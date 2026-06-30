Dolor en la música argentina: murió Daniel Melingo, a los 68 años

Este martes 30 de junio 2026, el compositor, cantante y multiinstrumentista Daniel Melingo (68) fue encontrado muerto en el interior de su vivienda. El lamentable hallazgo fue realizado por uno de sus hijos en su propio departamento, un hecho que posteriormente fue ratificado por fuentes oficiales pertenecientes a la órbita policial.

La noticia generó un inmediato impacto: colegas y seguidores despiden a un artista total que supo habitar la época dorada del rock nacional de la década del 80, para luego patear el tablero y convertirse en el gran renovador del tango orillero contemporáneo.

De Los Abuelos de la Nada a Los Twist: la formación de Daniel Melingo en el rock

La trayectoria artística de Daniel Melingo se destaca por combinar una profunda sofisticación académica con la rebeldía contracultural de los primeros años de la vuelta a la democracia. Nacido con una fuerte vocación musical, el instrumentista forjó sus conocimientos técnicos en prestigiosas instituciones oficiales de enseñanza superior, cursando guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, además de perfeccionarse en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Cátedra de Composición de la Universidad Católica Argentina.

Su irrupción masiva en la escena nativa se consolidó a partir de 1980, momento en el que se incorporó a la última y más laureada encarnación de Los Abuelos de la Nada, uniendo su talento al de Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella.

De forma paralela a su rol en el legendario colectivo pop, el músico se convirtió en una pieza fundamental y factótum de Los Twist, la banda comandada junto a Pipo Cipolatti que revolucionó el circuito nocturno porteño con su estética retro y sus letras ácidas.

Fue en el seno de esa agrupación donde Daniel Melingo empezó a filtrar, de manera sutil, su herencia familiar por la música ciudadana; en el año 1985 compuso «Esta es mi presentación», una pieza tanguera construida sobre un texto que le obsequió su tío mayor, el poeta Orlando Silva, sentando el primer antecedente formal de un quiebre estético e identitario que modificaría el rumbo de su carrera solista de cara a las siguientes décadas.

Murió Daniel Melingo: el quiebre de Tangos Bajos y los proyectos que el músico dejó inconclusos

A finales de la década de 1990, y tras un breve paso por sellos multinacionales con su álbum H2O, el creador decidió apartarse de los cánones del rock comercial para sumergirse por completo en las raíces tangueras que heredó de su rama materna.

Alentado por el baterista y bandoneonista Fernando Samalea, quien lo impulsó a registrar de manera profesional aquellas composiciones marginales que tocaba de entrecasa, editó en 1998 una obra cumbre e inaugural: Tangos bajos.

Aquella placa de culto no solo redefinió el género de arrabal y lo instaló con fuerza en las principales plazas de Europa, sino que le permitió construir un universo propio de linyeras, malevos y poesía bohemia que marcó a las nuevas generaciones de tangueros independientes.

Al momento de su sorpresivo fallecimiento, el compositor se encontraba plenamente activo y abocado a la producción de Tangos bajos (Rework), una ambiciosa regrabación de su clásico disco de 1998 adaptada a las nuevas tecnologías de audio y enriquecida con la participación de reconocidos músicos invitados.

El lanzamiento de esta obra estaba programado para el próximo 21 de septiembre en las instalaciones del Teatro Coliseo, una presentación que iba a estar acompañada por el estreno de un largometraje documental sobre los orígenes históricos del tango y la distribución de su propia línea de vino Malbec bautizado bajo el mismo nombre de su emblemático álbum.