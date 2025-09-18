Horóscopo de hoy jueves 18 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu compromiso con una meta actual será admirable, pero no esperes que la gente te secunde en todo momento. Amor: Momento excelente para revisar tus ideas sobre cómo sería tu pareja ideal. Procura aceptar a otros con sus fallas. Riqueza: Tus inversiones marcharán bien, pero ahorra para un nuevo proyecto que pronto se te presentará y te traerá buenos dividendos. Bienestar: Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tienes sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos. Amor: Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa. Riqueza: Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso. Bienestar: Toma con pinzas los consejos que te den tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Gustas de hablar mucho, pero a veces atormentas a los otros. Actúas muchas veces por instinto y eres muy admirado por ello. Amor: En las cosas más sencillas se esconde la esencia del verdadero amor. Una cena íntima y una flor reconquistarán a tu pareja. Riqueza: Los mejores contactos se te darán con gente del extranjero. Tu magnetismo y habilidad comercial te generarán buenos ingresos. Bienestar: Prioriza los acuerdos y no permitas que las susceptibilidades interfieran en los negocios. Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No soportas que ocurran situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar. Amor: Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos. Riqueza: Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo. Bienestar: Escucha atentamente los consejos de tus mayores, especialmente de tu familia, que es el único amor desinteresado que existe y tienes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de engaño de personas con proposiciones no concretas. Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política. Riqueza: Demoras y obstáculos en asuntos relacionados con propiedades o negocios familiares. Te beneficia la decoración de tu hogar. Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una charla con amigos y familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sueños. Amor: Durante el día de hoy vivirás momentos memorables junto a tu pareja. Procura prestar atención a cada detalle. Riqueza: Rupturas o imprevistos con compañeros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de una decisión. Bienestar: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso que vienen del lado de una mano amiga. Amor: Tu autoestima sube y sube, y no es solamente por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconoces. Riqueza: Gastos excesivos. Tendrás que manejarte con mucha prudencia a la hora de planear gastos y evaluar ingresos. Bienestar: Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo. Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado. Riqueza: Puede que te propongan programas económicos que son pura fantasía. No te fíes de todo el mundo y pide referencias. Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores. Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias. Riqueza: Solamente el fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor. Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. Es tiempo de que canalices tu energía para analizar el origen de los mismos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu nivel de energía está en el punto más alto, costará bastante trabajo hacerte retroceder. Va en busca de lo que quieres. Amor: Si dejas que tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden enriquecerse de forma notable. Riqueza: Período que requiere concentración mental, debes mantener la cautela en las comunicaciones y escritos. Bienestar: La incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición atormentadora si te dedicas a quejarte.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Durante este día será imposible que alguien pueda sentirse deprimido si te encuentras cerca. Estarás de un humor envidiable. Amor: La pasarás muy bien en casa, con abundancia de gratificaciones afectivas y materiales. Otros tendrán más fortuna y problemas. Riqueza: Si utilizas toda tu energía con fines egoístas puedes generar conflictos con quienes te rodean en el ámbito laboral. Bienestar: Resiste la tentación a la crítica y sé más tolerante con el comportamiento de otros. Si te deprimes, trabaja la energía por medio de ejercicios.