañen, no son el uno para el otro. Riqueza: Los conflictos en el trabajo harán que tu ascenso peligre. Demuestra que no eres igual al resto y tienes capacidad de trabajo. Bienestar: En este tiempo has acumulado respeto, dinero y poder. Sería bueno que inviertas un poco en alguna causa noble y solidaria.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás frustrado durante gran parte del día, presta atención porque podrían producirse nuevos inconvenientes. Amor: Puedes sentirte deprimido por el rechazo, pero si sigues intentando obtendrás los resultados que esperas. Riqueza: No prestes tu dinero si no es para una buena causa. Ten cuidado que no todos son tan confiables como crees. Bienestar: Cuida tu figura, aunque tu tendencia a los extremos emerge, o te da por comer mucho o por no comer nada. Ten en cuenta que ambos excesos perjudican.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Trata de dejar la furia u otras frustraciones de lado, ya que no te permitirán prestar atención a problemas mayores. Amor: Dentro del terreno afectivo se marca una variante, donde tendrás motivos para disfrutar con tu pareja. Trata de aprovecharlos. Riqueza: Si tienes una reunión o entrevista virtual, recuerda que deberás estar perfectamente preparado. Bienestar: Los nervios y la depresión se están convirtiendo en algo habitual en ti, es bueno que te calmes, unos buenos masajes relajantes nunca están de más.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy será un día de tranquilidad y armonía, trata de distraerte, ya que no se presentarán muchos momentos iguales. Amor: Es una buena oportunidad para dejar salir los sentimientos que tienes. Lo mejor es la sinceridad, cuidado con las ingenuidades. Riqueza: Tu sociabilidad te hace apto para cualquier trabajo que tenga relación con la gente. A esto se le suma tu predisposición. Bienestar: Puedes sentirte con un gran cansancio. Necesitas practicar la relajación y cuidar tu dieta. El equilibrio en las comidas es imprescindible.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás la posibilidad de disculparte por el daño que causaste. Es mejor que no dejes pasar las oportunidades para pedir perdón. Amor: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Enfrenta a tu pareja y cuéntale lo que te está sucediendo, ella sabrá entenderte. Riqueza: Que la envidia no se apodere de ti. El ámbito laboral es competitivo, pero lo mejor será que te ocupes solamente de tu crecimiento. Bienestar: Los sueños son mensajes a descifrar. Analízalos y encontrarás en ellos pautas de cómo manejarte en tu vida. Escucha lo que dice tu inconsciente.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La paciencia es una cualidad que deberás cultivar más, y hoy será un día para ejercitarla. Una lluvia de problemas se avecina. Amor: Por más que intentes seguir sus pasos, tu pareja ya dio muestras de fidelidad. Deja los celos de lado y lánzate al amor. Riqueza: Jornada laboral sin muchos sobresaltos tendrás en el día de hoy. No experimentarás mayores inconvenientes. Bienestar: Saca a relucir lo mejor de ti si quieres captar nuevas amistades. No dejes que los demás se hagan una imagen equivocada de ti.