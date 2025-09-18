Horóscopo de hoy jueves 18 de septiembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 18 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Tu compromiso con una meta actual será admirable, pero no esperes que la gente te secunde en todo momento.
Amor: Momento excelente para revisar tus ideas sobre cómo sería tu pareja ideal. Procura aceptar a otros con sus fallas.
Riqueza: Tus inversiones marcharán bien, pero ahorra para un nuevo proyecto que pronto se te presentará y te traerá buenos dividendos.
Bienestar: Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tienes sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos.
Amor: Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa.
Riqueza: Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso.
Bienestar: Toma con pinzas los consejos que te den tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Gustas de hablar mucho, pero a veces atormentas a los otros. Actúas muchas veces por instinto y eres muy admirado por ello.
Amor: En las cosas más sencillas se esconde la esencia del verdadero amor. Una cena íntima y una flor reconquistarán a tu pareja.
Riqueza: Los mejores contactos se te darán con gente del extranjero. Tu magnetismo y habilidad comercial te generarán buenos ingresos.
Bienestar: Prioriza los acuerdos y no permitas que las susceptibilidades interfieran en los negocios. Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No soportas que ocurran situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar.
Amor: Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos.
Riqueza: Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo.
Bienestar: Escucha atentamente los consejos de tus mayores, especialmente de tu familia, que es el único amor desinteresado que existe y tienes.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de engaño de personas con proposiciones no concretas.
Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política.
Riqueza: Demoras y obstáculos en asuntos relacionados con propiedades o negocios familiares. Te beneficia la decoración de tu hogar.
Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una charla con amigos y familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sueños.
Amor: Durante el día de hoy vivirás momentos memorables junto a tu pareja. Procura prestar atención a cada detalle.
Riqueza: Rupturas o imprevistos con compañeros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de una decisión.
Bienestar: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso que vienen del lado de una mano amiga.
Amor: Tu autoestima sube y sube, y no es solamente por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconoces.
Riqueza: Gastos excesivos. Tendrás que manejarte con mucha prudencia a la hora de planear gastos y evaluar ingresos.
Bienestar: Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.
Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado.
Riqueza: Puede que te propongan programas económicos que son pura fantasía. No te fíes de todo el mundo y pide referencias.
Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.
Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias.
Riqueza: Solamente el fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor.
Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. Es tiempo de que canalices tu energía para analizar el origen de los mismos.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tu nivel de energía está en el punto más alto, costará bastante trabajo hacerte retroceder. Va en busca de lo que quieres.
Amor: Si dejas que tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden enriquecerse de forma notable.
Riqueza: Período que requiere concentración mental, debes mantener la cautela en las comunicaciones y escritos.
Bienestar: La incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición atormentadora si te dedicas a quejarte.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Durante este día será imposible que alguien pueda sentirse deprimido si te encuentras cerca. Estarás de un humor envidiable.
Amor: La pasarás muy bien en casa, con abundancia de gratificaciones afectivas y materiales. Otros tendrán más fortuna y problemas.
Riqueza: Si utilizas toda tu energía con fines egoístas puedes generar conflictos con quienes te rodean en el ámbito laboral.
Bienestar: Resiste la tentación a la crítica y sé más tolerante con el comportamiento de otros. Si te deprimes, trabaja la energía por medio de ejercicios.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Es probable que hoy experimentes uno de sus típicos períodos de cansancio y que te sientas sin energías para arrancar.
Amor: En el terreno sentimental y en tu círculo familiar y de amistades, se impone el autocontrol. No eches a perder lo que ya tienes.
Riqueza: Tendrás que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado ya que no hay nada que te obligue a poner en peligro tus finanzas.
Bienestar: Si estás sintiendo algún tipo de dolencia, lo mejor será que te cuides ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.
