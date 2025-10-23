Horóscopo de hoy jueves 23 de octubre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Los demás no estarán dispuestos a cooperar contigo. Deberás controlar tu fuerte personalidad si quieres que las cosas vayan mejor. Amor: Poco a poco iras recuperando el intenso amor por tu pareja de una forma natural. Cuida con fuerza lo que tienes. Riqueza: Procura no posponer los compromisos agendados para el día de hoy, aunque debas hacer doble turno. Te esperan retrasos futuros. Bienestar: Por más que siempre tengas en tu mente un asunto que te preocupa, es importante que intentes ser feliz a cada minuto.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Sentirás que los demás se están metiendo en tu espacio, necesitas evadirte y pasar solo algún tiempo con alguien cercano a ti. Amor: Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Días soleados y noches de gran pasión. Juegos de erotismo y seducción. Riqueza: Los planes a largo plazo empezarán a rendir dividendos si sigues atendiendo los buenos consejos de tus amigos. Bienestar: No te subestimes, tu confianza en ti mismo debe aumentar. Hay personas que tienen una opinión más alta de ti de lo que crees.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Pronóstico tormentoso. Algo nervioso, estresado y con decisiones muy apresuradas. No olvides que no estás solo. Amor: Estarás pendiente como nunca de quien amas. Te asombrará de lo poco que te importará sacrificar tu preciada libertad. Riqueza: Actúa con cautela descartando propuestas de riesgo que hagan peligrar tu posición por más tentadoras que se presenten. Bienestar: El instinto nunca miente. Si percibes algo extraño del entorno, presta atención. La negatividad del ambiente puede perjudicarte.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Pronto las emociones se acomodan. Ganarás una batalla personal. Será una dulce victoria que te dará mayor libertad de pareja. Amor: El secreto está en ganar espacio sin perder intimidad. Conseguirás que tu pareja acepte las diferencias sin dramatismo. Riqueza: La presión será mucha. Obtendrás un buen resultado siempre y cuando no te pongas demasiado exigente. Liderazgo incuestionable. Bienestar: Si surge un conflicto de intereses con socios o compañeros de trabajo, toma distancia prudencial. Sé racional, hoy más que nunca.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Este día será un poco tenso, ya que te pondrán varias trabas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas. Amor: Tendrás más apetencia sexual y será beneficioso para tus relaciones. Ten cuidado con dejarte llevar sólo por tus instintos. Riqueza: Tendrás que aprender a controlar tus intereses monetarios. Si gastas sin control te arrepentirás al ver tus cuentas. Bienestar: Necesitarás vigilar mejor todo lo referente a tu salud. Haciendo controles de manera rutinaria evitarás largos tratamientos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Muestras más voluntad de lo normal y dominas la situación con claridad. Si gozas de libertad de acción, aparecerá tu verdadera personalidad. Amor: Tu vida afectiva te resulta triste en este momento. Puede que se trate de una decepción amorosa. No desesperes, ya pasará. Riqueza: Demoras en un asunto monetario. Momento excelente para darte a conocer así como a tus ideas. Bienestar: Cuando conozcas la realidad, no trates de evadirla y esperar que todo se solucione solo. Afronta tus problemas de una vez y verás que todo es más fácil.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La fuerza y la debilidad se alternan por períodos, ten cuidado porque todo tipo de conflicto o amenaza puede constituir un freno para tus proyectos. Amor: Frustraciones a la vista. No sabes muy bien cuál es la situación actual de tu vida de pareja y dudas demasiado del amor. Riqueza: Piensa bien y largamente antes de involucrarte en un riesgo financiero. Hoy los astros no están a tu favor. Bienestar: Hoy te atrapará la inspiración donde sea que la encuentres. La meditación te ayudará a mantenerte en el camino, equilibrado y feliz.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Nada resultará fácil en esta etapa. Se complican tus vínculos, tus reacciones se ponen bastante violentas. Apela a la tranquilidad. Amor: Dejaste atrás dudas y celos hacia tu pareja. De nuevo vivirán momentos especiales, sin problemas de por medio. Riqueza: Sin problemas con los que dan las órdenes. Conserva un perfil bajo y deja en claro que estás haciendo el esfuerzo de negociar. Bienestar: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. Deberás analizar qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás como pez en el agua, la actividad compartida y los amigos abren todo tipo de posibilidades, no descartes un paseo. Amor: Tómate un tiempo cuando tengas que tomar decisiones sobre tu vida sentimental. No te sumes al apuro del otro. Riqueza: Te toparás con personas de muy baja moral. Debes cuidar tu patrimonio y no prestarle dinero a nadie si no quieres darlo por perdido. Bienestar: Aprende a alegrarte por las buenas cosas que te suceden día a día, aunque se trate de sucesos simples y pequeños. La suma hace al todo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Cambia tu vida para mejor. Es el momento de realizar los proyectos para seguir avanzando. Amor: Hoy disfrutarás de amor y felicidad, de satisfacción y armonía en lo emocional. Recordarás momentos inolvidables de tu infancia. Riqueza: Necesitarás crear un ambiente de armonía. Lo que hoy inicies será beneficioso, así que será un buen día pensar en viejos proyectos. Bienestar: Piensa en sumar diversión a la rutina de cada día. Hazlo con amigos y compañeros de trabajo, ellos agradecerán que los tengas en cuenta.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección. Amor: Si estás jugando a varias puntas amorosas al mismo tiempo, debes tener especial cuidado el día de hoy. Te están vigilando. Riqueza: Si piensas en invertir en asuntos domésticos, pídele consejo a alguien en quien confíes porque puedes caer en una trampa. Bienestar: Debes disminuir con los excesos. A veces el malestar general no te deja moverte con la libertad que requiere este momento de tu vida.