Horóscopo de hoy jueves 1 de mayo: predicciones signo por signo

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Inicio de semana más que positivo, sobre todo en el ámbito profesional. Comenzarás a replantearte ciertas necesidades.

Amor: Aprovecha este día para pasarlo junto a tu pareja y familia. Mostrarle que los quieres y los valoras los hará sentir muy bien.

Riqueza: Te costará algo de trabajo poder alcanzar el ritmo que tenías en jornadas pasadas en lo que a o laboral se refiere. Paciencia.

Bienestar: No importa cuán titánica parezca una tarea, no hay meta que no puedas alcanzar si es que pones toda tu energía en ella. No cejes.