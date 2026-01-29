Horóscopo de hoy jueves 29 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La ansiedad propia de cualquier cambio se disipará el día de hoy, ya que un amigo traerá una excelente noticia. Amor: La convivencia no es lo que imaginabas. Sé sincero y expresa lo que sientes, así lograrás una relación más armónica. Riqueza: Siempre encontraste una solución a tus problemas económicos, no tienes de qué preocuparte porque esta vez también la hallarás. Bienestar: No te conformes con lo que tienes, si vives en la resignación nunca lograrás progresar en ningún ámbito. Sé un poco más ambicioso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si le prestas más atención a tu futuro laboral, es probable que surjan oportunidades interesantes y conozcas personas influyentes. Amor: No pretendas que tu pareja viva su vida a la sombra de la tuya. Dale un poco de libertad o terminará dejándote. Riqueza: Las deudas se hacen cada vez más difíciles de saldar. Busca ayuda económica, pero no de un amigo porque habrá conflictos. Bienestar: Una sesión semanal de masajes puede ayudarte a superar ese malestar corporal que estás sintiendo por trabajar tanto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sabes lo que quieres y cómo lo quieres. Por eso, no vaciles a la hora de tomar decisiones, por más drásticas que puedan resultar. Amor: Trata de avivar la pasión en la pareja con una salida romántica e implementando lencería erótica y, por qué no, algún juguetito. Riqueza: Tienes las energías puestas en tu trabajo y eso hace que descuides lo que pasa en tu hogar. Presta más atención a los tuyos. Bienestar: Posibilidades de nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación, que renovarán tu vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque serás el centro de atención. Amor: Que la relación retome su camino de armonía a través del diálogo y la sinceridad. No trates de arreglar las cosas discutiendo. Riqueza: Deberás elegir entre dos alternativas y ambas parecen muy redituables. Pero cuidado, sólo una puede garantizarte ganancias. Bienestar: Una dieta rica en fibras te ayudará a bajar esos kilitos que tienes de más y tonificar tu cuerpo. Pero no caigas en la tentación de los dulces.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si no quieres pelearte con tu familia, lo mejor es que calles ciertos comentarios. A veces es mejor optar por el silencio. Amor: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque cuando menos lo esperes, aparecerá. Riqueza: Los colegas envidian tu capacidad de resolución. Es tu caballito de batalla ante tus jefes, pero que tampoco sea el único. Bienestar: No te creas el ombligo del mundo, así que comienza por ser más humilde y mejor persona. De lo contrario, te quedarás solo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu sensibilidad te hará percatar de situaciones que antes pasaban desapercibidas. Te sorprenderá ver lo que te perdías. Amor: Tu pareja y tú han llegado a un punto de la relación donde el matrimonio es el siguiente paso. Anímate a pedirle casamiento. Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito del grupo. No pienses sólo en los intereses particulares. Bienestar: Tu manía de hablar de más hará que tus comentarios lleguen a oídos equivocados y se generen conflictos. Cuidado con lo que dices.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te encontrarás impulsivo e irracional. Si deseas evitar contratiempos, piensa las cosas dos veces antes de actuar. Amor: Si dejas de lado tus celos, podrás disfrutar de manera plena este momento. Tu pareja es fiel, no tienes de qué preocuparte. Riqueza: Buscarás el consejo de un colega y sólo hallarás indiferencia. No desesperes, mejor sigue tu instinto que no se equivocará. Bienestar: Tu forma de ser hará que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Considera hacer ciertos cambios en tu estilo de vida hoy, porque los planetas te procuran una situación más segura en la vida. Amor: No permitas que nadie te aconseje sobre tu relación. Ya eres lo suficientemente adulto para dejar que se entrometan en tu vida. Riqueza: Llevarás los problemas laborales a tu hogar y la convivencia en familia se tornará insoportable. Trata de calmar las aguas. Bienestar: La nostalgia te invadirá y sentirás pena por relaciones que no pudieron ser y amistades frustradas. No vivas pendiente del pasado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Cuanto más hagas para que las cosas sucedan, más demorarán en suceder. No te apresures, deja que el destino te sorprenda. Amor: No pongas excusas para justificar tus engaños. Lo hecho, hecho está, así que enfrenta las consecuencias de lo que provocaste. Riqueza: Si puedes superar los problemas que se te presentarán en este período, luego no habrá nada que pueda bajarte del podio. Bienestar: Cuando todo parece estar en calma, es bueno que tú estés alerta. Grandes cambios están por ocurrir y es bueno estar preparado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Sabes que ese no es el camino, pero igualmente sigues intentando. Prueba con otras alternativas y tu vida cambiará para bien. Amor: No escondas tu cuerpo en el momento de hacer el amor. Déjate llevar por el deseo que tiene el otro sobre ti, porque el amor es ciego. Riqueza: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto para el éxito. Bienestar: Una ola de hechos imprevistos te dejará anonadado, sin saber qué hacer. No desesperes, lo mejor es que actúes en base a lo que sucede.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No permitas que te digan cómo debes actuar. Tú eres el responsable de tu vida y sabes cómo proceder ante los giros del destino. Amor: La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes. Busca en tu corazón, ahí está la respuesta. Riqueza: Hay varias propuestas en puerta, pero ten cuidado porque no todas son redituables. Analiza bien cada una. Bienestar: Una mudanza o un nuevo trabajo le aportarán a tu vida ese cambio interior que estás necesitando. Ponte en marcha.