Se habilitó el tránsito en la calle Copahue: anuncian nuevas obras para completar el corredor

Tras seis meses de corte total, esta semana se habilitó el tránsito en la calle Copahue y la avenida Olascoaga. La reapertura de uno de los principales corredores de Neuquén se concretó tras la finalización de la obra de cloacas del EPAS.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló cómo continuarán otras intervenciones sobre la vía. A su vez, habló sobre la ejecución de la Terraza Norte.

Próximas intervenciones en la calle Copahue

Además del asfalto en la intersección con Olascoaga, el funcionario anunció que se ejecutarán otras dos obras sobre la calle Copahue. La primera consistirá en la repavimentación del tramo comprendido entre Linares y Saturnino Torres.

Precisó que en el sector La Familia, del barrio Belgrano, las obras de infraestructura requirieron romper la calle para ejecutar zanjas.

La segunda obra se tratará de la colocación de asfalto en el tramo desde Tronador hasta el Paseo Costero del río Neuquén: «estamos en proceso de licitación y calculo que empezará en máximo dos meses la obra«.

Foto: archivo Oscar Livera.

Terraza Norte: cómo avanza la obra

«Hoy se están tirando 200 m³ de hormigón en las primeras bases, son 32 camiones mixer», especificó Nicola. El complejo integrará un estacionamiento subterráneo de gran escala y una terraza con más de 30 propuestas gastronómicas.

Aclaró también «el total de hormigón que va a llevar la obra son 10.000 m³. Ya hoy estaban con lo que corresponde a la planta inferior. Eso va a llevar dos plantas de estacionamiento«. El edificio subterráneo buscará albergar alrededor de 700 vehículos.