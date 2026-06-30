Ante la ola polar Cipolletti desplegó un operativo especial: duplicó viandas, reforzó recorridas y repartirá 40.000 bolsones de leña

Ante la ola polar que afecta a la región, el municipio de Cipolletti reforzó el operativo de asistencia destinado a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Tras el alerta por bajas temperaturas emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se intensificaron las recorridas nocturnas, la entrega de leña, las viandas calientes y las tareas preventivas en la vía pública.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de Cipolletti informaron que el objetivo es garantizar acompañamiento durante los días de temperaturas extremas, especialmente para quienes no cuentan con calefacción o atraviesan una situación de calle.

Foto: Municipio de Cipolletti.

Reparto de leña, refugio y viandas: cómo es el operativo por el frío

Como parte del Plan Calor, el municipio está finalizando la primera etapa de distribución de leña. A partir del lunes 6 de julio comenzará la segunda vuelta, con la que se completará la entrega de 40.000 bolsones destinados a 5.900 familias de 55 barrios que no tienen acceso a la red de gas natural.

También continúa funcionando la Casa Refugio, ubicada en La Esmeralda y Esquiú, donde durante junio fueron alojadas 17 personas que se encontraban circunstancialmente en situación de calle. Allí reciben una cena caliente, elementos de higiene y una habitación calefaccionada con ropa de cama limpia. El espacio abre todos los días desde las 20.

En paralelo, el municipio prepara 20 viandas calientes por jornada para quienes permanecen en la Casa Refugio y para personas que, por decisión propia, prefieren no alojarse allí. Durante los días de bajas temperaturas la producción de alimentos se duplicó.

La guardia de Desarrollo Humano, integrada por diez operadores especializados, también reforzó las recorridas nocturnas. Durante junio relevó y asistió a 20 personas en situación de calle. Según informaron, la mayoría son hombres adultos y muchos provienen de otras provincias. Quienes no aceptaron ingresar al refugio igualmente recibieron comida caliente y ropa de abrigo.

También refuerzan la prevención por hielo en las calles

El operativo incluye un trabajo coordinado con Protección Civil, que incrementó las acciones preventivas ante el riesgo de formación de hielo sobre la calzada.

Entre las tareas se encuentra el esparcimiento de sal gruesa en esquinas donde suele acumularse agua y existe peligro para la circulación de vehículos.

Además, las autoridades solicitaron a los vecinos no arrojar agua a la vía pública ni lavar las veredas durante las jornadas de frío intenso para evitar accidentes.

La asistencia social también continúa a través de los 15 Centros de Promoción Comunitaria (CPC), donde se entregan vales de gas, bolsas de leña de refuerzo y bolsones de alimentos, además de brindar acompañamiento para trámites de salud, servicios de desagote de pozos ciegos, sepelios y mejoras habitacionales. En el último trimestre, según datos oficiales, 2.000 vecinos recibieron asistencia en esos espacios.

Como medida preventiva, el municipio recordó la importancia de revisar los artefactos de gas con profesionales matriculados, no utilizar hornallas ni el horno para calefaccionar ambientes, mantener una ventilación mínima en los hogares y verificar que los respiraderos permanezcan despejados. Ante cualquier emergencia, permanece habilitada la línea 109 durante las 24 horas.