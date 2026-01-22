Horóscopo de hoy jueves 22 de enero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy es un día ideal para todo lo relacionado con la compra de inmuebles. Has esperado bastante por este momento, disfrútalo. Amor: Tu pareja se siente asfixiada por tu permanente control. Confía más en ella y déjala que actúe libremente. No te engañará. Riqueza: Algunos problemas de último momento retrasarán tus negocios y lograrán sacarte de quicio. Mantén la calma, todo pasará. Bienestar: Estarás en el momento justo pero el lugar equivocado. Prepárate porque aparecerá la posibilidad de un nuevo trabajo, con mejor sueldo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Haz de lado tu egocentrismo y preocúpate por los demás. Hay un amigo que está mal y necesita de tu ayuda, no se la niegues. Amor: Mucho romanticismo pero poca pasión. Agréguenle pimienta a la relación incorporando algún juguete erótico, lo disfrutarán. Riqueza: La suerte no está de tu lado. Un negocio que parecía redituable, terminará fracasando. Ten cuidado con lo que te proponen. Bienestar: Notarás que en tu interior hay algo que te empuja a no bajar los brazos y luchar por lo que anhelas y crees justo. Sigue así.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Lograrás pasar una jornada muy positiva junto a tu pareja si logras sacarla del círculo vicioso del hogar y el trabajo. Amor: Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios para mejorar la pareja. Comienza por modificar las rutinas. Riqueza: Tendrás extraordinaria suerte en los juegos de azar durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo. Bienestar: Es muy difícil cambiar hábitos que se han proyectado durante mucho tiempo. No pienses que será sencillo darle un giro a tu vida. Precaución.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No lograrás hacer nada de lo planeado para la jornada de hoy, puesto que recibirás una visita sorpresa durante el día. Amor: Deberás comenzar a imponerte debidamente en la pareja. Evita ser manipulado por caprichos y juegos mentales. Riqueza: Tus problemas sentimentales y amorosos están comenzando a afectar seriamente tu desempeño laboral. Busca un remedio a esto. Bienestar: No hay lugar para el desprecio y el abuso en una relación saludable que se pretenda proyectar hacia el futuro. Medita esto profundamente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy sientes que caminas sobre nubes, estás relajado y eso te ayuda para que las malas noticias no te afecten demasiado. Amor: No seas tan egocéntrico y ocúpate de tu pareja. Siente que no tiene cabida en esta relación y piensa dejarte. Riqueza: El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de automóviles. Bienestar: Busca alcanzar tus objetivos de a uno. No trates de apresurarte porque arruinarás todo y no lograrás nada. Calma y perseverancia son la clave.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero hoy aparecerá una persona te manejará a su antojo. Amor: Cada tanto es bueno hacer algo para reafirmar el amor. Planea un viaje con tu pareja a un lugar paradisíaco. Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas solo el momento, ten una perspectiva a largo plazo. Bienestar: No dejes que los demás te juzguen por tus deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo, así que no hagas caso.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en los comentarios tendenciosos de un colega. Defiéndete. Amor: Decidido a apostar por esta relación, algo te hará recapacitar. Tu pareja no es sincera contigo, piensa si vale la pena seguir. Riqueza: No trates de tomar atajos, solo con esfuerzo y perseverancia lograrás tus objetivos. Calma, vas por buen camino. Bienestar: Un poco de actividad física no le vendrá nada mal a tu vida. Trata de hacerte un tiempo para cuidar tu cuerpo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu vida está llena de actividades y no te queda tiempo para nada. Hoy dedícate a ti, sal de compras o toma una sesión de spa. Amor: Si buscas en tu interior, hallarás lo que verdaderamente sientes por tu pareja. Tal vez esta no sea la persona indicada. Riqueza: A buen entendedor, pocas palabras. Qué más necesitas para darte cuenta de que ese negocio no es tan transparente como parece. Bienestar: Vives al límite, siempre apurado y llegando tarde a todos lados. Eso no es bueno ni para tu salud física ni para tu mente. Relájate un poco.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Piensa si esto es lo que quieres para el resto de tu vida. De lo contrario, es hora de que trates de buscar tu verdadero camino. Amor: Tu familia está contenta con esta relación, pero tú sientes dudas. Busca en tu interior, allí está la verdad. Riqueza: La buena fortuna está de tu lado. Tu emprendimiento comienza a dar resultados, disfruta de este buen pasar económico. Bienestar: A veces es mejor cerrar círculos. Es hora de culminar todo aquello que ha quedado pendiente para poder dedicarte a lo que vendrá.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Trata de que nadie te saque de quicio. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas. Haz oídos sordos. Amor: Un gran amor, que ya creías olvidado, regresará de manera imprevista y pondrá en jaque tu actual relación. Riqueza: Tu espíritu emprendedor y aguerrido está funcionando a pleno. Mantente firme y lograrás cumplir tus metas. Bienestar: Tienes trabajo, salud y un pasar económico que te permite vivir tranquilo. Piensa en ayudar a quienes lo necesiten.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Jornada propicia para iniciar el diálogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos. Amor: Las tensiones de una realidad difícil y complicada están comenzando a hacer mella en la comunicación de la pareja. Cuidado. Riqueza: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos. Bienestar: No permitas que el entorno en el que te desarrollas logre cambiar aspectos clave de tu personalidad. Recuerda que el camino correcto no es sencillo.